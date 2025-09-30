https://sarabic.ae/20250930/ترامب-يمهل-حماس-3-أو-4-أيام-للرد-على-خطته-وإلا-1105460890.html

ترامب يمهل "حماس" 3 أو 4 أيام للرد على خطته... وإلا

ترامب يمهل "حماس" 3 أو 4 أيام للرد على خطته... وإلا

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه ينتظر رد حركة حماس بشأن مقترح السلام، الذي أعلن تفاصيله، عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 30.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-30T13:06+0000

2025-09-30T13:06+0000

2025-09-30T13:06+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

حركة حماس

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1e/1101141334_0:0:1787:1006_1920x0_80_0_0_5162a7b08cc420b2d93e8f4e28f96575.jpg

وأمهل ترامب، خلال تصريحات للصحفيين قبل مغادرة البيت الأبيض، "حماس" 3 أو 4 أيام للرد على خطته بشأن إنهاء الحرب في غزة، مؤكدا أن إسرائيل ستفعل ما يجب عليها فعله إذا رفضت الحركة الاتفاق.وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أصدر البيت الأبيض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، وجاء في البيان :"ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".وأضاف: "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل".وأضاف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي تفرج إسرائيل عن رفاته، تفرج عن رفات 15 غزيا متوفى".وتابع: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. ويوفر لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة".

https://sarabic.ae/20250930/مصر-وأمريكا-تناقشان-خطة-ترامب-بشأن-غزة-1105458181.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, العالم