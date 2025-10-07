https://sarabic.ae/20251007/ترحيل-الدفعة-الأخيرة-من-التونسيين-المشاركين-في-أسطول-الصمود-ووصولهم-إلى-الأردن---1105718795.html
ترحيل الدفعة الأخيرة من التونسيين المشاركين في أسطول الصمود ووصولهم إلى الأردن
أكد عضو اللجنة القانونية لإسناد "أسطول الصمود"، المحامي التونسي رافد رباح، أن "السلطات الأردنية تسلمت صباح اليوم الثلاثاء، عبر المنفذ البري لجسر الملك الحسين،...
وبيّن رباح في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن عدد المشاركين التونسيين،" 15 مشاركًا، وهم: سيرين الغرايري، فداء عثمني، مهاب السنوسي، مازن عبد اللاوي، لؤي الشارني، خليل الحبيبي، أشرف خوجة، جهاد الفرجاني، نبيل الشنوفي، محمد أمين حمزاوي، ياسين القايدي، وائل نوار، غسان الهنشيري، والنائب محمد علي".وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكوّن من نحو عشرات السفن، التي تقل مئات النشطاء من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول 2025، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوز 67 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 168 ألف مصاب.
ترحيل الدفعة الأخيرة من التونسيين المشاركين في أسطول الصمود ووصولهم إلى الأردن
أكد عضو اللجنة القانونية لإسناد "أسطول الصمود"، المحامي التونسي رافد رباح، أن "السلطات الأردنية تسلمت صباح اليوم الثلاثاء، عبر المنفذ البري لجسر الملك الحسين، وبحضور السلطات الدبلوماسية التونسية، الدفعة الأخيرة من المشاركين التونسيين في أسطول الصمود.
وبيّن رباح في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن عدد المشاركين التونسيين
،" 15 مشاركًا، وهم: سيرين الغرايري، فداء عثمني، مهاب السنوسي، مازن عبد اللاوي، لؤي الشارني، خليل الحبيبي، أشرف خوجة، جهاد الفرجاني، نبيل الشنوفي، محمد أمين حمزاوي، ياسين القايدي، وائل نوار، غسان الهنشيري، والنائب محمد علي".
وأضاف رباح: "كما تم ترحيل مشاركين من الجزائر، والمغرب، والكويت، وليبيا، والأردن، وباكستان، والبحرين، وتركيا، وسلطنة عمان".
وكانت قوات البحرية الاسرائلية اعترضت، الأربعاء الماضي، 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة بهدف كسر الحصار المفروض عليه واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها.
وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكوّن من نحو عشرات السفن
، التي تقل مئات النشطاء من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول 2025، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوز 67 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 168 ألف مصاب.