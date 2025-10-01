https://sarabic.ae/20251001/أكثر-من-50-قتيلا-و180-جريحا-في-قطاع-غزة-خلال-اليوم-الماضي-1105519463.html
أكثر من 50 قتيلا و180 جريحا في قطاع غزة خلال اليوم الماضي
أكثر من 50 قتيلا و180 جريحا في قطاع غزة خلال اليوم الماضي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الأربعاء، عن مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة 180 آخرين في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T21:24+0000
2025-10-01T21:24+0000
2025-10-01T21:24+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104745443_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_36339ac6ee1a99b933cf15f25c2bcf0c.jpg
موسكو –سبوتنيك. وأضافت الوزارة عبر تلغرام: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، استقبلت مستشفيات قطاع غزة 51 قتيلا و180 جريحا".وأضافت الوزارة أن أربعة من الضحايا قتلوا وجُرح 47 آخرون في نقاط توزيع المساعدات الإنسانية.وبذلك، ارتفع إجمالي عدد القتلى نتيجة الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 66,148 قتيلاً، بينهم 168,716 جريحا، بينما وصل عدد القتلى منذ 18 مارس/آذار 2025 إلى 13,280 قتيلاً، بينهم 56,675 جريحا.يأتي ذلك في الوقت الذي احتجزت فيه السلطات الإسرائيلية عددًا من سفن "أسطول الصمود" المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار عنه، ونقلت عددًا من المشاركين به، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، إلى ميناء إسرائيلي، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية.وقالت الوزارة في منشور على منصة "إكس": "أوقف عدد من سفن أسطول الصمود التابع لحماس بأمان، ويجري نقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي. غريتا وأصدقائها بأمان وبحالة جيدة".
https://sarabic.ae/20251001/أمير-قطر-يبحث-مع-ترامب-خطة-إنهاء-الحرب-في-غزة-1105514879.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104745443_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bd1c6e0e2134d7514597dc616fb9a476.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
أكثر من 50 قتيلا و180 جريحا في قطاع غزة خلال اليوم الماضي
أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الأربعاء، عن مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة 180 آخرين في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
موسكو –سبوتنيك. وأضافت الوزارة عبر تلغرام: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، استقبلت مستشفيات قطاع غزة 51 قتيلا و180 جريحا".
وأضافت الوزارة أن أربعة من الضحايا قتلوا وجُرح 47 آخرون في نقاط توزيع
المساعدات الإنسانية.
وبذلك، ارتفع إجمالي عدد القتلى نتيجة الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 66,148 قتيلاً، بينهم 168,716 جريحا، بينما وصل عدد القتلى منذ 18 مارس/آذار 2025 إلى 13,280 قتيلاً، بينهم 56,675 جريحا.
يأتي ذلك في الوقت الذي احتجزت فيه السلطات الإسرائيلية عددًا من سفن "أسطول الصمود" المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار عنه، ونقلت عددًا من المشاركين به، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، إلى ميناء إسرائيلي، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وقالت الوزارة في منشور على منصة "إكس": "أوقف عدد من سفن أسطول الصمود التابع لحماس بأمان، ويجري نقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي. غريتا وأصدقائها بأمان وبحالة جيدة".