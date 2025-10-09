https://sarabic.ae/20251009/القناة-12-الإسرائيلية-مبعوثا-الرئيس-الأمريكي-ويتكوف-وكوشنر-يلتقيان-نتنياهو-1105815155.html

إعلام: نتنياهو يجتمع مع مبعوثي ترامب في مكتبه

إعلام: نتنياهو يجتمع مع مبعوثي ترامب في مكتبه

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. 09.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-09T19:06+0000

2025-10-09T19:06+0000

2025-10-09T19:23+0000

العالم

أخبار العالم الآن

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/01/1103276106_0:16:1688:966_1920x0_80_0_0_80d07237a51b699bbfaed7564aa66506.jpg

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الخميس، إن اللقاء شمل أيضا جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجرى في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.وكان ويتكوف وكوشنر، على رأس وفد أمريكي شارك في مفاوضات شرم الشيخ المصرية مع ممثلين رفيعي المستوى من مصر وتركيا وقطر، للتوصل إلى اتفاق إطلاق نار في غزة.وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم أيضا، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.وشهدت المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير.

https://sarabic.ae/20251009/-رئيس-حماس-في-غزة-خليل-الحية-العالم-وقف-مذهولا-أمام-ما-قدمه-أهالي-قطاع-غزة-من-تضحيات-وثبات-وصبر-1105813188.html

https://sarabic.ae/20251009/قيادي-بمنظمة-التحرير-الفلسطينية-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-وقف-الحرب-في-غزة-وتولي-السلطة-إدارة-القطاع-1105812172.html

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, غزة