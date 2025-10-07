https://sarabic.ae/20251007/الاعتذار-عن-وعد-بلفور-حزب-الخضر-في-إنجلترا-يقر-تصنيف-الجيش-الإسرائيلي-منظمة-إرهابية-1105732194.html

"الاعتذار عن وعد بلفور"... حزب الخضر في إنجلترا يقر تصنيف الجيش الإسرائيلي "منظمة إرهابية"

"الاعتذار عن وعد بلفور"... حزب الخضر في إنجلترا يقر تصنيف الجيش الإسرائيلي "منظمة إرهابية"

صوت حزب الخضر البريطاني لصالح مقترح يدعو إلى تصنيف الجيش الإسرائيلي كـ"منظمة إرهابية"، ويطالب بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور. 07.10.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأن المقترح البريطاني قد دعا إلى حظر الجيش الإسرائيلي، مما يعني أن الانضمام إليه أو تمجيده سيُعد جريمة إرهابية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب البريطانية.ودعا المقترح البريطاني إلى فرض حظر شامل على بيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل، مع الدعوة أيضا إلى وقف تدريب الجنود الإسرائيليين من قبل القوات البريطانية. في وقت دعا حزب الخضر إلى ضرورة إنهاء رحلات طائرات التجسس التابعة للجيش البريطاني فوق قطاع غزة انطلاقا من القاعدة العسكرية البريطانية في قبرص.وشدد المصوتون على الاقتراح على مطالبتهم، بريطانيا، بتقديم اعتذار رسمي للشعب الفلسطيني عن وعد بلفور، الذي صدر عام 1917 وأعرب عن دعم بريطانيا لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.وطالب أعضاء الحزب بنشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة لضمان أمن السكان الفلسطينيين.وفي السياق ذاته، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قدّم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

