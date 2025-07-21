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خطة لربط سكة حديد إيران - العراق بالخليج ودول الشرق وأوروبا
خطة لربط سكة حديد إيران - العراق بالخليج ودول الشرق وأوروبا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الاثنين، عن "خطة لربط سكة حديد إيران - العراق بالخليج ودول الشرق وأوروبا"، مبينة أن "مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T15:49+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، قوله: "مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013 ترتكز على شبكة من الطرق البرية وسكك الحديد التي تربط الشرق بالغرب عبر ممرات ومحاور أساسية، ولعل العراق واحد من المحاور الأساسية إذا أخذ بنظر الاعتبار أن هناك سكة حديد تربط الصين بأوزبكستان ثم باكستان ثم إيران ضمن هذه المبادرة".وأوضح الهنداوي أن "العراق يعد بموجب هذه الرؤية محورا مهما من محاور النقل العالمية سواء على السكة الحديد وما يتعلق بالطرق البرية، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها شبكة السكك الحديدية، بالإضافة لما يتعلق بنقل المسافرين بأوقات قياسية ونقل البضائع والسلع والشحن التجاري".وكان رئيس رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وضع حجر الاساس عام 2023، لإنشاء أول خط للسكك الحديد يربط بلاده بشبكة السكك الحديد في إيران المجاورة، والذي سيربط المدينة الساحلية الكبيرة في أقصى جنوب العراق بمنفذ الشلامجة الحدودي على مسافة أكثر من 32 كيلومترا، بهدف رفع قدرة العراق على التواصل مع دول الجوار، واستقبال المسافرين القادمين من إيران، وبلدان وسط آسيا.
https://sarabic.ae/20250626/كم-خسر-العراق-بسبب-إغلاق-أجوائه-أثناء-الحرب-بين-إسرائيل-وإيران؟-1102078732.html
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العراق, أخبار ايران اليوم, أخبار الخليج , قطار سريع, العالم العربي
العراق, أخبار ايران اليوم, أخبار الخليج , قطار سريع, العالم العربي

خطة لربط سكة حديد إيران - العراق بالخليج ودول الشرق وأوروبا

15:49 GMT 21.07.2025 (تم التحديث: 16:05 GMT 21.07.2025)
© Photo / Unsplash/ Nick Fewingsخط سكة حديد
خط سكة حديد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© Photo / Unsplash/ Nick Fewings
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أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الاثنين، عن "خطة لربط سكة حديد إيران - العراق بالخليج ودول الشرق وأوروبا"، مبينة أن "مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين تنسجم وتتكامل مع مشروع طريق التنمية الذي شرع العراق على تنفيذه".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، قوله: "مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013 ترتكز على شبكة من الطرق البرية وسكك الحديد التي تربط الشرق بالغرب عبر ممرات ومحاور أساسية، ولعل العراق واحد من المحاور الأساسية إذا أخذ بنظر الاعتبار أن هناك سكة حديد تربط الصين بأوزبكستان ثم باكستان ثم إيران ضمن هذه المبادرة".

وأضاف: "هناك فكرة لربط خط سكة حديد إيران- العراق وتركيا وسوريا بالخليج ودول الشرق وأوروبا"، مشيرًا إلى أن "هذه الفكرة تنسجم وتتكامل مع مشروع طريق التنمية الذي شرع العراق بتنفيذه".

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وأوضح الهنداوي أن "العراق يعد بموجب هذه الرؤية محورا مهما من محاور النقل العالمية سواء على السكة الحديد وما يتعلق بالطرق البرية، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها شبكة السكك الحديدية، بالإضافة لما يتعلق بنقل المسافرين بأوقات قياسية ونقل البضائع والسلع والشحن التجاري".
ووصف الهنداوي هذه الرؤية بأنها "مهمة بالنسبة لدول آسيا ودول المشرق والتجارة مع الغرب، من خلال اختصار الكثير من الوقت والكلف على اعتبار الطرق تكون مختصرة عبر مرورها في الأراضي العراقية".
وكان رئيس رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وضع حجر الاساس عام 2023، لإنشاء أول خط للسكك الحديد يربط بلاده بشبكة السكك الحديد في إيران المجاورة، والذي سيربط المدينة الساحلية الكبيرة في أقصى جنوب العراق بمنفذ الشلامجة الحدودي على مسافة أكثر من 32 كيلومترا، بهدف رفع قدرة العراق على التواصل مع دول الجوار، واستقبال المسافرين القادمين من إيران، وبلدان وسط آسيا.
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