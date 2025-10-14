https://sarabic.ae/20251014/ترامب-حماس-أبلغتني-أنها-ستتخلى-عن-السلاح-1106010760.html

ترامب: حماس أبلغتني أنها ستتخلى عن السلاح

سبوتنيك عربي

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بتصريحات حادة، مهددًا حركة حماس الفلسطينية بنزع سلاحها "بسرعة وربما بعنف" إذا لم تفِ بتعهداتها بإلقاء سلاحها... 14.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-14T19:24+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

حركة حماس

غزة

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105968267_0:0:2742:1543_1920x0_80_0_0_3e348147fdf651164e116dfa5f12abce.jpg

وقال ترامب في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض أثناء استقباله الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي: "حماس وعدت بنزع سلاحها، لكن إذا لم يفعلوا ذلك، فسنتولى نحن الأمر. لا داعي لتوضيح الطريقة، لكنهم يعلمون أنني جاد".وعندما سُئل عن كيفية تنفيذ الولايات المتحدة لهذا الإجراء، رفض ترامب الخوض في التفاصيل، قائلًا: "لست مضطرًا للشرح". وحول الإطار الزمني لتنفيذ هذا الشرط، أشار ترامب إلى أن الأمر سيحدث "قريبًا جدًا" ضمن "فترة زمنية معقولة"، دون تقديم تفاصيل إضافية.واستضافت مصر، أمس الإثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

