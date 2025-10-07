https://sarabic.ae/20251007/بعد-ترحيله-من-سجن-النقب-ربان-تونسي-يكشف-تفاصيل-رحلته-في-أسطول-الصمود-1105734874.html

بعد ترحيله من سجن النقب.. ربان تونسي يكشف تفاصيل رحلته في أسطول الصمود

بعد ترحيله من سجن النقب.. ربان تونسي يكشف تفاصيل رحلته في أسطول الصمود

منذ طفولته، لم يفارق محمد علي (44 عاما) البحر الذي شكل له ملاذا وساحة لاكتشاف الحياة.

ابن محافظة بنزرت شمالي تونس، نشأ على صخب الأمواج ورائحة الميناء حيث عمل قائدا للسفن التجارية، لكن مشاهد الإبادة والتجويع في غزة التي تابعها يوميا، جعلته يشعر بأن مكانه ليس على الرصيف بل في قلب البحر، في مهمة إنسانية نحو فلسطين.حين أعلن أسطول الصمود العالمي عن انطلاق رحلته الجديدة لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 17 عاما، لم يتردد محمد علي في التطوع. انضم إلى سفينة "أمستردام" آملا أن يكون جزءا من رسالة حياة وسلام، ضمن مبادرة إنسانية تكسر جدار الصمت، غير أن الرحلة لم تكتمل، إذ اعترضت القوات الإسرائيلية الأسطول واحتجزت طاقمه في ظروف صعبة، قبل أن ترحّلهم إلى بلدانهم بعد سلسلة من الانتهاكات.ومع عودته إلى تونس، خص محمد علي "سبوتنيك" بهذا الحوار، الذي روى فيه تفاصيل التجربة، من لحظة الإبحار إلى لحظة الإفراج.كيف بدأت فكرة مشاركتك في أسطول الصمود العالمي، وما الذي دفعك إلى خوض هذه التجربة الإنسانية؟كنت دائما أتابع المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وكنت أشعر بعجز كبير كلما رأيت تلك المشاهد. لذلك كنت أبحث عن أي طريقة أُسهم بها ولو بالقليل في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار عن غزة. وعندما أعلن أسطول الصمود العالمي حاجته إلى ربان سفن للمشاركة في هذه الرحلة، لم أتردد لحظة في تلبية النداء.في البداية طُلبت مني استشارة تقنية بصفتي مختصا في الملاحة، حيث كان عليّ تقييم جاهزية السفن المتجهة نحو القطاع. اكتشفت أن معظمها تعاني من أعطال ميكانيكية لا تسمح لها بخوض رحلة طويلة في عمق البحر.كنت قلقا من أن ينطلق الأسطول الإسباني الذي كان يرسو في ميناء سيدي بوسعيد قبل أن تكتمل جاهزية السفن التونسية. لذلك قررت أن أعمل لساعات طويلة مع فريق من الفنيين والميكانيكيين على تجهيز سفينة "أمستردام"، حتى أصبحت جاهزة للإبحار في ظرف ليلة واحدة فقط.شهدنا انسحاب عدد من المشاركين من أسطول الصمود بعد تصاعد التهديدات الإسرائيلية، خاصة إثر الاعتداء على ميناء سيدي بوسعيد. هل راودكم التفكير في الانسحاب آنذاك؟ إطلاقا، الاعتداء الإسرائيلي على ميناء سيدي بوسعيد لم يُخف أيّا من المشاركين في الأسطول، بل على العكس، زادنا عزيمة وإصرارا على المضيّ قدما. شعرنا بأننا نواجه عدوا حقيقيا، وأن مسؤوليتنا الإنسانية تفرض علينا أن نكون صفا واحدا في وجهه.بعد الهجوم على سفينة "ألما"، تلقينا عددا كبيرا من الطلبات من متطوعين جدد أرادوا الالتحاق بالأسطول تعبيرا عن تضامنهم. أما الذين انسحبوا، فلم يكن انسحابهم بدافع الخوف، بل بسبب أعطال تقنية في بعض السفن حالت دون مشاركتهم في الإبحار.خلال الرحلة، فقدت والدك، ورغم ذلك قررت مواصلة الإبحار مع الأسطول رغم كل المخاطر.. كيف تلقيت الخبر، وكيف تمكنت من الاستمرار؟تلقيت خبر وفاة والدي وأنا على متن السفينة، وكان وقع الخبر مؤلما جدا، زعزعني من الداخل، في تلك اللحظة فكرت في العودة، لكنني أدركت أن الطريق سيكون طويلا وصعبا، وأن انسحابي لن يغيّر من الواقع شيئا. لذلك قررت المضيّ قدما وإكمال الرحلة، وفاء لروح والدي الذي ربّاني على حب الخير ومساعدة الآخرين.