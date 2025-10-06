https://sarabic.ae/20251006/أكثر-من-70-عضوا-من-أسطول-الصمود-سيرحلون-من-إسرائيل-اليوم-1105662598.html
أكثر من 70 عضوا من "أسطول الصمود" سيرحلون من إسرائيل اليوم
أكثر من 70 عضوا من "أسطول الصمود" سيرحلون من إسرائيل اليوم
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فرنسية، أن أكثر من 70 ناشطا من "أسطول الصمود" المؤيد للفلسطينيين، بمن فيهم الناشطة غريتا ثونبرغ، سيرحلون من إسرائيل اليوم الاثنين. 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T03:08+0000
2025-10-06T03:08+0000
2025-10-06T03:08+0000
فلطسين
أخبار إسرائيل اليوم
أسطول
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105543982_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_993051674895e8b435be9b678ef65f50.jpg
موسكو –سبوتنيك. وأضافت الوكالة أن معظمهم، إن لم يكن جميعهم، سينقلون جوا إلى اليونان، حيث يمكنهم العودة إلى وطنهم.وقد عاد أكثر من 20 إسبانيا إلى ديارهم من إسرائيل بشكل فردي في 5 أكتوبر/تشرين الأول.ومع ذلك، بعد عملية الترحيل الجماعية اليوم، سيبقى العديد من الأجانب رهن الاحتجاز الإسرائيلي.في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول، رحلت إسرائيل أربعة إيطاليين من ما يُسمى بأسطول الصمود الإنساني.في ليلة الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، بدأت البحرية الإسرائيلية باعتراض سفن أسطول الصمود وإعادة توجيهها إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، برفقة النشطاء الذين سيتم نقلهم لاحقًا إلى بلدانهم الأصلية.يضم أسطول الصمود الإنساني أكثر من 40 سفينة ومئات النشطاء من الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا والولايات المتحدة.أكد المشاركون في أسطول الصمود عزمهم على إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة للفلسطينيين المحتاجين.وقد عرضت السلطات الإسرائيلية وإيطاليا واليونانية مرارًا وتكرارًا على النشطاء فرصة تفريغ المساعدات في ميناء على البحر الأبيض المتوسط وإيصالها إلى قطاع غزة بسلام.ورغم التحذيرات الإسرائيلية بمنعهم من الوصول إلى شواطئ غزة، إلا أن أعضاء الأسطول حاولوا القيام بذلك، واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه الخطوات استفزازًا يهدف إلى خلق موجة دعاية سلبية حول إسرائيل.
https://sarabic.ae/20251005/لقاء-تضامني-في-لبنان-دعما-لمعتقلي-أسطول-الصمود-لكسر-الحصار-عن-غزة-فيديو-1105643667.html
فلطسين
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105543982_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5ffd37846193f820b1ec2a49c4ecca88.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فلطسين, أخبار إسرائيل اليوم, أسطول, غزة
فلطسين, أخبار إسرائيل اليوم, أسطول, غزة
أكثر من 70 عضوا من "أسطول الصمود" سيرحلون من إسرائيل اليوم
أفادت وسائل إعلام فرنسية، أن أكثر من 70 ناشطا من "أسطول الصمود" المؤيد للفلسطينيين، بمن فيهم الناشطة غريتا ثونبرغ، سيرحلون من إسرائيل اليوم الاثنين.
موسكو –سبوتنيك. وأضافت الوكالة أن معظمهم، إن لم يكن جميعهم، سينقلون جوا إلى اليونان، حيث يمكنهم العودة إلى وطنهم.
يشار إلى أن 28 مواطنا فرنسيا، و27 يونانيا، و15 إيطاليا، وتسعة سويديين سيغادرون إسرائيل اليوم.
وقد عاد أكثر من 20 إسبانيا إلى ديارهم من إسرائيل بشكل فردي في 5 أكتوبر/تشرين الأول.
في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول، رحلت إسرائيل أربعة إيطاليين من ما يُسمى بأسطول الصمود الإنساني.
في ليلة الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، بدأت البحرية الإسرائيلية باعتراض سفن أسطول الصمود وإعادة توجيهها إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، برفقة النشطاء الذين سيتم نقلهم لاحقًا إلى بلدانهم الأصلية.
يضم أسطول الصمود الإنساني أكثر من 40 سفينة ومئات النشطاء من الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا والولايات المتحدة.
أكد المشاركون في أسطول الصمود عزمهم على إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة للفلسطينيين المحتاجين.
وقد عرضت السلطات الإسرائيلية وإيطاليا واليونانية مرارًا وتكرارًا على النشطاء فرصة تفريغ المساعدات في ميناء على البحر الأبيض المتوسط وإيصالها إلى قطاع غزة بسلام.
ورغم التحذيرات الإسرائيلية بمنعهم من الوصول إلى شواطئ غزة، إلا أن أعضاء الأسطول حاولوا القيام بذلك، واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه الخطوات استفزازًا يهدف إلى خلق موجة دعاية سلبية حول إسرائيل.