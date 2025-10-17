https://sarabic.ae/20251017/حقل-نفط-مهجور-في-دولة-عربية-منذ-65-عاما-يتحول-لفرصة-استثمارية-بنصف-مليار-برميل-1106113776.html

حقل نفط مهجور في دولة عربية منذ 65 عاما يتحول لفرصة استثمارية بنصف مليار برميل

بدأت شركة "نفط الوسط" في العراق، بالآونة الأخيرة، بإعادة تقييم الآبار القديمة، ومنها بئر "الكفل 2"، بعد تراكم الرمال عليها واندثار علاماتها الأصلية، في خطوة... 17.10.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الشركة، في بيان لها أمس الخميس، إنه "بتوجيه وإشراف مدير عام شركة "نفط الوسط"، المهندس محمد ياسين حسن، ومتابعة معاون المدير العام للشؤون الفنية المهندس صلاح حسن منصور، نفذ فريق من الملاكات الفنية في هيئة الحقول، ممثلين بأقسام الجيولوجيا وهندسة النفط والحفر، زيارة ميدانية لتحديد موقع بئر "الكفل 2" وعدد من الآبار النفطية المتفرقة ضمن رقعة حقول الشركة في محافظات الفرات الأوسط".وتابع: "خلال الجولة، تم تحديد الموقع الدقيق لبئر "الكفل 2"، الذي حُفر عام 1961، بعد إزالة الرمال المتراكمة عليه، ما يسهل عمليات الاستخراج والإنتاج للشركة الصينية المستثمرة، ويضمن اندماجه ضمن شبكة الآبار التابعة لشركة نفط الوسط، مساهمًا في استدامة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني مستقبلا".ويمثل حقل "الكفل" النفطي في العراق، "كنزا مهجورا" عمره 65 عاما، إذ اكتشف أول بئر فيه عام 1960، لكنه لم يدخل الإنتاج التجاري حتى الآن، رغم احتياطاته المقدرة بنحو نصف مليار برميل.وأطلقت وزارة النفط العراقية جولات تراخيص عدة لاستقطاب الشركات العالمية، لكن حقل الكفل بقي بعيدا عن خطط الإنتاج الفعلي رغم موقعه الحيوي في محافظة النجف الأشرف.ويضم حقل "الكفل" 4 آبار نفطية، تم حفرها بين 1960 و1984، لكنه لم يشهد إنتاجا تجاريا حتى اليوم، فيما يقدر الاحتياطي الأولي للحقل بنحو 500 مليون برميل من نفط الزبير الثقيل.ونجاح مشروع حقل "الكفل" مرهون بتجاوز التحديات اللوجستية والتقنية، وربط الآبار بشبكات الإنتاج والتصدير، مع إمكانية أن يصبح الحقل رافعة اقتصادية للمنطقة إذا تم استثماره بجدية.

