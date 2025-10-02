https://sarabic.ae/20251002/إعلام-حماس-أبلغت-الوسطاء-بتحفظاتها-على-بعض-بنود-خطة-ترامب-1105539375.html

إعلام: "حماس" أبلغت الوسطاء بتحفظاتها على بعض بنود خطة ترامب

إعلام: "حماس" أبلغت الوسطاء بتحفظاتها على بعض بنود خطة ترامب

02.10.2025

وبحسب ما أوردته وكالة "معاً" الإخبارية، "طالبت الفصائل بضمانات واضحة لالتزام إسرائيل بوقف الحرب وإنها تحتاج لجداول زمنية لانسحاب إسرائيل خشية تكرار تجربة لبنان، حيث يواصل جيش الاحتلال عدوانه على لبنان رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار".وأضافت أن الحركة أبلغت "الوسطاء بتحفظاتها على بعض بنود الخطة المكونة من عشرين بندًا، بما في ذلك بند نزع سلاحها وتدميره، وهو مطلب سبق أن رفضته".كما ذكرت "حماس"، أن "إطلاق سراح جميع الرهائن الـ 48 خلال 72 ساعة، كما هو منصوص عليه في خطة ترامب، سيكون صعبا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قدّم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

