الإعلام المصري يكشف سبب حادث أودى بحياة 3 من الوفد القطري المفاوض في شرم الشيخ
الإعلام المصري يكشف سبب حادث أودى بحياة 3 من الوفد القطري المفاوض في شرم الشيخ
الإعلام المصري يكشف سبب حادث أودى بحياة 3 من الوفد القطري المفاوض في شرم الشيخ

09:49 GMT 12.10.2025
© AP Photo / Ibrahim el-Shazlyسيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر
لقي ثلاثة من الدبلوماسيين القطريين المفاوضين مصرعهم، اليوم الأحد، إثر حادث سير في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، صباح اليوم الأحد، أن سبب الحادث يعود إلى اختلال عجلة القيادة أثناء سير السيارة، مؤكدة أن السيارة كانت تقل 5 قطريين وسائقا مصريا.
وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن اثنين من المصابين القطريين في حالة غير مستقرة، وحالة واحدة مستقرة بين المصابين.
عمال يرسمون خط مرور في مدينة شرم الشيخ حيث يعقد الرئيس دونالد ترامب قمة لزعماء العالم بشأن غزة خلال زيارته - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
إعلام: أنباء عن مقتل 3 دبلوماسيين قطريين في شرم الشيخ المصرية جراء حادث سير
أمس, 22:11 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت السفارة القطرية لدى القاهرة إن ثلاثة من العاملين في الديوان الأميري لقوا حتفهم في حادث سيارة قرب مدينة شرم الشيخ في مصر.
وعبرت السفارة في منشور على موقع "إكس"، عن "بالغ حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري"، مؤكدة أنها تتابع أوضاع المصابين في حادث مروري بشرم الشيخ، ولفتت إلى أن اثنين آخرين أصيبا ويتلقان الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى شرم الشيخ الدولي.
وجاء الحادث بعد أيام قليلة من مشاركة مسؤولين من قطر وتركيا ومصر في محادثات في شرم الشيخ أدت في الأسبوع الماضي إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بخصوص المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
ومن المنتظر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ قمة دولية، غدا الاثنين، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.
