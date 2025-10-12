https://sarabic.ae/20251012/حماس-لن-نشارك-في-مراسم-توقيع-اتفاق-غزة-1105892350.html

"حماس": لن نشارك في مراسم توقيع اتفاق غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية أنها لن تشارك في مراسم توقيع الاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، والمقرر عقدها في مصر، غدا الاثنين. 12.10.2025, سبوتنيك عربي

وأكد القيادي في المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، في مقابلة صحفية، أن "حماس لن تكون مشاركة في عملية التوقيع، فقط الوسطاء والمسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون".وأوضح بدران أن الحركة سترد على "أي عدوان إسرائيلي" في حال استؤنفت الحرب، متوقعا أن تكون المرحلة الثانية من المفاوضات مع إسرائيل "أكثر صعوبة وتعقيدا".وأشار إلى أن المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحمل العديد من التعقيدات والصعوبات، مما يستدعي مفاوضات قد تطول، معتبرا أن الحديث عن مغادرة قادة الحركة لقطاع غزة بموجب اقتراح تضمنته الخطة هو "عبث وهراء".وقال: "الحديث عن إخراج الفلسطيني، سواء من حماس أو غيره، من أرضه (هو) حديث عبث وهراء، ولا يمكن أن يوافق عليه أي فلسطيني".وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم حركة حماس، أسامة حمدان: "وفقًا للوثيقة الموقعة، من المقرر أن يبدأ تبادل الأسرى صباح الاثنين، كما هو متفق عليه سابقا"، مضيفا: "بعد عودة الأسرى، من المتوقع أن تفرج إسرائيل عن حوالي 2000 أسير فلسطيني".تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، يوم غد الاثنين، قمة للسلام بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.وجاء في بيان للرئاسة المصرية، أمس السبت: "تُعقد قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" بمدينة شرم الشيخ، بعد ظهر غد الاثنين الموافق 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، برئاسة مشتركة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيز التنفيذ ظهر الجمعة الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية الأسبوع الماضي، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت حركة حماس أن الاتفاق يقضي "بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى"، داعية الأطراف الضامنة إلى إلزام حكومة إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيزور الشرق الأوسط الأسبوع الجاري، في جولة تشمل إسرائيل ومصر، للمشاركة في الاحتفال بالتوقيع الرسمي على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.وكان ترامب، كشف في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

