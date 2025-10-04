أردوغان: تركيا تنقل ناشطي أسطول الصمود العالمي إلى أراضيها
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن حكومته بدأت نقل ناشطي أسطول الصمود العالمي المحتجزين لدى إسرائيل إلى تركيا، وذلك في إطار جهودها الدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في إسطنبول بمناسبة افتتاح مشاريع جديدة ووضع حجر الأساس لأخرى، وفقا لوكالة "الأناضول".
وأضاف: "نبذل جهودًا مكثفة لوقف ما وصفه بالإبادة الجماعية في غزة، حيث سخرنا كل إمكاناتنا من المساعدات الإنسانية إلى التحركات الدبلوماسية".
وأشار إلى أن تركيا نجحت في إبراز معاناة أطفال غزة على المستوى الدولي من خلال عرض صورهم في الأمم المتحدة، كما ناقش هذه القضية بالتفصيل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضح أن "قضية غزة كانت محور اتصالاتي الهاتفية مع ترامب، ونرحب برد حركة حماس الإيجابي على خطته للسلام".
وأكد الرئيس التركي التزام بلاده ببذل كل الجهود لمنع سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء، قائلًا: "سنواصل العمل لإعادة البسمة إلى وجوه أطفال غزة"، ودعا إسرائيل إلى وقف هجماتها فورًا، محذرًا من أن استمرار العنف سيؤدي إلى "تلاشي آمال السلام" في المنطقة.
ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.
وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح موقع البيت الأبيض أن "هذه الخطة، التي تضم 21 بندًا، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث "لاقت استحسانا من القادة الحاضرين".
وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طوّرها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.