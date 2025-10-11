https://sarabic.ae/20251011/تقارير-أنباء-عن-مقتل-3-دبلوماسيين-قطريين-في-شرم-الشيخ-المصرية-جراء-حادث-سير--عاجل-1105890214.html

إعلام: أنباء عن مقتل 3 دبلوماسيين قطريين في شرم الشيخ المصرية جراء حادث سير

إعلام: أنباء عن مقتل 3 دبلوماسيين قطريين في شرم الشيخ المصرية جراء حادث سير

قالت وسائل إعلام، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، إن ثلاثة دبلوماسيين قطريين لقوا حتفهم في حادث سيارة في شرم الشيخ في مصر. 11.10.2025, سبوتنيك عربي

وأضافت التقارير الإعلامية، أن دبلوماسيين اثنين أصيبا أيضا في الحادث.وبحسب التقارير، أسفر الحادث المأساوي عن مصرع الدبلوماسيين القطريين: حسن جابر الجابر، عبدالله غانم الخيارين، وسعود بن ثامر آل ثاني، وكانوا يعملون في الديوان الأميري ووزارة الخارجية القطرية.ولم تُعرف بعد تفاصيل الحادث الدقيقة أو عدد الضحايا، كما لم تصدر أي بيانات رسمية من الجهات المصرية أو القطرية تؤكد وقوع الحادث حتى الآن.ومن المنتظر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ قمة دولية يوم الاثنين لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

