https://sarabic.ae/20251001/البيت-الأبيض-مناقشات-حساسة-جارية-بشأن-غزة-ومهلة-حماس-لا-تزال-كما-هي-1105509590.html
البيت الأبيض: "مناقشات حساسة" جارية بشأن غزة ومهلة حماس لا تزال كما هي
البيت الأبيض: "مناقشات حساسة" جارية بشأن غزة ومهلة حماس لا تزال كما هي
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء، أنه تجرى "مناقشات حساسة للغاية" بشأن إنهاء الحرب بغزة، مؤكدة أن المهلة المحددة لرد حركة "حماس"... 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T19:05+0000
2025-10-01T19:05+0000
2025-10-01T19:05+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
فلسطين المحتلة
أخبار فلسطين اليوم
العالم
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105140501_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_46341a92f47e03282985c48fd61ebe30.jpg
وقالت ليفيت خلال مؤتمر صحفي: "أستطيع القول إن مناقشات حساسة للغاية جارية بشأن حماس، والموعد النهائي لرد حماس لم يتغير".وأمهل ترامب، خلال تصريحات للصحفيين قبل مغادرة البيت الأبيض، "حماس" 3 أو 4 أيام للرد على خطته بشأن إنهاء الحرب في غزة، مؤكدا أن إسرائيل ستفعل ما يجب عليها فعله إذا رفضت الحركة الاتفاق. وفي وقت سابق من يوم الإثنين، أصدر البيت الأبيض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة. وأضاف: "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورا، ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل".وتابع: "في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياء وأمواتا"، وأردف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي يتم الافراج عنها، تفرج إسرائيل عن رفات 15 غزيا متوفى".وتابع: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. ويوفر لأعضاء "حماس" الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة".لافروف حول خطة ترامب: القرار النهائي في غزة لن يكون إلا بعد معرفة آراء دول المنطقة والفلسطينيينالكرملين: روسيا ترحب بجهود ترامب لإنهاء الصراع الفلسطيني وتتمنى النجاح لخطته
https://sarabic.ae/20250930/موسكو-حول-خطة-ترامب-لغزة-أي-خطوات-ومبادرات-تهدف-إلى-وقف-إطلاق-النار-تستحق-الدعم--1105463239.html
https://sarabic.ae/20250930/ترامب-يمهل-حماس-3-أو-4-أيام-للرد-على-خطته-وإلا-1105460890.html
إسرائيل
فلسطين المحتلة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105140501_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_9e0874cdd7624677fc679d62a721305b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: "مناقشات حساسة" جارية بشأن غزة ومهلة حماس لا تزال كما هي
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء، أنه تجرى "مناقشات حساسة للغاية" بشأن إنهاء الحرب بغزة، مؤكدة أن المهلة المحددة لرد حركة "حماس" الفلسطينية على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة بشأن غزة لم تتغير.
وقالت ليفيت خلال مؤتمر صحفي: "أستطيع القول إن مناقشات حساسة للغاية جارية بشأن حماس، والموعد النهائي لرد حماس لم يتغير".
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، أنه ينتظر رد حركة حماس بشأن مقترح السلام، الذي أعلن تفاصيله، عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
وأمهل ترامب، خلال تصريحات للصحفيين قبل مغادرة البيت الأبيض، "حماس" 3 أو 4 أيام للرد على خطته بشأن إنهاء الحرب في غزة، مؤكدا أن إسرائيل ستفعل ما يجب عليها فعله إذا رفضت الحركة الاتفاق.
وفي وقت سابق من يوم الإثنين، أصدر البيت الأبيض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا
، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.
ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، وجاء في البيان: "ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".
وأضاف: "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورا
، ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل".
وتابع: "في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياء وأمواتا"، وأردف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي يتم الافراج عنها، تفرج إسرائيل عن رفات 15 غزيا متوفى".
وتابع: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. ويوفر لأعضاء "حماس
" الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة".