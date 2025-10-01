https://sarabic.ae/20251001/البيت-الأبيض-مناقشات-حساسة-جارية-بشأن-غزة-ومهلة-حماس-لا-تزال-كما-هي-1105509590.html

البيت الأبيض: "مناقشات حساسة" جارية بشأن غزة ومهلة حماس لا تزال كما هي

البيت الأبيض: "مناقشات حساسة" جارية بشأن غزة ومهلة حماس لا تزال كما هي

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء، أنه تجرى "مناقشات حساسة للغاية" بشأن إنهاء الحرب بغزة، مؤكدة أن المهلة المحددة لرد حركة "حماس"...

وقالت ليفيت خلال مؤتمر صحفي: "أستطيع القول إن مناقشات حساسة للغاية جارية بشأن حماس، والموعد النهائي لرد حماس لم يتغير".وأمهل ترامب، خلال تصريحات للصحفيين قبل مغادرة البيت الأبيض، "حماس" 3 أو 4 أيام للرد على خطته بشأن إنهاء الحرب في غزة، مؤكدا أن إسرائيل ستفعل ما يجب عليها فعله إذا رفضت الحركة الاتفاق. وفي وقت سابق من يوم الإثنين، أصدر البيت الأبيض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة. وأضاف: "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورا، ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل".وتابع: "في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياء وأمواتا"، وأردف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي يتم الافراج عنها، تفرج إسرائيل عن رفات 15 غزيا متوفى".وتابع: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. ويوفر لأعضاء "حماس" الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة".لافروف حول خطة ترامب: القرار النهائي في غزة لن يكون إلا بعد معرفة آراء دول المنطقة والفلسطينيينالكرملين: روسيا ترحب بجهود ترامب لإنهاء الصراع الفلسطيني وتتمنى النجاح لخطته

