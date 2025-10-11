https://sarabic.ae/20251011/العراق-يطلق-مشروع-الأنبوب-البحري-الثالث-لتصدير-النفط-بطاقة-أكثر-من-2-مليون-برميل-يوميا-1105883426.html
العراق يطلق مشروع "الأنبوب البحري الثالث" لتصدير النفط بطاقة أكثر من 2 مليون برميل يوميا
العراق يطلق مشروع "الأنبوب البحري الثالث" لتصدير النفط بطاقة أكثر من 2 مليون برميل يوميا
أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني السواد، اليوم السبت، تدشين مشروع "الأنبوب البحري الثالث" في محافظة البصرة جنوبي البلاد، مؤكدًا أن "المشروع يمثل خطوة
أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني السواد، اليوم السبت، تدشين مشروع "الأنبوب البحري الثالث" في محافظة البصرة جنوبي البلاد، مؤكدًا أن "المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات العراق التصديرية ويوفر خيارات متعددة لتصدير النفط الخام".
وذكرت الوزارة، في بيان، أن "المشروع يعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية، التي تنفذها الوزارة عبر شركة نفط البصرة، ويشكل نقلة نوعية في منظومة تصدير النفط من الموانئ الجنوبية للبلاد".
وأوضح الوزير السواد، خلال حفل التدشين، أن "الطاقة التصميمية للأنبوب تبلغ 2.4 مليون برميل يوميا، فيما تصل طاقته التشغيلية إلى نحو مليوني برميل يوميًا، الأمر الذي من شأنه رفع مرونة منظومة التصدير وزيادة كفاءتها"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وبيّن السواد أن "المشروع يتألف من مجموعة مرافق حيوية
تشمل أنبوبا بحريا بقطر 48 عقدة وطول إجمالي يقارب 70 كيلومترا، منها 61 كيلومترا داخل البحر و9 كيلومترات في البر، إضافة إلى منصتين بحريتين قرب ميناءي البصرة النفطي وخور العمية، فضلًا عن عوامة تصدير بحرية، وكابل بحري مزدوج للكهرباء والاتصالات بطول 60 كيلومترا، وأنظمة متكاملة للسيطرة والحماية الكاثودية".
وأشار السواد إلى أن "المشروع يضيف طاقة تصديرية جديدة تقدر بمليوني برميل يوميًا، ويوفر مسارات متعددة للتصدير عبر ميناء البصرة النفطي، وميناء خور العمية والمنصة العائمة".
وأكد بيان وزارة النقط العراقية أن "المشروع يجسد رؤية وزارة النفط
في بناء منظومة متكاملة لتأمين الطاقة التصديرية وتعزيز مكانة العراق في الأسواق النفطية العالمية"، مشيدًا بجهود الكوادر الوطنية والشركات المنفذة في إنجاز هذا المشروع الحيوي.
وفي السياق ذاته، توقع البنك الدولي الثلاثاء الماضي، أن يسجل الاقتصاد العراقي أعلى معدل نمو بين الدول العربية
خلال عام 2026، بنسبة تصل إلى 6.7%، ليحتل بذلك المرتبة الأولى عربيا، في قائمة الأداء الاقتصادي المتوقع نموه العام المقبل.
ويعكس هذا النمو المرتفع تحسنًا واضحًا مقارنة بتوقعات يونيو/ حزيران 2025، مدعوما بانتعاش قطاع الطاقة وارتفاع الصادرات النفطية، إلى جانب مساعي الحكومة لتعزيز الاستثمار في البنى التحتية وتنويع مصادر الدخل، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عراقية.
وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، يعد هذا الأداء المنتظر مؤشرا إيجابيا على تعافي الاقتصاد العراقي
واستعادة نشاطه.