أكثر من 70 عضوا من "أسطول الصمود" سيرحلون من إسرائيل اليوم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، "تل أبيب أبلغت واشنطن اعتزامها البقاء في 3 مواقع داخل غزة لسنوات"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251006/أكثر-من-70-عضوا-من-أسطول-الصمود-سيرحلون-من-إسرائيل-اليوم-1105662598.html
أكثر من 70 عضوا من "أسطول الصمود" سيرحلون من إسرائيل اليوم
أكثر من 70 عضوا من "أسطول الصمود" سيرحلون من إسرائيل اليوم
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فرنسية، أن أكثر من 70 ناشطا من "أسطول الصمود" المؤيد للفلسطينيين، بمن فيهم الناشطة غريتا ثونبرغ، سيرحلون من إسرائيل اليوم الاثنين. 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T03:08+0000
2025-10-06T03:08+0000
فلطسين
أخبار إسرائيل اليوم
أسطول
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105543982_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_993051674895e8b435be9b678ef65f50.jpg
موسكو –سبوتنيك. وأضافت الوكالة أن معظمهم، إن لم يكن جميعهم، سينقلون جوا إلى اليونان، حيث يمكنهم العودة إلى وطنهم.وقد عاد أكثر من 20 إسبانيا إلى ديارهم من إسرائيل بشكل فردي في 5 أكتوبر/تشرين الأول.ومع ذلك، بعد عملية الترحيل الجماعية اليوم، سيبقى العديد من الأجانب رهن الاحتجاز الإسرائيلي.في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول، رحلت إسرائيل أربعة إيطاليين من ما يُسمى بأسطول الصمود الإنساني.في ليلة الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، بدأت البحرية الإسرائيلية باعتراض سفن أسطول الصمود وإعادة توجيهها إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، برفقة النشطاء الذين سيتم نقلهم لاحقًا إلى بلدانهم الأصلية.يضم أسطول الصمود الإنساني أكثر من 40 سفينة ومئات النشطاء من الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا والولايات المتحدة.أكد المشاركون في أسطول الصمود عزمهم على إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة للفلسطينيين المحتاجين.وقد عرضت السلطات الإسرائيلية وإيطاليا واليونانية مرارًا وتكرارًا على النشطاء فرصة تفريغ المساعدات في ميناء على البحر الأبيض المتوسط ​​وإيصالها إلى قطاع غزة بسلام.ورغم التحذيرات الإسرائيلية بمنعهم من الوصول إلى شواطئ غزة، إلا أن أعضاء الأسطول حاولوا القيام بذلك، واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه الخطوات استفزازًا يهدف إلى خلق موجة دعاية سلبية حول إسرائيل.
https://sarabic.ae/20251005/لقاء-تضامني-في-لبنان-دعما-لمعتقلي-أسطول-الصمود-لكسر-الحصار-عن-غزة-فيديو-1105643667.html
فلطسين
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105543982_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5ffd37846193f820b1ec2a49c4ecca88.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فلطسين, أخبار إسرائيل اليوم, أسطول, غزة
فلطسين, أخبار إسرائيل اليوم, أسطول, غزة

أكثر من 70 عضوا من "أسطول الصمود" سيرحلون من إسرائيل اليوم

03:08 GMT 06.10.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYسفينة مساعدات ليبية متجهة لغزة ضمن أسطول الصمود العالمي
سفينة مساعدات ليبية متجهة لغزة ضمن أسطول الصمود العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام فرنسية، أن أكثر من 70 ناشطا من "أسطول الصمود" المؤيد للفلسطينيين، بمن فيهم الناشطة غريتا ثونبرغ، سيرحلون من إسرائيل اليوم الاثنين.
موسكو –سبوتنيك. وأضافت الوكالة أن معظمهم، إن لم يكن جميعهم، سينقلون جوا إلى اليونان، حيث يمكنهم العودة إلى وطنهم.
يشار إلى أن 28 مواطنا فرنسيا، و27 يونانيا، و15 إيطاليا، وتسعة سويديين سيغادرون إسرائيل اليوم.
وقد عاد أكثر من 20 إسبانيا إلى ديارهم من إسرائيل بشكل فردي في 5 أكتوبر/تشرين الأول.
ومع ذلك، بعد عملية الترحيل الجماعية اليوم، سيبقى العديد من الأجانب رهن الاحتجاز الإسرائيلي.
في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول، رحلت إسرائيل أربعة إيطاليين من ما يُسمى بأسطول الصمود الإنساني.
في ليلة الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، بدأت البحرية الإسرائيلية باعتراض سفن أسطول الصمود وإعادة توجيهها إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، برفقة النشطاء الذين سيتم نقلهم لاحقًا إلى بلدانهم الأصلية.
يضم أسطول الصمود الإنساني أكثر من 40 سفينة ومئات النشطاء من الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا والولايات المتحدة.
لقاء تضامني في لبنان دعمًا للمعتقلين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
لقاء تضامني في لبنان دعما لمعتقلي "أسطول الصمود" لكسر الحصار عن غزة... فيديو
أمس, 13:43 GMT
أكد المشاركون في أسطول الصمود عزمهم على إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة للفلسطينيين المحتاجين.
وقد عرضت السلطات الإسرائيلية وإيطاليا واليونانية مرارًا وتكرارًا على النشطاء فرصة تفريغ المساعدات في ميناء على البحر الأبيض المتوسط ​​وإيصالها إلى قطاع غزة بسلام.
ورغم التحذيرات الإسرائيلية بمنعهم من الوصول إلى شواطئ غزة، إلا أن أعضاء الأسطول حاولوا القيام بذلك، واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه الخطوات استفزازًا يهدف إلى خلق موجة دعاية سلبية حول إسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала