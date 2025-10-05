لقاء تضامني في لبنان دعما لمعتقلي "أسطول الصمود" لكسر الحصار عن غزة... فيديو
نظّمت الندوة الشمالية في مقرها بمدينة طرابلس شمالي لبنان لقاءً تضامنيًا دعما للمعتقلين في "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن غزة، ومن بينهم لينا الطبال، محمد القادري، وحسان مسعود، إلى جانب رفاقهم ورفيقاتهم المعتقلين.
وشهد اللقاء حضورا لافتا لعدد من الشخصيات اللبنانية وممثلي الفصائل الفلسطينية وفعاليات ثقافية واجتماعية، وذلك ضمن إطار نشاطات شبكة "كلنا غزة، كلنا فلسطين" التضامنية.
تخلّل اللقاء عدد من الكلمات التي أكدت أهمية التضامن الشعبي مع المدافعين عن القضية الفلسطينية، وضرورة استمرار التحركات الداعمة لرفع الحصار عن قطاع غزة و"كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي".
كما شدّد المتحدثون على أن اعتقال المشاركين في الأسطول لن يثني الأحرار عن مواصلة نضالهم من أجل كسر الحصار وإيصال صوت الفلسطينيين إلى المجتمع الدولي.
وتضمّن البرنامج فقرات شعرية عبّرت عن معاناة الشعب الفلسطيني وصموده، وقدّم خلالها عدد من الشعراء قصائد تحاكي البطولة والتضحية والثبات.