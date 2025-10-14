https://sarabic.ae/20251014/اليونان-تعلن-مشاركتها-في-إعادة-إعمار-قطاع-غزة-1106005925.html
اليونان تعلن مشاركتها في إعادة إعمار قطاع غزة
اليونان تعلن مشاركتها في إعادة إعمار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابتريتيس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستشارك في إدارة الموارد الإنسانية وإعادة إعمار قطاع غزة. 14.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-14T15:50+0000
2025-10-14T15:50+0000
2025-10-14T15:50+0000
اليونان
غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105786138_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2eeb687593dd6c350847be00cbcacaa7.jpg
وقال جيرابتريتيس في تصريحات لإذاعة "أثينا 98.4": "ستشارك [اليونان] في الصندوق الإنساني، أي في تقديم المساعدة الإنسانية، وفي إدارة جميع الموارد المتعلقة بالقضايا الإنسانية، وكذلك في إعادة الإعمار".وأضاف أن "لليونان دورا هاما في تسوية أزمة قطاع غزة، نظرا لعلاقاتها الجيدة مع كل من إسرائيل ودول الشرق الأوسط".وأمس الإثنين، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وثيقة شاملة بشأن وقف إطلاق النار في غزة.وأطلقت حركة "حماس" الفلسطينية، أمس الإثنين، سراح 20 أسيرا فلسطينيا من المحتجزين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك في إطار الاتفاق مع إسرائيل.وأكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت سراح 1718 أسيرا فلسطينيا من المحتجزين في غزة، بالإضافة إلى 250 سجينا آخرين يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة.وفي 29 سبتمبر/ أيلول 2025، تم الكشف عن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للسلام في غزة، التي تتكون من 20 بندا، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، بشرط إطلاق سراح الأسرى خلال 72 ساعة.كما اقترحت الوثيقة ألا يكون لـ"حماس" أو أي فصائل فلسطينية مسلحة أخرى أي دور في إدارة قطاع غزة، وأن تُنقل السيطرة على القطاع إلى لجنة تكنوقراطية تُشرف عليها هيئة دولية برئاسة ترامب.
https://sarabic.ae/20251014/صندوق-النقد-الدولي-اتفاق-السلام-في-غزة-يخلق-فرصة-للانتعاش-الاقتصادي-الدائم-1106003715.html
https://sarabic.ae/20251014/تصويت-برأيك-على-ماذا-يدل-تصريح-ترامب-بأن-غزة-جزء-من-السلام-في-الشرق-الأوسط؟-1105984956.html
اليونان
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105786138_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3b62ddd8fdd2cb6a6871cb687302160f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اليونان, غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم
اليونان, غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم
اليونان تعلن مشاركتها في إعادة إعمار قطاع غزة
قال وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابتريتيس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستشارك في إدارة الموارد الإنسانية وإعادة إعمار قطاع غزة.
وقال جيرابتريتيس في تصريحات لإذاعة "أثينا 98.4": "ستشارك [اليونان] في الصندوق الإنساني، أي في تقديم المساعدة الإنسانية، وفي إدارة جميع الموارد المتعلقة بالقضايا الإنسانية، وكذلك في إعادة الإعمار".
وأضاف أن "لليونان دورا هاما في تسوية أزمة قطاع غزة، نظرا لعلاقاتها الجيدة مع كل من إسرائيل ودول الشرق الأوسط".
ووصف وزير الخارجية اليوناني توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية لإنهاء الحرب في غزة، أمس الإثنين، بأنه "لحظة تاريخية للمنطقة التي عانت طويلا".
وأمس الإثنين، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وثيقة شاملة بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وأطلقت حركة "حماس" الفلسطينية، أمس الإثنين، سراح 20 أسيرا فلسطينيا من المحتجزين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك في إطار الاتفاق مع إسرائيل.
وأكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت سراح 1718 أسيرا فلسطينيا من المحتجزين في غزة، بالإضافة إلى 250 سجينا آخرين يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة.
وفي 29 سبتمبر/ أيلول 2025، تم الكشف عن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للسلام في غزة، التي تتكون من 20 بندا، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، بشرط إطلاق سراح الأسرى خلال 72 ساعة.
كما اقترحت الوثيقة ألا يكون لـ"حماس" أو أي فصائل فلسطينية مسلحة أخرى أي دور في إدارة قطاع غزة، وأن تُنقل السيطرة على القطاع إلى لجنة تكنوقراطية تُشرف عليها هيئة دولية برئاسة ترامب.