https://sarabic.ae/20251002/مصر-هناك-الكثير-من-الثغرات-التي-نحتاج-إلى-سدها-في-ما-يتعلق-بخطة-ترامب-لغزة-1105549230.html
مصر: هناك الكثير من الثغرات التي نحتاج إلى سدها في ما يتعلق بخطة ترامب لغزة
مصر: هناك الكثير من الثغرات التي نحتاج إلى سدها في ما يتعلق بخطة ترامب لغزة
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، إن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة تحتوي على "ثغرات عديدة" تحتاج إلى سدها قبل أي... 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T16:40+0000
2025-10-02T16:40+0000
2025-10-02T16:51+0000
مصر
غزة
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103688112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_155163b9b8747dff6141ed9bb7d4849d.jpg
وأشار عبد العاطي إلى أن الخطة تتطلب مناقشات إضافية حول آليات التنفيذ، لا سيما ما يتعلق بالحكم والترتيبات الأمنية، مؤكدا أن نجاحها مرهون بالإرادة السياسية ومشاركة جميع الأطراف المعنية. وأضاف أن مصر تتواصل حاليا مع حركة "حماس" الفلسطينية، لمعرفة موقفها ورد فعلها تجاه الخطة، مشددا على الحذر الشديد في التعامل مع المبادرة لضمان إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية". وأضاف وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في تصريحاته: "نحاول إقناع "حماس" بالرد بالإيجاب على خطة ترامب".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانا من القادة الحاضرين. وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20251002/إعلام-حماس-أبلغت-الوسطاء-بتحفظاتها-على-بعض-بنود-خطة-ترامب-1105539375.html
مصر
غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103688112_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_3e5a58c92d4e4b0c86f441ce9bdf5503.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, غزة, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
مصر, غزة, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
مصر: هناك الكثير من الثغرات التي نحتاج إلى سدها في ما يتعلق بخطة ترامب لغزة
16:40 GMT 02.10.2025 (تم التحديث: 16:51 GMT 02.10.2025)
قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، إن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة تحتوي على "ثغرات عديدة" تحتاج إلى سدها قبل أي تنفيذ.
وأشار عبد العاطي إلى أن الخطة تتطلب مناقشات إضافية حول آليات التنفيذ، لا سيما ما يتعلق بالحكم والترتيبات الأمنية، مؤكدا أن نجاحها مرهون بالإرادة السياسية ومشاركة جميع الأطراف المعنية.
وأضاف أن مصر تتواصل حاليا مع حركة "حماس" الفلسطينية، لمعرفة موقفها ورد فعلها تجاه الخطة، مشددا على الحذر الشديد في التعامل مع المبادرة لضمان إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".
وأضاف وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في تصريحاته: "نحاول إقناع "حماس" بالرد بالإيجاب على خطة ترامب".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانا من القادة الحاضرين.
وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة
في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.