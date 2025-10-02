https://sarabic.ae/20251002/مصر-هناك-الكثير-من-الثغرات-التي-نحتاج-إلى-سدها-في-ما-يتعلق-بخطة-ترامب-لغزة-1105549230.html

مصر: هناك الكثير من الثغرات التي نحتاج إلى سدها في ما يتعلق بخطة ترامب لغزة

مصر: هناك الكثير من الثغرات التي نحتاج إلى سدها في ما يتعلق بخطة ترامب لغزة

قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، إن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة تحتوي على "ثغرات عديدة" تحتاج إلى سدها قبل أي...

وأشار عبد العاطي إلى أن الخطة تتطلب مناقشات إضافية حول آليات التنفيذ، لا سيما ما يتعلق بالحكم والترتيبات الأمنية، مؤكدا أن نجاحها مرهون بالإرادة السياسية ومشاركة جميع الأطراف المعنية. وأضاف أن مصر تتواصل حاليا مع حركة "حماس" الفلسطينية، لمعرفة موقفها ورد فعلها تجاه الخطة، مشددا على الحذر الشديد في التعامل مع المبادرة لضمان إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية". وأضاف وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في تصريحاته: "نحاول إقناع "حماس" بالرد بالإيجاب على خطة ترامب".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانا من القادة الحاضرين. وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

