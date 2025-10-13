المستشار الألماني: لولا السيسي لما تم التوصل لاتفاق غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
10:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
11:33 GMT
26 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
مركز تنسيق مدني عسكري في غزة.. والرئيس المصري يدعو مجلس الأمن لإعطاء الشرعية الدولية لاتفاق شرم الشيخ
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: مناورات الناتو النووية يمكن أن تشكل استفزازا وتهديدا لروسيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتماع بين سوريا وتركيا هو لمناقشة تحييد الخطر الكردي على حدودها الجنوبية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251013/المستشار-الألماني-لولا-السيسي-لما-تم-التوصل-لاتفاق-غزة-1105972324.html
المستشار الألماني: لولا السيسي لما تم التوصل لاتفاق غزة
المستشار الألماني: لولا السيسي لما تم التوصل لاتفاق غزة
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، على هامش قمة "شرم الشيخ للسلام"، بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي واللواء حسن رشاد، رئيس... 13.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-13T18:18+0000
2025-10-13T18:18+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أخبار ألمانيا
غزة
مصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105972445_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_edcc5fefa7d7aa3e8fd0f6313e783359.jpg
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن المستشار الألماني استهل اللقاء بتوجيه الشكر للسيسي، على الجهد الذي قام به، والذي أسفر عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أنه لولا جهده ما كان يمكن التوصل إلى الاتفاق ذي الصلة. وأعرب ميرتس عن أمله في أن يكون السلام ممتدا، مع استعداد ألمانيا للمساعدة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة. ومن جانبه، أعرب السيسي عن تقديره الكبير لألمانيا وشعبها، مؤكدا حرصه على مواصلة تعزيز العلاقات المصرية الألمانية وتطويرها لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مضيفاً سيادته أنه من الهام تعزيز تواجد كبرى الشركات الألمانية في السوق المصري، خاصةً مع اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع مصر مع الدول العربية وأفريقيا. وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيسي أكد أن سياسة مصر الخارجية تتسم بالاتزان والإيجابية والسعي لتجنب النزاعات وتحقيق التهدئة، مشيرا في هذا الخصوص إلى أهمية مواصلة تكثيف التنسيق السياسي والتعاون بين مصر وألمانيا، خاصة بالنسبة للقضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى غرار الأزمات في سوريا والسودان وليبيا. كما أشار إلى أن السيسي أعرب عن تقديره لاستعداد ألمانيا للانخراط في جهود إعادة إعمار غزة، مشددا في ذلك الخصوص على ضرورة السعي الحثيث لتثبيت وقف إطلاق النار، والحيلولة دون عودة نشوب الصراع مجددا، وضرورة العمل على إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية، مؤكدا سيادته على أن مصر تبذل قصارى الجهد في هذا الصدد. وذكر المتحدث الرسمي أن السيسي أكد على تقديره للدعم الذي تحظى به مصر من جانب ألمانيا في إطار الاتحاد الأوروبي، معربا سيادته عن التطلع لإنجاح القمة المصرية الأوروبية التي سوف تعقد في بروكسل يوم 22 أكتوبر 2025. وفي ذات السياق، وجه الرئيس المصري الدعوة للمستشار الألماني لإجراء زيارة رسمية إلى مصر، وهي الدعوة التي رحب بها المستشار الألماني.وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المستشار الألماني وجه الشكر مجدداً للرئيس على دعوته لحضور قمة شرم الشيخ للسلام، وذكر أنه يعتبر لقائه مع الرئيس بداية لمرحلة جديدة لتعميق العلاقات بين البلدين، معاودا التأكيد على أنه بدون الجهد الذي قام به السيسي ما كان ممكناً التوصل إلى وقف الحرب في قطاع غزة، موجهاً الشكر نيابة عن ألمانيا إلى السيسي في هذا الخصوص.وأكد المستشار الألماني أنه سوف يشجع الشركات الألمانية على تعزيز تواجدها واستثماراتها في المجالات محل الاهتمام المشترك.
