https://sarabic.ae/20251014/صندوق-النقد-الدولي-اتفاق-السلام-في-غزة-يخلق-فرصة-للانتعاش-الاقتصادي-الدائم-1106003715.html
صندوق النقد الدولي: اتفاق السلام في غزة يخلق فرصة للانتعاش الاقتصادي الدائم
صندوق النقد الدولي: اتفاق السلام في غزة يخلق فرصة للانتعاش الاقتصادي الدائم
سبوتنيك عربي
أعلنت نائبة كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيتيا كويفا بروكس، اليوم الثلاثاء، أن "اتفاق السلام بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، الذي ينهي عامين من... 14.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-14T14:38+0000
2025-10-14T14:38+0000
2025-10-14T14:38+0000
غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم العربي
صندوق النقد الدولي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/19/1094143706_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_fe5630c1356712edee21de2273ce8144.jpg
وأكدت في تصريحات لوسائل إعلام غربية، "استعداد الصندوق للتعاون مع المجتمع الدولي لدعم غزة والاقتصادات الإقليمية المتأثرة، بما في ذلك مصر والأردن".وأشارت بروكس إلى أن "توقعات نمو مصر ارتفعت إلى 4.3% عام 2025، و4.5% عام 2026، مدفوعة بانتعاش السياحة ودعم الصناعات التحويلية غير النفطية، التي عوّضت الانخفاض في عائدات قناة السويس، والمتوقع تعافي أنشطتها والتعدين في العام المقبل 2026".واستضافت مصر، يوم أمس الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.ووصفت بأنها لحظة تاريخية وذلك في إطار تكريس مسار السلام في الشرق الأوسط من خلال إنهاء الحرب في غزة، وإعادة إعمار القطاع، والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية.وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20251014/عضو-الشؤون-الخارجية--المغربي-لـ-سبوتنيك-مصر-هي-الأقدر-على-قيادة-أي-مسار-للسلام-1105996420.html
https://sarabic.ae/20251013/وثيقة-غزة-أمريكا-ترى-أن-السلام-الدائم-يتحقق-بضمان-أمن-الفلسطينيين-والإسرائيليين-1105978503.html
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/19/1094143706_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_108f87731efd2be42973f3a2cb515b2e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, صندوق النقد الدولي
غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي: اتفاق السلام في غزة يخلق فرصة للانتعاش الاقتصادي الدائم
أعلنت نائبة كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيتيا كويفا بروكس، اليوم الثلاثاء، أن "اتفاق السلام بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، الذي ينهي عامين من الصراع في غزة، يمثل فرصة لانتعاش اقتصادي مستدام في المنطقة".
وأكدت في تصريحات لوسائل إعلام غربية، "استعداد الصندوق للتعاون مع المجتمع الدولي لدعم غزة والاقتصادات الإقليمية المتأثرة، بما في ذلك مصر والأردن".
وأشارت بروكس إلى أن "توقعات نمو مصر ارتفعت إلى 4.3% عام 2025، و4.5% عام 2026، مدفوعة بانتعاش السياحة ودعم الصناعات التحويلية غير النفطية، التي عوّضت الانخفاض في عائدات قناة السويس، والمتوقع تعافي أنشطتها والتعدين في العام المقبل 2026".
واستضافت مصر، يوم أمس الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
ووصفت بأنها لحظة تاريخية وذلك في إطار تكريس مسار السلام في الشرق الأوسط من خلال إنهاء الحرب في غزة، وإعادة إعمار القطاع، والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية.
وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة
في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.