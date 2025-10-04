عربي
أمساليوم
بث مباشر
ترحيل 10 ناشطين تونسيين شاركوا في أسطول الصمود.. صور
وأوضح المتحدث أن من بين الناشطين الذين تم ترحيلهم 10 تونسيين، وهم: محمد علي محيي الدين، وعزيز ملياني، ونور الدين سلواج، وعبد الله المسعودي، وحسام الدين الرمادي، وزياد جاب الله، وحمزة بوزويدة، ومحمد مراد، وأنيس العباسي، ولطفي الحجي. وأكد المصدر ذاته أن بقية الناشطين لا يزالون موقوفين في السجون الإسرائيلية، ويواصل الفريق القانوني لمنظمة "عدالة" متابعة أوضاعهم بصفة مستمرة.ورجح المتحدث أن يتم ترحيلهم خلال الساعات أو الأيام المقبلة حال استكمال محاكماتهم القضائية.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في إسطنبول بمناسبة افتتاح مشاريع جديدة ووضع حجر الأساس لأخرى، وفقا لوكالة "الأناضول". وأضاف: "نبذل جهودًا مكثفة لوقف ما وصفه بالإبادة الجماعية في غزة، حيث سخرنا كل إمكاناتنا من المساعدات الإنسانية إلى التحركات الدبلوماسية."وأشار إلى أن تركيا نجحت في إبراز معاناة أطفال غزة على المستوى الدولي من خلال عرض صورهم في الأمم المتحدة، كما ناقش هذه القضية بالتفصيل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.
ترحيل 10 ناشطين تونسيين شاركوا في أسطول الصمود.. صور

حصري
أفاد المحامي التونسي رافد رباح، عضو اللجنة القانونية لـ"أسطول الصمود المغاربي"، في تصريح لـ"سبوتنيك" اليوم السبت، أن إسرائيل قامت اليوم بترحيل 137 ناشطًا كانوا ضمن أسطول الصمود، وذلك على متن طائرة تركية.
وأوضح المتحدث أن من بين الناشطين الذين تم ترحيلهم 10 تونسيين، وهم: محمد علي محيي الدين، وعزيز ملياني، ونور الدين سلواج، وعبد الله المسعودي، وحسام الدين الرمادي، وزياد جاب الله، وحمزة بوزويدة، ومحمد مراد، وأنيس العباسي، ولطفي الحجي.
وأشار عضو اللجنة القانونية لأسطول الصمود المغاربي إلى أن من بين الناشطين الذين تم ترحيلهم 6 ناشطين من الجزائر، و4 من المغرب، و7 من ليبيا، وناشط واحد من موريتانيا.

وأكد المصدر ذاته أن بقية الناشطين لا يزالون موقوفين في السجون الإسرائيلية، ويواصل الفريق القانوني لمنظمة "عدالة" متابعة أوضاعهم بصفة مستمرة.
تصاعد الدخان بعد غارة عسكرية إسرائيلية على مبنى في مدينة غزة، - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
إعلام إسرائيلي: تل أبيب ستستعيد جميع الرهائن ثم تستكمل المفاوضات بينما سيبقى الجيش في غزة
14:29 GMT
ورجح المتحدث أن يتم ترحيلهم خلال الساعات أو الأيام المقبلة حال استكمال محاكماتهم القضائية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، اليوم السبت، أن حكومته بدأت نقل ناشطي أسطول الصمود العالمي المحتجزين لدى إسرائيل إلى تركيا، وذلك في إطار جهودها الدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في إسطنبول بمناسبة افتتاح مشاريع جديدة ووضع حجر الأساس لأخرى، وفقا لوكالة "الأناضول".
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
الأمين العام لـ"حزب الله": ما يحدث اليوم في غزة جزء من مشروع "إسرائيل الكبرى"
14:13 GMT
وأضاف: "نبذل جهودًا مكثفة لوقف ما وصفه بالإبادة الجماعية في غزة، حيث سخرنا كل إمكاناتنا من المساعدات الإنسانية إلى التحركات الدبلوماسية."

وأشار إلى أن تركيا نجحت في إبراز معاناة أطفال غزة على المستوى الدولي من خلال عرض صورهم في الأمم المتحدة، كما ناقش هذه القضية بالتفصيل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد الرئيس التركي التزام بلاده ببذل كل الجهود لمنع سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء، قائلًا: "سنواصل العمل لإعادة البسمة إلى وجوه أطفال غزة." ودعا إسرائيل إلى وقف هجماتها فورًا، محذرًا من أن استمرار العنف سيؤدي إلى "تلاشي آمال السلام" في المنطقة.

ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.
