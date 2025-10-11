ويتكوف يقول إنه زار غزة للتحقق من التزام إسرائيل بالمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
توقيع اتفاق غزة هل يضمن إنهاء الحرب؟.. والعاهل المغربي يتحدث إلى جيل زد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:47 GMT
14 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
09:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:29 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
بوتين : لدى روسيا وواشنطن فهم مشترك لمسار إنهاء الصراع الأوكراني، ملك المغرب يؤكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
ويتكوف يقول إنه زار غزة للتحقق من التزام إسرائيل بالمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
صرح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، بأنه زار قطاع غزة برفقة قائد القيادة المركزية الأمريكية، براد كوبر، وصهر الرئيس، جاريد كوشنر،...
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
خطة ترامب
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/01/1103276106_0:16:1688:966_1920x0_80_0_0_80d07237a51b699bbfaed7564aa66506.jpg
واشنطن – سبوتنيك. وقال ويتكوف على موقع "إكس": "سافرتُ أنا والأدميرال كوبر وجاريد كوشنر إلى غزة اليوم للتحقق من التزام إسرائيل بالمرحلة الأولى من الاتفاق. تلقينا إحاطات مفصلة حول الأمن والمساعدات الإنسانية وجهود فض النزاع. مع استمرار الالتزام، يبقى السلام في متناول اليد".وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية قد توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة.خلال المرحلة الأولى، ستفرج حماس عن رهائن إسرائيليين، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه داخل القطاع، وستفرج عن مئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بما في ذلك العديد من المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة بتهمة الإرهاب.
ويتكوف يقول إنه زار غزة للتحقق من التزام إسرائيل بالمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار

23:07 GMT 11.10.2025
المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف
المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
صرح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، بأنه زار قطاع غزة برفقة قائد القيادة المركزية الأمريكية، براد كوبر، وصهر الرئيس، جاريد كوشنر، للتحقق من التزام إسرائيل بالمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
واشنطن – سبوتنيك. وقال ويتكوف على موقع "إكس": "سافرتُ أنا والأدميرال كوبر وجاريد كوشنر إلى غزة اليوم للتحقق من التزام إسرائيل بالمرحلة الأولى من الاتفاق. تلقينا إحاطات مفصلة حول الأمن والمساعدات الإنسانية وجهود فض النزاع. مع استمرار الالتزام، يبقى السلام في متناول اليد".
وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية قد توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة.
القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
"حماس" تقول إنها ستبدأ إطلاق سراح الأسرى صباح الاثنين
21:45 GMT
خلال المرحلة الأولى، ستفرج حماس عن رهائن إسرائيليين، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه داخل القطاع، وستفرج عن مئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بما في ذلك العديد من المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة بتهمة الإرهاب.
