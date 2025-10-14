عربي
صندوق النقد الدولي: اتفاق السلام في غزة يخلق فرصة للانتعاش الاقتصادي الدائم
صندوق النقد الدولي: اتفاق السلام في غزة يخلق فرصة للانتعاش الاقتصادي الدائم
وأكدت في تصريحات لوسائل إعلام غربية، "استعداد الصندوق للتعاون مع المجتمع الدولي لدعم غزة والاقتصادات الإقليمية المتأثرة، بما في ذلك مصر والأردن".وأشارت بروكس إلى أن "توقعات نمو مصر ارتفعت إلى 4.3% عام 2025، و4.5% عام 2026، مدفوعة بانتعاش السياحة ودعم الصناعات التحويلية غير النفطية، التي عوّضت الانخفاض في عائدات قناة السويس، والمتوقع تعافي أنشطتها والتعدين في العام المقبل 2026".واستضافت مصر، يوم أمس الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.ووصفت بأنها لحظة تاريخية وذلك في إطار تكريس مسار السلام في الشرق الأوسط من خلال إنهاء الحرب في غزة، وإعادة إعمار القطاع، والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية.وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
صندوق النقد الدولي: اتفاق السلام في غزة يخلق فرصة للانتعاش الاقتصادي الدائم

14:38 GMT 14.10.2025
أعلنت نائبة كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيتيا كويفا بروكس، اليوم الثلاثاء، أن "اتفاق السلام بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، الذي ينهي عامين من الصراع في غزة، يمثل فرصة لانتعاش اقتصادي مستدام في المنطقة".
وأكدت في تصريحات لوسائل إعلام غربية، "استعداد الصندوق للتعاون مع المجتمع الدولي لدعم غزة والاقتصادات الإقليمية المتأثرة، بما في ذلك مصر والأردن".
وأشارت بروكس إلى أن "توقعات نمو مصر ارتفعت إلى 4.3% عام 2025، و4.5% عام 2026، مدفوعة بانتعاش السياحة ودعم الصناعات التحويلية غير النفطية، التي عوّضت الانخفاض في عائدات قناة السويس، والمتوقع تعافي أنشطتها والتعدين في العام المقبل 2026".
القمة الدولية للسلام بشأن غزة 2025 بشرم الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
عضو "الشؤون الخارجية " المغربي لـ "سبوتنيك": مصر هي الأقدر على قيادة أي مسار للسلام
12:08 GMT
واستضافت مصر، يوم أمس الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
وثيقة غزة: أمريكا ترى أن السلام الدائم يتحقق بضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين
أمس, 22:38 GMT
ووصفت بأنها لحظة تاريخية وذلك في إطار تكريس مسار السلام في الشرق الأوسط من خلال إنهاء الحرب في غزة، وإعادة إعمار القطاع، والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية.
وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
