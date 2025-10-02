https://sarabic.ae/20251002/الخارجية-الروسية-حول-خطة-ترامب-بشأن-غزة-أي-خطوات-ومبادرات-تستحق-الدعم-1105536353.html
الخارجية الروسية حول خطة ترامب بشأن غزة: أي خطوات ومبادرات تستحق الدعم
الخارجية الروسية حول خطة ترامب بشأن غزة: أي خطوات ومبادرات تستحق الدعم
11:59 GMT 02.10.2025 (تم التحديث: 12:07 GMT 02.10.2025)
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن أي خطوات ومبادرات لتسوية الوضع تستحق الدعم، مشيرة إلى أن موسكو تتفق في جوانب من هذه الخطة.
وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "هناك جوانب من هذه الخطة نتفق عليها... ننطلق من افتراض أي خطوات ومبادرات تهدف إلى ذلك تستحق الدعم".
وأشارت إلى أن الخطة تتضمن تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، وبدء عملية انسحاب القوات الإسرائيلية، كما تفترض رفع الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين تحت رعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وكانت أفادت وزارة الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء، بأن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، ناقش هاتفيا مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، آفاق وقف إطلاق النار في غزة، معربًا عن دعم روسيا لأي إجراءات تهدف إلى وقف إراقة الدماء.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "أجرى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، محادثة هاتفية مع حسين الشيخ، نائب رئيس دولة فلسطين ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وناقش الطرفان، خلال المحادثة، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مع التركيز على آفاق إنهاء الأعمال القتالية في قطاع غزة".
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن روسيا لا تعرف تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحل الوضع في قطاع غزة، ولم تر سوى بنودها.
وكان كشف ترامب، يوم الاثنين الماضي، عن خطة من عشرين نقطة لحل الوضع في غزة. تدعو الخطة إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشروطًا بإطلاق سراح المحتجزين خلال 72 ساعة. كما تنص الخطة على موافقة حركة حماس الفلسطينية والفصائل الأخرى على عدم المشاركة في حكم غزة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر. وستُنقل السيطرة على القطاع إلى سلطات تُشرف عليها هيئة دولية برئاسة ترامب نفسه. وقد أُفيد سابقًا بأن قطر ومصر وتركيا تحث حركة حماس على قبول خطة ترامب.