اليونان تعلن مشاركتها في إعادة إعمار قطاع غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: مناورات الناتو النووية يمكن أن تشكل استفزازا وتهديدا لروسيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتماع بين سوريا وتركيا هو لمناقشة تحييد الخطر الكردي على حدودها الجنوبية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: يجب مراقبة التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق شرم الشيخ يعيد الأمل إلى غزة ويرسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251014/اليونان-تعلن-مشاركتها-في-إعادة-إعمار-قطاع-غزة-1106005925.html
اليونان تعلن مشاركتها في إعادة إعمار قطاع غزة
اليونان تعلن مشاركتها في إعادة إعمار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابتريتيس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستشارك في إدارة الموارد الإنسانية وإعادة إعمار قطاع غزة. 14.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-14T15:50+0000
2025-10-14T15:50+0000
اليونان
غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105786138_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2eeb687593dd6c350847be00cbcacaa7.jpg
وقال جيرابتريتيس في تصريحات لإذاعة "أثينا 98.4": "ستشارك [اليونان] في الصندوق الإنساني، أي في تقديم المساعدة الإنسانية، وفي إدارة جميع الموارد المتعلقة بالقضايا الإنسانية، وكذلك في إعادة الإعمار".وأضاف أن "لليونان دورا هاما في تسوية أزمة قطاع غزة، نظرا لعلاقاتها الجيدة مع كل من إسرائيل ودول الشرق الأوسط".وأمس الإثنين، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وثيقة شاملة بشأن وقف إطلاق النار في غزة.وأطلقت حركة "حماس" الفلسطينية، أمس الإثنين، سراح 20 أسيرا فلسطينيا من المحتجزين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك في إطار الاتفاق مع إسرائيل.وأكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت سراح 1718 أسيرا فلسطينيا من المحتجزين في غزة، بالإضافة إلى 250 سجينا آخرين يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة.وفي 29 سبتمبر/ أيلول 2025، تم الكشف عن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للسلام في غزة، التي تتكون من 20 بندا، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، بشرط إطلاق سراح الأسرى خلال 72 ساعة.كما اقترحت الوثيقة ألا يكون لـ"حماس" أو أي فصائل فلسطينية مسلحة أخرى أي دور في إدارة قطاع غزة، وأن تُنقل السيطرة على القطاع إلى لجنة تكنوقراطية تُشرف عليها هيئة دولية برئاسة ترامب.
https://sarabic.ae/20251014/صندوق-النقد-الدولي-اتفاق-السلام-في-غزة-يخلق-فرصة-للانتعاش-الاقتصادي-الدائم-1106003715.html
https://sarabic.ae/20251014/تصويت-برأيك-على-ماذا-يدل-تصريح-ترامب-بأن-غزة-جزء-من-السلام-في-الشرق-الأوسط؟-1105984956.html
اليونان
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105786138_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3b62ddd8fdd2cb6a6871cb687302160f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اليونان, غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم
اليونان, غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم

اليونان تعلن مشاركتها في إعادة إعمار قطاع غزة

15:50 GMT 14.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaتصاعد الدخان بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة. 8 أكتوبر 2025ـ
تصاعد الدخان بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة. 8 أكتوبر 2025ـ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابتريتيس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستشارك في إدارة الموارد الإنسانية وإعادة إعمار قطاع غزة.
وقال جيرابتريتيس في تصريحات لإذاعة "أثينا 98.4": "ستشارك [اليونان] في الصندوق الإنساني، أي في تقديم المساعدة الإنسانية، وفي إدارة جميع الموارد المتعلقة بالقضايا الإنسانية، وكذلك في إعادة الإعمار".
وأضاف أن "لليونان دورا هاما في تسوية أزمة قطاع غزة، نظرا لعلاقاتها الجيدة مع كل من إسرائيل ودول الشرق الأوسط".

ووصف وزير الخارجية اليوناني توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية لإنهاء الحرب في غزة، أمس الإثنين، بأنه "لحظة تاريخية للمنطقة التي عانت طويلا".

مباني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الاثنين 5 أبريل 2021، في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
صندوق النقد الدولي: اتفاق السلام في غزة يخلق فرصة للانتعاش الاقتصادي الدائم
14:38 GMT
وأمس الإثنين، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وثيقة شاملة بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وأطلقت حركة "حماس" الفلسطينية، أمس الإثنين، سراح 20 أسيرا فلسطينيا من المحتجزين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك في إطار الاتفاق مع إسرائيل.
وأكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت سراح 1718 أسيرا فلسطينيا من المحتجزين في غزة، بالإضافة إلى 250 سجينا آخرين يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة.
القمة الدولية للسلام بشأن غزة 2025 بشرم الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
تصويت... برأيك على ماذا يدل تصريح ترامب بأن "غزة جزء من السلام في الشرق الأوسط"؟
09:45 GMT
وفي 29 سبتمبر/ أيلول 2025، تم الكشف عن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للسلام في غزة، التي تتكون من 20 بندا، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، بشرط إطلاق سراح الأسرى خلال 72 ساعة.
كما اقترحت الوثيقة ألا يكون لـ"حماس" أو أي فصائل فلسطينية مسلحة أخرى أي دور في إدارة قطاع غزة، وأن تُنقل السيطرة على القطاع إلى لجنة تكنوقراطية تُشرف عليها هيئة دولية برئاسة ترامب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала