أمساليوم
بث مباشر
عضو "الشؤون الخارجية " المغربي لـ "سبوتنيك": مصر هي الأقدر على قيادة أي مسار للسلام
عضو "الشؤون الخارجية " المغربي لـ "سبوتنيك": مصر هي الأقدر على قيادة أي مسار للسلام
وأكد أن صمود القاهرة في وجه الضغوط الدولية كان عاملا حاسما في إفشال مخططات التهجير، وإعادة هيكلة موازين القوى في المنطقة، وترسيخ دورها كضامن رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني.وأضاف نور الدين، في تصريح مع "سبوتنيك"، أن أهم مكسب حققه اجتماع شرم الشيخ هو إنهاء مشروع نتنياهو في التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة نحو سيناء والأردن، وهو في حد ذاته انتصار دبلوماسي كبير.وتابع: "يضاف ذلك إلى جانب وقف جريمة الإبادة الجماعية للمدنيين، التي أزهقت أرواح أكثر من 67 ألف فلسطيني في قطاع غزة، أغلبهم من النساء والأطفال والشيوخ، وهي جرائم يصنفها القانون الدولي ضمن جرائم الحرب".ولفت إلى أن صمود القيادة المصرية في وجه الضغوطات الأمريكية شكل العامل الحاسم إلى جانب الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في غزة أمام آلة الدمار الوحشية التي جندها الكيان العبري لتركيع قطاع غزة.وأضاف: "عودة مصر بقوة إلى المعادلة الفلسطينية يعطي للفلسطينيين مظلة إقليمية يمكن الاحتماء بها في كل المراحل القادمة من المفاوضات لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو دور ليس جديدا على مصر التي لعبت أدوارا استراتيجية في كل المنعطفات التي مرت منها القضية الفلسطينية".وأشار إلى أن" بعض الدول في الشرق الأوسط حاولت التشويش على الدور التاريخي لمصر، من خلال احتضان فصائل فلسطينية، حتى تضمن مكانا أكبر من حجمها في الساحة الدولية، ولكن أثبتت الهجمات العسكرية الأخيرة لجيش "الاحتلال" على إحدى العواصم المعنية، أنها غير قادرة حتى على حماية ضيوفها أو حماية نفسها، وأن دور الوساطة في عملية السلام هو أكبر من استضافة وفود في فندق خمسة نجوم، إذ أن الوساطة تتطلب عمقا استراتيجيا وثقلا سياسيا لفرض الاحترام على باقي الأطراف، وتوفير الحماية لهم وتقديم ضمانات أمنية وسياسية، وفي المحيط الفلسطيني ليست هناك دولة أحق بهذا الدور وأقدر عليه من مصر".وحول جدية واشنطن في تنفيذ الضمانات، قال نور الدين: "لا أعتقد ذلك، وأظن أن الإدارة الأمريكية الحالية كسابقاتها تحاول التدخل حفاظا على أمن الدولة العبرية أولا وقبل كل شيء، وهذا أمر ليس سرا بل يصرح به كل الرؤساء الأمريكيين الذين يعتبرون أمن إسرائيل مسألة أمن قومي أمريكي".وتابع: "لا أدل على ذلك من استعمال واشنطن حق الفيتو 4 مرات لإسقاط مشاريع قرارات مجلس الأمن التي كانت تطالب فقط بوقف الحرب دون أن تدين دولة الاحتلال".وتابع: "لدينا تجارب مريرة وكثيرة في نقض الاتفاقات ومنها اتفاقيات أوسلو واتفاق مدريد، التي دعت منذ أزيد من ثلاثين سنة لقيام دولة فلسطينية على حدود 1967، ولكنها بقيت حبرا على ورق".
حصري
قال عضو مجلس الشؤون الخارجية المغربي أحمد نور الدين، إن مصر، بعمقها الاستراتيجي وثقلها السياسي، أثبتت مجددا أنها اللاعب المحوري والأقدر على قيادة أي مسار للسلام في القضية الفلسطينية.
وأكد أن صمود القاهرة في وجه الضغوط الدولية كان عاملا حاسما في إفشال مخططات التهجير، وإعادة هيكلة موازين القوى في المنطقة، وترسيخ دورها كضامن رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف نور الدين، في تصريح مع "سبوتنيك"، أن أهم مكسب حققه اجتماع شرم الشيخ هو إنهاء مشروع نتنياهو في التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة نحو سيناء والأردن، وهو في حد ذاته انتصار دبلوماسي كبير.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
المستشار الألماني: لولا السيسي لما تم التوصل لاتفاق غزة
أمس, 18:18 GMT
وتابع: "يضاف ذلك إلى جانب وقف جريمة الإبادة الجماعية للمدنيين، التي أزهقت أرواح أكثر من 67 ألف فلسطيني في قطاع غزة، أغلبهم من النساء والأطفال والشيوخ، وهي جرائم يصنفها القانون الدولي ضمن جرائم الحرب".
ولفت إلى أن صمود القيادة المصرية في وجه الضغوطات الأمريكية شكل العامل الحاسم إلى جانب الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في غزة أمام آلة الدمار الوحشية التي جندها الكيان العبري لتركيع قطاع غزة.
وأضاف: "عودة مصر بقوة إلى المعادلة الفلسطينية يعطي للفلسطينيين مظلة إقليمية يمكن الاحتماء بها في كل المراحل القادمة من المفاوضات لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو دور ليس جديدا على مصر التي لعبت أدوارا استراتيجية في كل المنعطفات التي مرت منها القضية الفلسطينية".
وأشار إلى أن" بعض الدول في الشرق الأوسط حاولت التشويش على الدور التاريخي لمصر، من خلال احتضان فصائل فلسطينية، حتى تضمن مكانا أكبر من حجمها في الساحة الدولية، ولكن أثبتت الهجمات العسكرية الأخيرة لجيش "الاحتلال" على إحدى العواصم المعنية، أنها غير قادرة حتى على حماية ضيوفها أو حماية نفسها، وأن دور الوساطة في عملية السلام هو أكبر من استضافة وفود في فندق خمسة نجوم، إذ أن الوساطة تتطلب عمقا استراتيجيا وثقلا سياسيا لفرض الاحترام على باقي الأطراف، وتوفير الحماية لهم وتقديم ضمانات أمنية وسياسية، وفي المحيط الفلسطيني ليست هناك دولة أحق بهذا الدور وأقدر عليه من مصر".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
ترامب والسيسي يوقعان على صفقة غزة.. فيديو
أمس, 16:22 GMT
وحول جدية واشنطن في تنفيذ الضمانات، قال نور الدين: "لا أعتقد ذلك، وأظن أن الإدارة الأمريكية الحالية كسابقاتها تحاول التدخل حفاظا على أمن الدولة العبرية أولا وقبل كل شيء، وهذا أمر ليس سرا بل يصرح به كل الرؤساء الأمريكيين الذين يعتبرون أمن إسرائيل مسألة أمن قومي أمريكي".
وتابع: "لا أدل على ذلك من استعمال واشنطن حق الفيتو 4 مرات لإسقاط مشاريع قرارات مجلس الأمن التي كانت تطالب فقط بوقف الحرب دون أن تدين دولة الاحتلال".
وتابع: "لدينا تجارب مريرة وكثيرة في نقض الاتفاقات ومنها اتفاقيات أوسلو واتفاق مدريد، التي دعت منذ أزيد من ثلاثين سنة لقيام دولة فلسطينية على حدود 1967، ولكنها بقيت حبرا على ورق".
