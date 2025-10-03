https://sarabic.ae/20251003/تركيا-تدرس-إعادة-مواطنيها-من-أسطول-الصمود-على-متن-رحلة-خاصة-من-إسرائيل-يوم-السبت-1105589292.html
تركيا تدرس إعادة مواطنيها من "أسطول الصمود" على متن رحلة خاصة من إسرائيل يوم السبت
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيتشيلي، اليوم الجمعة، بأن تركيا تدرس إمكانية إعادة مواطنيها من "أسطول الصمود" على متن رحلة خاصة من إسرائيل، بعد
وقال المتحدث للصحفيين: "زار موظفونا القنصليون اليوم مواطنينا في مركز الاحتجاز جنوب إسرائيل. كانت هذه زيارتهم الأولى. وقد أمضى موظفونا هناك ثماني ساعات يتواصلون مع مواطنينا. وحسب التقارير الأولية، يتمتع مواطنونا بصحة جيدة".وأشار كيتشيلي إلى أن عدداً من الدول طلبت المساعدة من تركيا لإعادة مواطنيها المشاركين في أسطول الصمود المحتجزين في إسرائيل: "هناك طلبات من دول أخرى. نحن مستعدون للمساعدة في أقرب فرصة. على سبيل المثال، تواصلت معنا ماليزيا بهذا الطلب. نبذل قصارى جهدنا".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن سلاح البحرية التابع للجيش الإسرائيلي، أعلن سيطرته على السفينة "مارينيت" آخر سفن "أسطول الصمود".وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن سلاح البحرية الإسرائيلي "شييطت" سيطر على سفينة تسمى "مارينيت"، وهي آخر سفينة ضمن أسطول "الصمود العالمي" المتجه إلى غزة، والتي غادرت متأخرة بسبب عطل فني واقتربت من ساحل القطاع.ووصف حساب "أسطول الصمود" على منصة "إكس"، ما قامت به إسرائيل بأنه "قرصنة في عرض البحر وانتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك الفوري.وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكوّن من نحو عشرات السفن، التي تقل مئات النشطاء من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوز 66 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 168 ألف مصاب.
17:06 GMT 03.10.2025 (تم التحديث: 17:07 GMT 03.10.2025)
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيتشيلي، اليوم الجمعة، بأن تركيا تدرس إمكانية إعادة مواطنيها من "أسطول الصمود" على متن رحلة خاصة من إسرائيل، بعد ظهر يوم غد السبت.
وقال المتحدث للصحفيين: "زار موظفونا القنصليون اليوم مواطنينا في مركز الاحتجاز جنوب إسرائيل. كانت هذه زيارتهم الأولى. وقد أمضى موظفونا هناك ثماني ساعات يتواصلون مع مواطنينا. وحسب التقارير الأولية، يتمتع مواطنونا بصحة جيدة".
وأوضح كيتشيلي أنه "من المقرر أن يعود مواطنونا غدًا السبت على متن رحلة خاصة نهاراً. ونحن ننسق هذا الأمر".
وأشار كيتشيلي إلى أن عدداً من الدول طلبت المساعدة من تركيا لإعادة مواطنيها المشاركين في أسطول الصمود المحتجزين في إسرائيل: "هناك طلبات من دول أخرى. نحن مستعدون للمساعدة في أقرب فرصة. على سبيل المثال، تواصلت معنا ماليزيا بهذا الطلب. نبذل قصارى جهدنا".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن سلاح البحرية التابع للجيش الإسرائيلي، أعلن سيطرته على السفينة "مارينيت" آخر سفن "أسطول الصمود".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن سلاح البحرية الإسرائيلي "شييطت" سيطر على سفينة تسمى "مارينيت"، وهي آخر سفينة ضمن أسطول "الصمود العالمي" المتجه إلى غزة، والتي غادرت متأخرة بسبب عطل فني واقتربت من ساحل القطاع.
وأمس الخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية
أن سلاح البحرية أعلن السيطرة على 41 سفينة كانت متجهة إلى قطاع غزة، وعلى متنها أكثر من 400 شخص.
ووصف حساب "أسطول الصمود" على منصة "إكس"، ما قامت به إسرائيل بأنه "قرصنة في عرض البحر وانتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك الفوري.
وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكوّن من نحو عشرات السفن
، التي تقل مئات النشطاء من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوز 66 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 168 ألف مصاب.