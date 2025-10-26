https://sarabic.ae/20251026/السيطرة-عليه-تحتاج-لوقت-النفط-العراقية-تكشف-تفاصيل-حريق-مستودع-البرجسية-وعدد-الضحايا-1106408353.html
"السيطرة عليه تحتاج لوقت".. النفط العراقية تكشف تفاصيل حريق مستودع البرجسية وعدد الضحايا
كشفت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، تفاصيل الانفجار في مستودع البرجسية (الزبير 1)، والذي أدى إلى وفاة شخص وإصابة 4 اخرين كحصيلة أولية. 26.10.2025, سبوتنيك عربي
أوضحت الوزارة في بيان لها أن السيطرة على الحادث أو الحريق في المستودع يحتاج إلى وقت.ونقل الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، مساء اليوم الأحد، أنه "في الساعة 9:15 من صباح اليوم الأحد، حصل حادث تسرّب في إحدى منظومات الغاز في مستودع (زبير 1)، وبالتحديد في منظومة الضخ القديمة في المستودع، مما أسفر عن حريق في منظومة الضخ".وأضافت الوزارة العراقية في بيانها، أنه "على الفور استنفرت ملاكات السلامة والإطفاء في القطاع النفطي ومحافظة البصرة وجميع الجهات الساندة في القطاع النفطي للسيطرة على الحريق".وأشارت إلى أنه "تمّت السيطرة على منطقة الحريق بشكل جزئي، فيما لا تزال الجهود مستمرة لغرض الإطفاء الكامل".وشدد بيان النفط العراقية على أن "مثل هذه الحوادث تحتاج إلى وقت للسيطرة التامة عليها وإطفاءها بشكل كامل، وسيتم إعلام الرأي العام بالمستجدات لاحقا".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، وقع انفجار داخل منطقة البرجسية النفطية في قضاء الزبير غربي محافظة البصرة في جنوب العراق، وأفاد مراسل "سبوتنيك" في العراق، بوقوع انفجار توربينات في خزان لمستودع زبير 1 في البرجسية.وأكد وجود ثلاثة مفقودين، ووصول 6 مصابين إلى المستشفيات، ووفاة مسؤول وحدة "زبير 1" متأثرا بالحروق والاختناق، مضيفا أن الانفجار أدى إلى حريق ضخم، مشيرا إلى استمرار جهود الإخماد وتحجيم النيران بالكامل ومنع توسعها.
