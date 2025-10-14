https://sarabic.ae/20251014/اليونان-تعلن-مشاركتها-في-إعادة-إعمار-قطاع-غزة-1106005925.html

اليونان تعلن مشاركتها في إعادة إعمار قطاع غزة

قال وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابتريتيس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستشارك في إدارة الموارد الإنسانية وإعادة إعمار قطاع غزة. 14.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال جيرابتريتيس في تصريحات لإذاعة "أثينا 98.4": "ستشارك [اليونان] في الصندوق الإنساني، أي في تقديم المساعدة الإنسانية، وفي إدارة جميع الموارد المتعلقة بالقضايا الإنسانية، وكذلك في إعادة الإعمار".وأضاف أن "لليونان دورا هاما في تسوية أزمة قطاع غزة، نظرا لعلاقاتها الجيدة مع كل من إسرائيل ودول الشرق الأوسط".وأمس الإثنين، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وثيقة شاملة بشأن وقف إطلاق النار في غزة.وأطلقت حركة "حماس" الفلسطينية، أمس الإثنين، سراح 20 أسيرا فلسطينيا من المحتجزين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك في إطار الاتفاق مع إسرائيل.وأكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت سراح 1718 أسيرا فلسطينيا من المحتجزين في غزة، بالإضافة إلى 250 سجينا آخرين يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة.وفي 29 سبتمبر/ أيلول 2025، تم الكشف عن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للسلام في غزة، التي تتكون من 20 بندا، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، بشرط إطلاق سراح الأسرى خلال 72 ساعة.كما اقترحت الوثيقة ألا يكون لـ"حماس" أو أي فصائل فلسطينية مسلحة أخرى أي دور في إدارة قطاع غزة، وأن تُنقل السيطرة على القطاع إلى لجنة تكنوقراطية تُشرف عليها هيئة دولية برئاسة ترامب.