https://sarabic.ae/20251013/السيسي-اتفاق-إنهاء-الحرب-في-غزة-يغلق-صفحة-أليمة-في-تاريخ-البشرية---عاجل-1105968794.html
https://sarabic.ae/20251013/ترامب-بشأن-صفقة-غزة-الوثيقة-ستتضمن-القواعد-والأنظمة---عاجل-1105968167.html
أخبار ألمانيا
غزة
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105972445_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c5e1c0eea186c73592d588f19924136c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار ألمانيا, غزة, مصر
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار ألمانيا, غزة, مصر

المستشار الألماني: لولا السيسي لما تم التوصل لاتفاق غزة

18:18 GMT 13.10.2025
© AP Photoالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، على هامش قمة "شرم الشيخ للسلام"، بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي واللواء حسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن المستشار الألماني استهل اللقاء بتوجيه الشكر للسيسي، على الجهد الذي قام به، والذي أسفر عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أنه لولا جهده ما كان يمكن التوصل إلى الاتفاق ذي الصلة.
وأعرب ميرتس عن أمله في أن يكون السلام ممتدا، مع استعداد ألمانيا للمساعدة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
السيسي: اتفاق إنهاء الحرب في غزة يغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية
17:00 GMT
ومن جانبه، أعرب السيسي عن تقديره الكبير لألمانيا وشعبها، مؤكدا حرصه على مواصلة تعزيز العلاقات المصرية الألمانية وتطويرها لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مضيفاً سيادته أنه من الهام تعزيز تواجد كبرى الشركات الألمانية في السوق المصري، خاصةً مع اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع مصر مع الدول العربية وأفريقيا.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيسي أكد أن سياسة مصر الخارجية تتسم بالاتزان والإيجابية والسعي لتجنب النزاعات وتحقيق التهدئة، مشيرا في هذا الخصوص إلى أهمية مواصلة تكثيف التنسيق السياسي والتعاون بين مصر وألمانيا، خاصة بالنسبة للقضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى غرار الأزمات في سوريا والسودان وليبيا.
كما أشار إلى أن السيسي أعرب عن تقديره لاستعداد ألمانيا للانخراط في جهود إعادة إعمار غزة، مشددا في ذلك الخصوص على ضرورة السعي الحثيث لتثبيت وقف إطلاق النار، والحيلولة دون عودة نشوب الصراع مجددا، وضرورة العمل على إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية، مؤكدا سيادته على أن مصر تبذل قصارى الجهد في هذا الصدد.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
ترامب والسيسي يوقعان على صفقة غزة.. فيديو
16:22 GMT
وذكر المتحدث الرسمي أن السيسي أكد على تقديره للدعم الذي تحظى به مصر من جانب ألمانيا في إطار الاتحاد الأوروبي، معربا سيادته عن التطلع لإنجاح القمة المصرية الأوروبية التي سوف تعقد في بروكسل يوم 22 أكتوبر 2025.
وفي ذات السياق، وجه الرئيس المصري الدعوة للمستشار الألماني لإجراء زيارة رسمية إلى مصر، وهي الدعوة التي رحب بها المستشار الألماني.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المستشار الألماني وجه الشكر مجدداً للرئيس على دعوته لحضور قمة شرم الشيخ للسلام، وذكر أنه يعتبر لقائه مع الرئيس بداية لمرحلة جديدة لتعميق العلاقات بين البلدين، معاودا التأكيد على أنه بدون الجهد الذي قام به السيسي ما كان ممكناً التوصل إلى وقف الحرب في قطاع غزة، موجهاً الشكر نيابة عن ألمانيا إلى السيسي في هذا الخصوص.
وأكد المستشار الألماني أنه سوف يشجع الشركات الألمانية على تعزيز تواجدها واستثماراتها في المجالات محل الاهتمام المشترك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала