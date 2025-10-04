https://sarabic.ae/20251004/ترحيل-10-ناشطين-تونسيين-شاركوا-في-أسطول-الصمود-صور-1105615722.html

ترحيل 10 ناشطين تونسيين شاركوا في أسطول الصمود.. صور

أفاد المحامي التونسي رافد رباح، عضو اللجنة القانونية لـ"أسطول الصمود المغاربي"، في تصريح لـ"سبوتنيك" اليوم السبت، أن إسرائيل قامت اليوم بترحيل 137 ناشطًا كانوا... 04.10.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح المتحدث أن من بين الناشطين الذين تم ترحيلهم 10 تونسيين، وهم: محمد علي محيي الدين، وعزيز ملياني، ونور الدين سلواج، وعبد الله المسعودي، وحسام الدين الرمادي، وزياد جاب الله، وحمزة بوزويدة، ومحمد مراد، وأنيس العباسي، ولطفي الحجي. وأكد المصدر ذاته أن بقية الناشطين لا يزالون موقوفين في السجون الإسرائيلية، ويواصل الفريق القانوني لمنظمة "عدالة" متابعة أوضاعهم بصفة مستمرة.ورجح المتحدث أن يتم ترحيلهم خلال الساعات أو الأيام المقبلة حال استكمال محاكماتهم القضائية.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في إسطنبول بمناسبة افتتاح مشاريع جديدة ووضع حجر الأساس لأخرى، وفقا لوكالة "الأناضول". وأضاف: "نبذل جهودًا مكثفة لوقف ما وصفه بالإبادة الجماعية في غزة، حيث سخرنا كل إمكاناتنا من المساعدات الإنسانية إلى التحركات الدبلوماسية."وأشار إلى أن تركيا نجحت في إبراز معاناة أطفال غزة على المستوى الدولي من خلال عرض صورهم في الأمم المتحدة، كما ناقش هذه القضية بالتفصيل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.

