إيطاليا: مستعدون للمشاركة في مهمة السلام والأمن وإعادة إعمار غزة

قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، اليوم السبت، إنه ناقش مع نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، سبل تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن الجانبين يعملان... 11.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-11T11:44+0000

2025-10-11T11:44+0000

2025-10-11T11:44+0000

إيطاليا

غزة

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

وأوضح تاجاني أن الخطة تتضمن أيضا عودة المحتجزين إلى ديارهم، مشيدا بفعالية الجهود الأمريكية التي وصفها بـ"النجاح السياسي والدبلوماسي الكبير".وأضاف بحسب ما كتبه على منصة "إكس"، أن "إيطاليا ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، مع التزامها بدعم أمن إسرائيل".كما أشار وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، إلى أن بلاده ستشارك، إلى جانب أمريكا وشركاء أوروبيين وإقليميين، في جهود الاستقرار، مؤكدا استعداد الحكومة الإيطالية للإسهام بقواتها في مهام حفظ السلام، وبشركاتها في إعادة إعمار غزة، ولا سيما في بناء المدارس والمستشفيات.وفي وقت سابق من أمس الأول الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وبحثت مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.

