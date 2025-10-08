الجيش يهاجم "أسطول الصمود"... والخارجية الإسرائيلية تعلق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251008/الجيش-يهاجم-أسطول-الصمود-والخارجية-الإسرائيلية-تعلق-1105745087.html
الجيش يهاجم "أسطول الصمود"... والخارجية الإسرائيلية تعلق
الجيش يهاجم "أسطول الصمود"... والخارجية الإسرائيلية تعلق
سبوتنيك عربي
أعلن أسطول الصمود، اليوم الأربعاء، في بيان عبر منصة "إكس" أن البحرية الإسرائيلية هاجمت أسطول الحرية المتجه إلى غزة لكسر الحصار عن القطاع، مؤكدا أنه تم... 08.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-08T04:14+0000
2025-10-08T04:14+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105562933_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_9e1849605bbe607dcf5308c59660437f.jpg
وقالت إدارة أسطول الصمود: "البحرية الإسرائيلية قامت للتو بمهاجمة واختطاف أسطول الحرية"، مؤكدة انقطاع الاتصال مع الأسطول.ومن جهتها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن ركاب السفن المُعترضة نُقلوا إلى الميناء، وهم سالمون، ومن المتوقع ترحيلهم.وقالت: "محاولة أخرى فاشلة لخرق الحصار البحري القانوني ودخول منطقة حرب باءت بالفشل. تم نقل السفن والركاب إلى ميناء إسرائيلي. جميع الركاب سالمون وبصحة جيدة. ومن المتوقع ترحيل الركاب على الفور".من جهة أخرى، أعلن أسطول الصمود أنه لا يزال ستة من مشاركيها محتجزين من قبل إسرائيل بعد اختطافهم بشكل غير قانوني في المياه الدولية، وقد نقلت وكالة "رويترز" عن الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ ونشطاء آخرين من "أسطول الصمود" تأكيدهم أنهم تعرضوا للتعذيب في سجن إسرائيلي.وقالت ثونبرغ: "لم أحصل على مياه نظيفة ولم يحصل المعتقلون الآخرون على أدوية حيوية".الأسبوع الماضي، هاجمت البحرية الإسرائيلية أكثر من 40 سفينة تابعة لأسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واحتجزت بشكل غير قانوني مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل أن تعلن بدء ترحيلهم.بعد ترحيله من سجن النقب.. ربان تونسي يكشف تفاصيل رحلته في أسطول الصمودإسرائيل تعلن ترحيل 171 ناشطا من "أسطول الصمود" لليونان وسلوفاكيا.. بينهم غريتا ثونبرغ
https://sarabic.ae/20251007/ترحيل-الدفعة-الأخيرة-من-التونسيين-المشاركين-في-أسطول-الصمود-ووصولهم-إلى-الأردن---1105718795.html
إسرائيل
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105562933_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_3bbc016fbcd2c04e94aba24a89e28b25.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, قطاع غزة

الجيش يهاجم "أسطول الصمود"... والخارجية الإسرائيلية تعلق

04:14 GMT 08.10.2025
© Photo / ICBSOFGAZA/ Xسفينة تابعة للموجة الجديدة من أسطول الصمود المتجه إلى غزة
سفينة تابعة للموجة الجديدة من أسطول الصمود المتجه إلى غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
© Photo / ICBSOFGAZA/ X
تابعنا عبر
أعلن أسطول الصمود، اليوم الأربعاء، في بيان عبر منصة "إكس" أن البحرية الإسرائيلية هاجمت أسطول الحرية المتجه إلى غزة لكسر الحصار عن القطاع، مؤكدا أنه تم الاستيلاء على سفينتين على الأقل.
وقالت إدارة أسطول الصمود: "البحرية الإسرائيلية قامت للتو بمهاجمة واختطاف أسطول الحرية"، مؤكدة انقطاع الاتصال مع الأسطول.

وقالت مصادر إعلامية إن البحرية الإسرائيلية اعترضت سفن أسطول الحرية على مسافة نحو 140 ميلا من قطاع غزة.

ومن جهتها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن ركاب السفن المُعترضة نُقلوا إلى الميناء، وهم سالمون، ومن المتوقع ترحيلهم.
وقالت: "محاولة أخرى فاشلة لخرق الحصار البحري القانوني ودخول منطقة حرب باءت بالفشل. تم نقل السفن والركاب إلى ميناء إسرائيلي. جميع الركاب سالمون وبصحة جيدة. ومن المتوقع ترحيل الركاب على الفور".
من جهة أخرى، أعلن أسطول الصمود أنه لا يزال ستة من مشاركيها محتجزين من قبل إسرائيل بعد اختطافهم بشكل غير قانوني في المياه الدولية، وقد نقلت وكالة "رويترز" عن الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ ونشطاء آخرين من "أسطول الصمود" تأكيدهم أنهم تعرضوا للتعذيب في سجن إسرائيلي.
سفينة تابعة للموجة الجديدة من أسطول الصمود المتجه إلى غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
ترحيل الدفعة الأخيرة من التونسيين المشاركين في أسطول الصمود ووصولهم إلى الأردن
أمس, 09:31 GMT
وقالت ثونبرغ: "لم أحصل على مياه نظيفة ولم يحصل المعتقلون الآخرون على أدوية حيوية".
الأسبوع الماضي، هاجمت البحرية الإسرائيلية أكثر من 40 سفينة تابعة لأسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واحتجزت بشكل غير قانوني مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل أن تعلن بدء ترحيلهم.
بعد ترحيله من سجن النقب.. ربان تونسي يكشف تفاصيل رحلته في أسطول الصمود
إسرائيل تعلن ترحيل 171 ناشطا من "أسطول الصمود" لليونان وسلوفاكيا.. بينهم غريتا ثونبرغ
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала