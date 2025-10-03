https://sarabic.ae/20251003/ترامب-على-حماس-الرد-على-الصفقة-بحلول-مساء-الأحد-6-مساء-بتوقيت-واشنطن---عاجل-1105579962.html

‌‏ترامب: على "حماس" الرد بشأن الصفقة بحلول مساء الأحد الساعة 6 بتوقيت واشنطن

‌‏ترامب: على "حماس" الرد بشأن الصفقة بحلول مساء الأحد الساعة 6 بتوقيت واشنطن

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، من أن "الجحيم سيندلع" ضد حركة "حماس" الفلسطينية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق "الفرصة الأخيرة". 03.10.2025, سبوتنيك عربي

وشدد ترامب عبر منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، إنه يجب التوصل إلى اتفاق بشأن خطة السلام في غزة بحلول يوم الأحد المقبل الساعة 6 مساء بتوقيت واشنطن.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن مقاتلي "حماس" المتبقين محاصرين عسكريا، وفي انتظار أن يمنح أمرا للقضاء عليهم.وتابع ترامب في منشوره: "سيحل السلام في الشرق الأوسط بطريقة أو بأخرى. سيتوقف العنف وسفك الدماء... يجب التوصل إلى اتفاق مع "حماس" بحلول مساء الأحد الساعة السادسة (6) مساء بتوقيت واشنطن العاصمة [22:00 بتوقيت غرينتش]". وواصل: "سأحقق السلام في الشرق الأوسط "بطريقة أو بأخرى" بغض النظر عن رد حركة "حماس" على خطتي للسلام".وفي يوم الثلاثاء الماضي، منح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حركة "حماس" الفلسطينية مهلة تتراوح بين 3 و4 أيام للرد على "الخطة الشاملة" التي وضعتها أمريكا لإنهاء الصراع في غزة.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانا من القادة الحاضرين.وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

