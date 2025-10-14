ترامب: حماس أبلغتني أنها ستتخلى عن السلاح
أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بتصريحات حادة، مهددًا حركة حماس الفلسطينية بنزع سلاحها "بسرعة وربما بعنف" إذا لم تفِ بتعهداتها بإلقاء سلاحها في إطار اتفاق التسوية والسلام في غزة.
وقال ترامب في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض أثناء استقباله الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي: "حماس وعدت بنزع سلاحها، لكن إذا لم يفعلوا ذلك، فسنتولى نحن الأمر. لا داعي لتوضيح الطريقة، لكنهم يعلمون أنني جاد".
وأضاف أن العملية قد تتم "بسرعة"، مشيرًا إلى أنها قد تتضمن "عنفًا" إذا لزم الأمر.
وعندما سُئل عن كيفية تنفيذ الولايات المتحدة لهذا الإجراء، رفض ترامب الخوض في التفاصيل، قائلًا: "لست مضطرًا للشرح".
وكشف أنه أجرى حوارًا مع ممثلين عن حماس، حيث قال: "تحدثت إليهم وقلت: ستتخلون عن سلاحكم، أليس كذلك؟ فأجابوا: نعم، سيدي، سنفعل. إما أن يفعلوا ذلك، أو سننزع سلاحهم".
وحول الإطار الزمني لتنفيذ هذا الشرط، أشار ترامب إلى أن الأمر سيحدث "قريبًا جدًا" ضمن "فترة زمنية معقولة"، دون تقديم تفاصيل إضافية.
واستضافت مصر، أمس الإثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في ذكرى مرور عامين على بدء الحرب على قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي ما زال يسيطر على أكثر من 80% من مساحة قطاع غزة، ويواصل القصف رغم دعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ويستهدف الجيش الإسرائيلي مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين.
وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.