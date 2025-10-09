https://sarabic.ae/20251009/فيدان-أمريكا-وتركيا-وقطر-ومصر-ستشكل-مجموعة-وساطة-بشأن-غزة-1105815613.html
فيدان: أمريكا وتركيا وقطر ومصر ستشكل مجموعة وساطة بشأن غزة
فيدان: أمريكا وتركيا وقطر ومصر ستشكل مجموعة وساطة بشأن غزة
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وقطر ومصر، "ستشكل فريق وساطة بشأن غزة، على أن تُوضّح التفاصيل مع... 09.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-09T19:38+0000
2025-10-09T19:38+0000
2025-10-09T19:39+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093931418_0:0:1658:934_1920x0_80_0_0_70da81c48862758578f214afaae6cda4.jpg
وقال فيدان للصحفيين في العاصمة الفرنسية باريس: "سيضم هذا الفريق الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر، وسيُنسّق القضايا مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. هذا فريق وساطة سيفي، في الوقت نفسه، بالتزاماته بموجب الاتفاق. وبينما لا توجد تفاصيل محددة بشأن الالتزامات حتى الآن، ستنشأ مشاكل مع تطبيق الاتفاق، وعندها سيبذل هذا الفريق جهوده".وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم أيضا، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.وشهدت مفاوضات شرم الشيخ المصرية مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة، وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير.
https://sarabic.ae/20251009/القناة-12-الإسرائيلية-مبعوثا-الرئيس-الأمريكي-ويتكوف-وكوشنر-يلتقيان-نتنياهو-1105815155.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093931418_179:0:1652:1105_1920x0_80_0_0_4136557657fd3c3a0b1722b94666e9f8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
العالم, أخبار تركيا اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
فيدان: أمريكا وتركيا وقطر ومصر ستشكل مجموعة وساطة بشأن غزة
19:38 GMT 09.10.2025 (تم التحديث: 19:39 GMT 09.10.2025)
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وقطر ومصر، "ستشكل فريق وساطة بشأن غزة، على أن تُوضّح التفاصيل مع تطبيق الاتفاق"، على حد قوله.
وقال فيدان للصحفيين في العاصمة الفرنسية باريس: "سيضم هذا الفريق الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر، وسيُنسّق القضايا مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. هذا فريق وساطة سيفي، في الوقت نفسه، بالتزاماته بموجب الاتفاق. وبينما لا توجد تفاصيل محددة بشأن الالتزامات حتى الآن، ستنشأ مشاكل مع تطبيق الاتفاق، وعندها سيبذل هذا الفريق جهوده".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم أيضا، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن "إسرائيل لم تتنازل عن إنهاء حكم حماس في قطاع غزة"، مضيفا: "لكن من مصلحة إسرائيل توسيع دائرة السلام والتطبيع في المنطقة".
وشهدت مفاوضات شرم الشيخ المصرية مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة، وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين
ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير.