إعلام أمريكي: نتنياهو أمر بشن هجمات بالمسيرات على "أسطول الصمود" قبالة تونس الشهر الماضي

إعلام أمريكي: نتنياهو أمر بشن هجمات بالمسيرات على "أسطول الصمود" قبالة تونس الشهر الماضي

أفادت شبكة "سي بي إس نيوز"، اليوم السبت، نقلاً عن مسؤولين في المخابرات الأمريكية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى موافقته المباشرة على تنفيذ...

وبحسب التقرير، شنت القوات الإسرائيلية في الثامن والتاسع من سبتمبر/أيلول هجمات بواسطة طائرات مسيّرة انطلقت من غواصة إسرائيلية، حيث ألقت مواد حارقة على القوارب الراسية خارج ميناء سيدي بوسعيد التونسي، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.وفي 10 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن أسطول "الصمود العالمي"، أن أحد قواربه تعرض لهجوم بطائرة مسيّرة في ميناء سيدي بوسعيد التونسي، مشيرًا إلى أنها ثاني ضربة من نوعها خلال يومين.وأضاف الأسطول أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير، موضحًا أن السفينة المستهدفة هي "ألما" التي ترفع العلم البريطاني، وقد أصيبت بأضرار نتيجة حريق في سطحها العلوي، فيما يجري التحقيق في الحادثة.وأمس الجمعة، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن سلاح البحرية التابع للجيش الإسرائيلي، أعلن سيطرته على السفينة "مارينيت" آخر سفن "أسطول الصمود".والخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح البحرية أعلن السيطرة على 41 سفينة كانت متجهة إلى قطاع غزة، وعلى متنها أكثر من 400 شخص.ووصف حساب "أسطول الصمود" على منصة "إكس"، ما قامت به إسرائيل بأنه "قرصنة في عرض البحر وانتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك الفوري.وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكوّن من نحو عشرات السفن، التي تقل مئات النشطاء من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوز 66 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 168 ألف مصاب.

