إسرائيل تعلن القضاء على 20 مسلحا من "حماس" خططوا لتنفيذ عملية اقتحام

وقال الجيش إن "الهجوم الجوي استهدف نحو 20 مسلحا، وتمكنت القوات من القضاء عليهم بعد دقائق، بعدما حاول بعضهم استخدام أطفال فلسطينيين كدروع بشرية، دون أن يصاب أي من المدنيين بأذى".وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "حماس حاولت خلال الأسابيع الأخيرة منع السكان من التحرك نحو المنطقة الإنسانية، مستغلة المدنيين لأغراض إرهابية"، موضحا أن "أكثر من 870 ألف شخص تمكنوا حتى الآن من الانتقال جنوبا لحماية أنفسهم".ودعا الجيش سكان القطاع من جديد للتحرك نحو "المنطقة الإنسانية"، محذرا من أن "حماس" تستغل هذه المناطق لتحقيق أهداف إرهابية على حساب حياة المدنيين"، وفق البيان.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
