https://sarabic.ae/20251008/الجيش-يهاجم-أسطول-الصمود-والخارجية-الإسرائيلية-تعلق-1105745087.html
الجيش يهاجم "أسطول الصمود"... والخارجية الإسرائيلية تعلق
الجيش يهاجم "أسطول الصمود"... والخارجية الإسرائيلية تعلق
سبوتنيك عربي
أعلن أسطول الصمود، اليوم الأربعاء، في بيان عبر منصة "إكس" أن البحرية الإسرائيلية هاجمت أسطول الحرية المتجه إلى غزة لكسر الحصار عن القطاع، مؤكدا أنه تم... 08.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-08T04:14+0000
2025-10-08T04:14+0000
2025-10-08T04:14+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105562933_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_9e1849605bbe607dcf5308c59660437f.jpg
وقالت إدارة أسطول الصمود: "البحرية الإسرائيلية قامت للتو بمهاجمة واختطاف أسطول الحرية"، مؤكدة انقطاع الاتصال مع الأسطول.ومن جهتها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن ركاب السفن المُعترضة نُقلوا إلى الميناء، وهم سالمون، ومن المتوقع ترحيلهم.وقالت: "محاولة أخرى فاشلة لخرق الحصار البحري القانوني ودخول منطقة حرب باءت بالفشل. تم نقل السفن والركاب إلى ميناء إسرائيلي. جميع الركاب سالمون وبصحة جيدة. ومن المتوقع ترحيل الركاب على الفور".من جهة أخرى، أعلن أسطول الصمود أنه لا يزال ستة من مشاركيها محتجزين من قبل إسرائيل بعد اختطافهم بشكل غير قانوني في المياه الدولية، وقد نقلت وكالة "رويترز" عن الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ ونشطاء آخرين من "أسطول الصمود" تأكيدهم أنهم تعرضوا للتعذيب في سجن إسرائيلي.وقالت ثونبرغ: "لم أحصل على مياه نظيفة ولم يحصل المعتقلون الآخرون على أدوية حيوية".الأسبوع الماضي، هاجمت البحرية الإسرائيلية أكثر من 40 سفينة تابعة لأسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واحتجزت بشكل غير قانوني مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل أن تعلن بدء ترحيلهم.بعد ترحيله من سجن النقب.. ربان تونسي يكشف تفاصيل رحلته في أسطول الصمودإسرائيل تعلن ترحيل 171 ناشطا من "أسطول الصمود" لليونان وسلوفاكيا.. بينهم غريتا ثونبرغ
https://sarabic.ae/20251007/ترحيل-الدفعة-الأخيرة-من-التونسيين-المشاركين-في-أسطول-الصمود-ووصولهم-إلى-الأردن---1105718795.html
إسرائيل
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105562933_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_3bbc016fbcd2c04e94aba24a89e28b25.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, قطاع غزة
الجيش يهاجم "أسطول الصمود"... والخارجية الإسرائيلية تعلق
أعلن أسطول الصمود، اليوم الأربعاء، في بيان عبر منصة "إكس" أن البحرية الإسرائيلية هاجمت أسطول الحرية المتجه إلى غزة لكسر الحصار عن القطاع، مؤكدا أنه تم الاستيلاء على سفينتين على الأقل.
وقالت إدارة أسطول الصمود: "البحرية الإسرائيلية قامت للتو بمهاجمة واختطاف أسطول الحرية"، مؤكدة انقطاع الاتصال مع الأسطول.
وقالت مصادر إعلامية إن البحرية الإسرائيلية اعترضت سفن أسطول الحرية على مسافة نحو 140 ميلا من قطاع غزة.
ومن جهتها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن ركاب السفن المُعترضة نُقلوا إلى الميناء، وهم سالمون، ومن المتوقع ترحيلهم.
وقالت: "محاولة أخرى فاشلة لخرق الحصار البحري القانوني ودخول منطقة حرب باءت بالفشل. تم نقل السفن والركاب إلى ميناء إسرائيلي. جميع الركاب سالمون وبصحة جيدة. ومن المتوقع ترحيل الركاب على الفور".
من جهة أخرى، أعلن أسطول الصمود أنه لا يزال ستة من مشاركيها محتجزين من قبل إسرائيل بعد اختطافهم بشكل غير قانوني في المياه الدولية، وقد نقلت وكالة "رويترز" عن الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ ونشطاء آخرين من "أسطول الصمود" تأكيدهم أنهم تعرضوا للتعذيب في سجن إسرائيلي.
وقالت ثونبرغ: "لم أحصل على مياه نظيفة ولم يحصل المعتقلون الآخرون على أدوية حيوية".
الأسبوع الماضي، هاجمت البحرية الإسرائيلية أكثر من 40 سفينة تابعة لأسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واحتجزت بشكل غير قانوني مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل أن تعلن بدء ترحيلهم.