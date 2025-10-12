https://sarabic.ae/20251012/زعماء-وقادة-يأكدون-مشاركتهم-في-قمة-شرم-الشيخ-للسلام-1105893683.html

زعماء وقادة يأكدون مشاركتهم في "قمة شرم الشيخ للسلام"

أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، أن بلاده ستستضيف قمة دولية في شرم الشيخ يوم الاثنين لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع... 12.10.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح في بيان له، مساء السبت، أن القمة سيشارك فيها أكثر من 20 زعيما، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى "مشاركة قادة أكثر من عشرين دولة".وأفاد السفير الشناوي بأنه من أبرز المشاركين الذين أكدوا حضورهم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.ويأتي هذا في وقت لم يصدر بعد أي إعلان بشأن مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القمة، في الوقت الذي أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، أن "حماس لن تشارك في القمة".وقال المتحدث باسم مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أن أنطونيو غوتيريش "سيسافر إلى مصر ليحضر الاثنين قمة شرم الشيخ للسلام"، مشيرا إلى أنه سيعود الأربعاء إلى مقرّ الهيئة الأممية.ومن جانبه، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى مصر لإجراء محادثات حول تنفيذ خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، مضيفا أن ماكرون سيلتقي بشركاء إقليميين لمناقشة الخطوات التالية في تنفيذ الاتفاق، موضحا أن ماكرون سيؤكد التزام فرنسا بحل الدولتين بوصفه أساسا للسلام والأمن الدائمين وإعادة الإعمار في المنطقة.وفي لندن، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حضوره القمة الدولية بشأن غزة لمراسم توقيع اتفاق لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أفاد مكتبه.ومن المتوقع أن يدعو ستارمر إلى استمرار التنسيق الدولي لتنفيذ المرحلة التالية، والتي تتضمن نشر بعثة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غزة.ومن بين الزعماء المتوقع حضورهم قمة شرم الشيخ للسلام، إلى جانب القادة والزعماء الذين أكدوا حضورهم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، كما تم توجيه الدعوة إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لحضور القمة.ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى إسرائيل، صباح غدا الاثنين ، ويلقي خطابًا أمام الكنيست، ويلتقي بعائلات الرهائن، وفقا للمصادر الإعلامية.وبعد ظهر الاثنين، سيسافر ترامب إلى مصر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمشاركة في حفل توقيع مع الضامنين الآخرين لـ"اتفاق السلام" في غزة، مصر وقطر وتركيا.وكان ترامب، كشف في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

