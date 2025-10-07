https://sarabic.ae/20251007/ترحيل-الدفعة-الأخيرة-من-التونسيين-المشاركين-في-أسطول-الصمود-ووصولهم-إلى-الأردن---1105718795.html

ترحيل الدفعة الأخيرة من التونسيين المشاركين في أسطول الصمود ووصولهم إلى الأردن

ترحيل الدفعة الأخيرة من التونسيين المشاركين في أسطول الصمود ووصولهم إلى الأردن

أكد عضو اللجنة القانونية لإسناد "أسطول الصمود"، المحامي التونسي رافد رباح، أن "السلطات الأردنية تسلمت صباح اليوم الثلاثاء، عبر المنفذ البري لجسر الملك الحسين،...

وبيّن رباح في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن عدد المشاركين التونسيين،" 15 مشاركًا، وهم: سيرين الغرايري، فداء عثمني، مهاب السنوسي، مازن عبد اللاوي، لؤي الشارني، خليل الحبيبي، أشرف خوجة، جهاد الفرجاني، نبيل الشنوفي، محمد أمين حمزاوي، ياسين القايدي، وائل نوار، غسان الهنشيري، والنائب محمد علي".وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكوّن من نحو عشرات السفن، التي تقل مئات النشطاء من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول 2025، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوز 67 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 168 ألف مصاب.

