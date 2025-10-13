https://sarabic.ae/20251013/المستشار-الألماني-لولا-السيسي-لما-تم-التوصل-لاتفاق-غزة-1105972324.html

المستشار الألماني: لولا السيسي لما تم التوصل لاتفاق غزة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن المستشار الألماني استهل اللقاء بتوجيه الشكر للسيسي، على الجهد الذي قام به، والذي أسفر عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أنه لولا جهده ما كان يمكن التوصل إلى الاتفاق ذي الصلة. وأعرب ميرتس عن أمله في أن يكون السلام ممتدا، مع استعداد ألمانيا للمساعدة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة. ومن جانبه، أعرب السيسي عن تقديره الكبير لألمانيا وشعبها، مؤكدا حرصه على مواصلة تعزيز العلاقات المصرية الألمانية وتطويرها لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مضيفاً سيادته أنه من الهام تعزيز تواجد كبرى الشركات الألمانية في السوق المصري، خاصةً مع اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع مصر مع الدول العربية وأفريقيا. وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيسي أكد أن سياسة مصر الخارجية تتسم بالاتزان والإيجابية والسعي لتجنب النزاعات وتحقيق التهدئة، مشيرا في هذا الخصوص إلى أهمية مواصلة تكثيف التنسيق السياسي والتعاون بين مصر وألمانيا، خاصة بالنسبة للقضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى غرار الأزمات في سوريا والسودان وليبيا. كما أشار إلى أن السيسي أعرب عن تقديره لاستعداد ألمانيا للانخراط في جهود إعادة إعمار غزة، مشددا في ذلك الخصوص على ضرورة السعي الحثيث لتثبيت وقف إطلاق النار، والحيلولة دون عودة نشوب الصراع مجددا، وضرورة العمل على إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية، مؤكدا سيادته على أن مصر تبذل قصارى الجهد في هذا الصدد. وذكر المتحدث الرسمي أن السيسي أكد على تقديره للدعم الذي تحظى به مصر من جانب ألمانيا في إطار الاتحاد الأوروبي، معربا سيادته عن التطلع لإنجاح القمة المصرية الأوروبية التي سوف تعقد في بروكسل يوم 22 أكتوبر 2025. وفي ذات السياق، وجه الرئيس المصري الدعوة للمستشار الألماني لإجراء زيارة رسمية إلى مصر، وهي الدعوة التي رحب بها المستشار الألماني.وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المستشار الألماني وجه الشكر مجدداً للرئيس على دعوته لحضور قمة شرم الشيخ للسلام، وذكر أنه يعتبر لقائه مع الرئيس بداية لمرحلة جديدة لتعميق العلاقات بين البلدين، معاودا التأكيد على أنه بدون الجهد الذي قام به السيسي ما كان ممكناً التوصل إلى وقف الحرب في قطاع غزة، موجهاً الشكر نيابة عن ألمانيا إلى السيسي في هذا الخصوص.وأكد المستشار الألماني أنه سوف يشجع الشركات الألمانية على تعزيز تواجدها واستثماراتها في المجالات محل الاهتمام المشترك.

