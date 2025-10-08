https://sarabic.ae/20251008/وسط-استقبال-شعبي-وصول-الدفعة-الأخيرة-من-التونسيين-المشاركين-في-أسطول-الصمود-صور-وفيديو--1105769871.html

وسط استقبال شعبي.. وصول الدفعة الأخيرة من التونسيين المشاركين في أسطول الصمود.. صور وفيديو

سبوتنيك عربي

وصل، مساء اليوم الأربعاء، 15 تونسيًا من ضمن النشطاء المشاركين في أسطول الصمود العالمي إلى مطار تونس قرطاج الدولي، بعد أن رحلتهم أمس السلطات الإسرائيلية عبر... 08.10.2025, سبوتنيك عربي

وحمل الناشطون صورًا لعدد من السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.وحظي النشطاء باستقبال شعبي بمطار تونس قرطاج الدولي، حيث قدم عشرات التونسيين لاستقبالهم رافعين شعارات داعمة ومساندة لهم.وتضم الدفعة الأخيرة من التونسيين المرحلين كل من: سيرين الغرايري، فداء عثمني، مهاب السنوسي، مازن عبد اللاوي، لؤي الشارني، خليل الحبيبي، أشرف خوجة، جهاد الفرجاني، نبيل الشنوفي، محمد أمين حمزاوي، ياسين القايدي، وائل نوار، غسان الهنشيري، والنائب محمد علي.يُشار إلى أن الدفعة الأولى من التونسيين الذين شاركوا في أسطول الصمود وصلت الأحد الماضي إلى تونس وكانت تضم 9 نشطاء بعد أن تم ترحيلهم رفقة نشطاء من عدة جنسيات على متن طائرة تركية.وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكوّن من نحو عشرات السفن، التي تقل مئات النشطاء من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول 2025، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوز 67 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 169 ألف مصاب.