لم أندم أبدا على هذا القرار، لأن مهمة كسر الحصار كانت تعني لي الكثير، وكانت رسالة إنسانية لا يمكن أن أتراجع عنها.عندما بدأت سفن الأسطول تقترب من شواطئ غزة، هل كنتم تتوقعون نجاح المهمة الإنسانية في الوصول؟بالنسبة إلي، توقفت الساعة منذ السادس عشر من الشهر الماضي. كنت أنا وطاقم السفينة نتخيل في كل لحظة مشهد الغزّاوين وهم يقفون على الشاطئ بانتظار وصول المساعدات، وكنّا نحلم أن يدخل هذا الأسطول التاريخ بكسره للحصار المفروض منذ سنوات طويلة.صحيح أن إسرائيل اعترضت سفننا ومنعتنا من الوصول، لكننا شعرنا أننا حققنا جزءا من الهدف. لقد أوصلنا رسالة إلى العالم، وحرّكنا الرأي العام في شوارع كثيرة، فكانت غزة هي البوصلة والعنوان الذي لا يمكن تجاهله بعد اليوم.كيف كانت لحظة المواجهة مع جيش الاحتلال حين اقتحم السفينة؟طوال الرحلة، كان الفريق القانوني يدرّبنا على كيفية التعامل مع جيش الاحتلال في حال اعتراضنا، وكانت كل خطوة محسوبة بدقة. لذلك، عندما اقتحم الجنود السفينة، لم نفاجأ، بل التزمنا بالحركات والإجراءات التي تم تدريبنا عليها لحماية أنفسنا وتجنّب أي تصعيد.المفارقة أن الجنود الذين صعدوا إلى السفينة بدوا أكثر خوفا منا. كانوا متوتّرين إلى حدّ أنهم كانوا يراقبون كل حركة نقوم بها، حتى مجرّد التفاتة أو نظرة كانت تثير ريبتهم. شعرنا حينها أن شجاعتنا الهادئة أربكتهم أكثر من أي مقاومة.هل تعرضتم إلى اعتداءات جسيمة من قبل جيش الاحتلال خلال اقتحام السفن أو بعد احتجازكم؟نعم، تعرّضنا لاعتداءات جسدية ونفسية سواء على متن السفينة أو بعدها. رفع الجنود أسلحتهم في وجوهنا، وهدّدونا بالقتل، وأجبرونا على رفع أيدينا طوال الوقت. ورغم أنهم كانوا يدركون بعد تفتيش السفينة أننا مدنيون وسلميون، فإنهم واصلوا وصفنا بـ"الإرهابيين" وادعوا أننا نتبع حركة حماس، في محاولة لتشويه مهمتنا الإنسانية.أما في السجن، فكان التعامل قاسيا جدا. تم حرمان النشطاء من الأكل والشرب وحتى من أدويتهم الأساسية. كل ساعتين تقريبا، كنا نُستدعى للتحقيق أو نتعرّض للتعذيب على أيدي الجنود.أتذكّر أحد النشطاء الذي كان يعاني من مرض مزمن، طلب دواءه من محفظته، فكان الردّ البارد: "ما دام قلبك لم يتوقف، فأنت بخير".كما تعرّضت النساء المشاركات لإهانات قاسية، إذ نُزع حجاب بعضهنّ أمام الجميع، وحين حاولت إحداهن تغطية شعرها بقميصها، انتزعوه منها أيضا. كانت مشاهد موجعة تُظهر الوجه الحقيقي للاحتلال، وتؤكد أن مهمتنا الإنسانية كانت ضرورة لا خيارا.خلال الرحلة، ومع ازدياد التهديدات والمخاطر، هل راودكم التفكير في احتمال عدم تمكنكم من العودة؟نعم، فكرت في هذه الفرضية قبل أن أخوض التجربة. كنت مدركا تماما أن الطريق نحو غزة ليس سهلا، وأننا قد لا نعود. لكنني كنت أقول لنفسي دائما إن أرواحنا ليست أغلى من أرواح أهالي غزة وأطفالها الذين يُقتلون كل ثانية، كان واجبا إنسانيا يستحق المخاطرة.كنت أعي تماما وحشية الجيش الإسرائيلي وصعوبة المواجهة معه، ومع ذلك لم أتردد لحظة في الإبحار. كنت مؤمنا بأن الرسالة التي نحملها أكبر من الخوف، وأن مجرد المحاولة هو شكل من أشكال المقاومة الإنسانية.هل تفكرون في المشاركة في مبادرات أخرى لكسر الحصار عن غزة؟لا ينبغي أن ننتظر الفرصة حتى تأتي، الشعب الفلسطيني يتعرض لانتهاكات جسيمة كل يوم، ومن واجبنا أن نبادر نحن بخلق الفرص بدل الانتظار. خروج أسطول واحد رسالة قوية، لكن المطلوب أن تتكرر الرسالة والمبادرات وأن تنطلق مئات الأساطيل من دول مختلفة وتتوجه نحو غزة، بهدف كسر الحصار وإنهاء الظلم والقهر المسلط على المدنيين.المشاركة في كسر الحصار عن غزة ليست حدثا عابرا بالنسبة لنا، بل التزام مستمر يتطلب تنسيقا دوليا وجهودا متواصلة من أجل خلق ضغط شعبي وسياسي يترجم إلى فعل على الأرض.حوار/ مريم جمال

تونس

