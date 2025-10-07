"الاعتذار عن وعد بلفور"... حزب الخضر في إنجلترا يقر تصنيف الجيش الإسرائيلي "منظمة إرهابية"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
"الاعتذار عن وعد بلفور"... حزب الخضر في إنجلترا يقر تصنيف الجيش الإسرائيلي "منظمة إرهابية"
"الاعتذار عن وعد بلفور"... حزب الخضر في إنجلترا يقر تصنيف الجيش الإسرائيلي "منظمة إرهابية"
بريطانيا
العالم
الأخبار
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/04/1100151672_0:146:1411:940_1920x0_80_0_0_307994dd7891a5e139d2b055ffe7b0ad.jpg
وأفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأن المقترح البريطاني قد دعا إلى حظر الجيش الإسرائيلي، مما يعني أن الانضمام إليه أو تمجيده سيُعد جريمة إرهابية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب البريطانية.ودعا المقترح البريطاني إلى فرض حظر شامل على بيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل، مع الدعوة أيضا إلى وقف تدريب الجنود الإسرائيليين من قبل القوات البريطانية. في وقت دعا حزب الخضر إلى ضرورة إنهاء رحلات طائرات التجسس التابعة للجيش البريطاني فوق قطاع غزة انطلاقا من القاعدة العسكرية البريطانية في قبرص.وشدد المصوتون على الاقتراح على مطالبتهم، بريطانيا، بتقديم اعتذار رسمي للشعب الفلسطيني عن وعد بلفور، الذي صدر عام 1917 وأعرب عن دعم بريطانيا لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.وطالب أعضاء الحزب بنشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة لضمان أمن السكان الفلسطينيين.وفي السياق ذاته، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قدّم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
15:51 GMT 07.10.2025
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد الموقع الذي قال الجيش الإسرائيلي إن مقذوفا أطلقه "أنصار الله" من اليمن سقط في منطقة مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب في إسرائيل، 4 مايو/ أيار 2025
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد الموقع الذي قال الجيش الإسرائيلي إن مقذوفا أطلقه أنصار الله من اليمن سقط في منطقة مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب في إسرائيل، 4 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
صوت حزب الخضر البريطاني لصالح مقترح يدعو إلى تصنيف الجيش الإسرائيلي كـ"منظمة إرهابية"، ويطالب بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور.
وأفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأن المقترح البريطاني قد دعا إلى حظر الجيش الإسرائيلي، مما يعني أن الانضمام إليه أو تمجيده سيُعد جريمة إرهابية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب البريطانية.
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
إعلام: بريطانيا تحظر على الإسرائيليين الدراسة في أكاديمية دفاعية عريقة بسبب حرب غزة
14 سبتمبر, 17:46 GMT
ودعا المقترح البريطاني إلى فرض حظر شامل على بيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل، مع الدعوة أيضا إلى وقف تدريب الجنود الإسرائيليين من قبل القوات البريطانية.
في وقت دعا حزب الخضر إلى ضرورة إنهاء رحلات طائرات التجسس التابعة للجيش البريطاني فوق قطاع غزة انطلاقا من القاعدة العسكرية البريطانية في قبرص.
وشدد المصوتون على الاقتراح على مطالبتهم، بريطانيا، بتقديم اعتذار رسمي للشعب الفلسطيني عن وعد بلفور، الذي صدر عام 1917 وأعرب عن دعم بريطانيا لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.
وطالب أعضاء الحزب بنشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة لضمان أمن السكان الفلسطينيين.
وفي السياق ذاته، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قدّم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
