https://sarabic.ae/20251011/تركيا-تناقش-نشر-قوات-محتملة-في-غزة-عبر-وزاراتي-الخارجية-والدفاع-وأجهزة-الاستخبارات-1105869132.html
تركيا تناقش نشر قوات محتملة في غزة عبر وزاراتي الخارجية والدفاع وأجهزة الاستخبارات
تركيا تناقش نشر قوات محتملة في غزة عبر وزاراتي الخارجية والدفاع وأجهزة الاستخبارات
سبوتنيك عربي
قال رئيس الكتلة البرلمانية لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا عبد الله غولر، اليوم السبت، إن وزارتي الخارجية والدفاع وأجهزة الاستخبارات تناقش حاليا... 11.10.2025
2025-10-11T09:15+0000
2025-10-11T09:15+0000
أخبار تركيا اليوم
غزة
أخبار فلسطين اليوم
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105786138_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2eeb687593dd6c350847be00cbcacaa7.jpg
وقال غولر في تصريحات لقناة "TRT Haber" التركية الرسمية: "تعمل وزارتا الخارجية والدفاع وجهاز الاستخبارات الوطني على وضع التفاصيل، ولم تُرفع إلينا بعد القضايا المتعلقة بوقف إطلاق النار المتبادل والتدابير اللاحقة في غزة والمنطقة".وأضاف أن "قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإرسال قوات تركية قد يُحال إلى البرلمان بعد استكمال تفاصيل الإطار الزمني والعملياتي للاتفاقية".يأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الجمعة، أن قواتها المسلحة "جاهزة لتنفيذ أي مهمة تُكلف بها" ضمن عملية لحفظ السلام في قطاع غزة. وقال مسؤول بالوزارة أمام الصحفيين إن "قواتنا، التي تتمتع بخبرة واسعة في فرض السلام وحمايته، مستعدة للاضطلاع بأي دور يُطلب منها".وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الخميس الماضي، إن تركيا ستكون ضمن قوة المهام الدولية، التي ستتولى مهام مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.ولفت أردوغان إلى أن بلاده ستراقب تنفيذ جميع بنود اتفاق غزة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الخميس 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين.ودعت الحركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ بنوده كاملة.وأعلن ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها، وقال: "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
https://sarabic.ae/20251009/أردوغان-تركيا-ستكون-ضمن-قوة-المراقبة-في-غزة-1105805349.html
https://sarabic.ae/20251009/فيدان-أمريكا-وتركيا-وقطر-ومصر-ستشكل-مجموعة-وساطة-بشأن-غزة-1105815613.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105786138_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3b62ddd8fdd2cb6a6871cb687302160f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي

تركيا تناقش نشر قوات محتملة في غزة عبر وزاراتي الخارجية والدفاع وأجهزة الاستخبارات

09:15 GMT 11.10.2025
تصاعد الدخان بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة. 8 أكتوبر 2025ـ
تصاعد الدخان بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة. 8 أكتوبر 2025ـ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
قال رئيس الكتلة البرلمانية لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا عبد الله غولر، اليوم السبت، إن وزارتي الخارجية والدفاع وأجهزة الاستخبارات تناقش حاليا تفاصيل نشر محتمل لقوات تركية في غزة، على أن يُحال المقترح لاحقا إلى البرلمان للنظر فيه.
وقال غولر في تصريحات لقناة "TRT Haber" التركية الرسمية: "تعمل وزارتا الخارجية والدفاع وجهاز الاستخبارات الوطني على وضع التفاصيل، ولم تُرفع إلينا بعد القضايا المتعلقة بوقف إطلاق النار المتبادل والتدابير اللاحقة في غزة والمنطقة".
وأضاف أن "قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإرسال قوات تركية قد يُحال إلى البرلمان بعد استكمال تفاصيل الإطار الزمني والعملياتي للاتفاقية".
وأوضح غولر أن "الوزارات المعنية ستحدد التفاصيل والوضع والتوقيت، ومن ثم يُقدّم المقترح للرئيس ليُرفع إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى"، مشيرا إلى أن "الحديث عن الأمر سابق لأوانه، لأن الأحداث لا تزال في بدايتها".
يأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الجمعة، أن قواتها المسلحة "جاهزة لتنفيذ أي مهمة تُكلف بها" ضمن عملية لحفظ السلام في قطاع غزة.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
أردوغان: تركيا ستكون ضمن قوة المراقبة في غزة
9 أكتوبر, 14:39 GMT
وقال مسؤول بالوزارة أمام الصحفيين إن "قواتنا، التي تتمتع بخبرة واسعة في فرض السلام وحمايته، مستعدة للاضطلاع بأي دور يُطلب منها".
وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الخميس الماضي، إن تركيا ستكون ضمن قوة المهام الدولية، التي ستتولى مهام مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ولفت أردوغان إلى أن بلاده ستراقب تنفيذ جميع بنود اتفاق غزة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
فيدان: أمريكا وتركيا وقطر ومصر ستشكل مجموعة وساطة بشأن غزة
9 أكتوبر, 19:38 GMT
وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الخميس 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين.
ودعت الحركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ بنوده كاملة.
وأعلن ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها، وقال: "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
