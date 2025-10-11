https://sarabic.ae/20251011/المستشار-الألماني-يعتزم-زيارة-مصر-لحضور-مراسم-توقيع-اتفاق-غزة-1105884200.html
أفادت صحيفة ألمانية، اليوم السبت، بأن المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، يخطط لزيارة مصر بعد غد الاثنين، لحضور مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وذكرت الصحيفة أن "المستشار الألماني ميرتس، يخطط لزيارة مصر يوم الاثنين (المقبل)، وذلك لحضور توقيع وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل".ووفقا للصحيفة، "سيكون الحدث في مدينة شرم الشيخ وليس القاهرة، وذلك نظرا لإمكانية توفير تأمين أفضل في شرم الشيخ عن القاهرة".وبحسب البيان، فقد تلقى السيسي اتصالًا من ميرتس، تناول مستجدات الجهود المصرية المبذولة بالتنسيق مع الأطراف المعنية لإنهاء الحرب في غزة.فيما أكد المستشار الألماني "دعم برلين لاتفاق وقف الحرب في غزة، وتطلعها لأن يشكل خطوة نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة، وأشار إلى تطلعه لاستضافة مصر لمؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة"، بحسب نص البيان.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر أمس الجمعة، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية الأسبوع الماضي، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت حركة حماس أن الاتفاق يقضي "بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى"، داعية الأطراف الضامنة إلى إلزام حكومة إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيزور الشرق الأوسط الأسبوع الجاري، في جولة تشمل إسرائيل ومصر، للمشاركة في الاحتفال بالتوقيع الرسمي على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.وكان ترامب، كشف في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
