وصول الدفعة الأولى من التونسيين المحررين من ضمن نشطاء "أسطول الصمود" إلى تونس... صور

وصلت مساء اليوم الأحد الدفعة الأولى من التونسسين المحرَّرين، من ضمن نشطاء أسطول الصمود، إلى مطار تونس قرطاج الدولي، بعد أن جرى ترحيلهم من اسرائيل أمس السبت على... 05.10.2025, سبوتنيك عربي

وتضم الدفعة الأولى عشرة تونسسين وهم: الصحفي لطفي حجي، والمصور الصحفي أنيس العباسي، والناشط محمد علي محي الدين، والناشط عزيز ملياني، والناشط نور الدين سلاوج، والناشط عبد الله مسعودي، بالإضافة إلى الناشط حسام الدين رمادي، والناشط زياد الجبلاوي، والناشط حمزة بوزويدة، والممثل محمد مراد.وكان في استقبال النشطاء مئات التونسيين محملين ببقات الزهور واللافتات وصور النشطاء وسط أجواء احتفالية بعودتهم.يشار الى أن طائرة تركية وصلت أمس السبت الى تركيا وعلى متنها 36 مواطنا تركيا، إضافة إلى 137 شخصا من رعايا عدد من الدول، هي الولايات المتحدة والإمارات والجزائر والمغرب وليبيا والكويت وإيطاليا وماليزيا وموريتانيا وسويسرا وتونس والأردن.وكانت قوات البحرية الاسرائلية، اعترضت الأربعاء الماضي 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة بهدف كسر الحصار المفروض عليه واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها.

