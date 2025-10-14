https://sarabic.ae/20251014/صندوق-النقد-الدولي-اتفاق-السلام-في-غزة-يخلق-فرصة-للانتعاش-الاقتصادي-الدائم-1106003715.html

صندوق النقد الدولي: اتفاق السلام في غزة يخلق فرصة للانتعاش الاقتصادي الدائم

سبوتنيك عربي

أعلنت نائبة كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيتيا كويفا بروكس، اليوم الثلاثاء، أن "اتفاق السلام بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، الذي ينهي عامين من...

وأكدت في تصريحات لوسائل إعلام غربية، "استعداد الصندوق للتعاون مع المجتمع الدولي لدعم غزة والاقتصادات الإقليمية المتأثرة، بما في ذلك مصر والأردن".وأشارت بروكس إلى أن "توقعات نمو مصر ارتفعت إلى 4.3% عام 2025، و4.5% عام 2026، مدفوعة بانتعاش السياحة ودعم الصناعات التحويلية غير النفطية، التي عوّضت الانخفاض في عائدات قناة السويس، والمتوقع تعافي أنشطتها والتعدين في العام المقبل 2026".واستضافت مصر، يوم أمس الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.ووصفت بأنها لحظة تاريخية وذلك في إطار تكريس مسار السلام في الشرق الأوسط من خلال إنهاء الحرب في غزة، وإعادة إعمار القطاع، والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية.وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

