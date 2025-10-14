https://sarabic.ae/20251014/تصويت-برأيك-على-ماذا-يدل-تصريح-ترامب-بأن-غزة-جزء-من-السلام-في-الشرق-الأوسط؟-1105984956.html
تصويت... برأيك على ماذا يدل تصريح ترامب بأن "غزة جزء من السلام في الشرق الأوسط"؟
استضافت مصر، يوم أمس الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة. 14.10.2025, سبوتنيك عربي
ووصفت اللحظة بأنها تاريخية وذلك في إطار تكريس مسار السلام في الشرق الأوسط من خلال إنهاء الحرب في غزة، وإعادة إعمار القطاع، والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية.ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما قام به خلال زيارته إلى إسرائيل ومصر بالإنجاز الكبير، وأكد أن "الإنجاز الأكبر هو السلام في الشرق الأوسط وغزة ليست سوى جزء منه".
استضافت مصر، يوم أمس الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
ووصفت اللحظة بأنها تاريخية وذلك في إطار تكريس مسار السلام في الشرق الأوسط من خلال إنهاء الحرب في غزة، وإعادة إعمار القطاع، والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية.
ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما قام به خلال زيارته إلى إسرائيل ومصر بالإنجاز الكبير، وأكد أن "الإنجاز الأكبر هو السلام في الشرق الأوسط وغزة ليست سوى جزء منه".
وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
