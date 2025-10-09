https://sarabic.ae/20251009/القناة-12-الإسرائيلية-مبعوثا-الرئيس-الأمريكي-ويتكوف-وكوشنر-يلتقيان-نتنياهو-1105815155.html
إعلام: نتنياهو يجتمع مع مبعوثي ترامب في مكتبه
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. 09.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-09T19:06+0000
2025-10-09T19:06+0000
2025-10-09T19:23+0000
العالم
أخبار العالم الآن
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/01/1103276106_0:16:1688:966_1920x0_80_0_0_80d07237a51b699bbfaed7564aa66506.jpg
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الخميس، إن اللقاء شمل أيضا جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجرى في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.وكان ويتكوف وكوشنر، على رأس وفد أمريكي شارك في مفاوضات شرم الشيخ المصرية مع ممثلين رفيعي المستوى من مصر وتركيا وقطر، للتوصل إلى اتفاق إطلاق نار في غزة.وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم أيضا، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.وشهدت المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير.
إسرائيل
غزة
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/01/1103276106_104:0:1608:1128_1920x0_80_0_0_369447619dcfc6e367614e9f7ad5f835.jpg
19:06 GMT 09.10.2025 (تم التحديث: 19:23 GMT 09.10.2025)
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقالت صحيفة
"يديعوت أحرنوت"، اليوم الخميس، إن اللقاء شمل أيضا جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجرى في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وكان ويتكوف وكوشنر، على رأس وفد أمريكي شارك في مفاوضات شرم الشيخ المصرية مع ممثلين رفيعي المستوى من مصر وتركيا وقطر، للتوصل إلى اتفاق إطلاق نار في غزة.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم أيضا، التوصل إلى اتفاق
لوقف إطلاق النار.
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن "إسرائيل لم تتنازل عن إنهاء حكم حماس في قطاع غزة"، مضيفا: "لكن من مصلحة إسرائيل توسيع دائرة السلام والتطبيع في المنطقة".
وشهدت المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية
اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير.