حقل نفط مهجور في دولة عربية منذ 65 عاما يتحول لفرصة استثمارية بنصف مليار برميل
© AP Photo / Martin Meissnerحقل نفط
حقل نفط
© AP Photo / Martin Meissner
تابعنا عبر
بدأت شركة "نفط الوسط" في العراق، بالآونة الأخيرة، بإعادة تقييم الآبار القديمة، ومنها بئر "الكفل 2"، بعد تراكم الرمال عليها واندثار علاماتها الأصلية، في خطوة لتعزيز الإنتاج المستقبلي لها.
وقالت الشركة، في بيان لها أمس الخميس، إنه "بتوجيه وإشراف مدير عام شركة "نفط الوسط"، المهندس محمد ياسين حسن، ومتابعة معاون المدير العام للشؤون الفنية المهندس صلاح حسن منصور، نفذ فريق من الملاكات الفنية في هيئة الحقول، ممثلين بأقسام الجيولوجيا وهندسة النفط والحفر، زيارة ميدانية لتحديد موقع بئر "الكفل 2" وعدد من الآبار النفطية المتفرقة ضمن رقعة حقول الشركة في محافظات الفرات الأوسط".
وتابع: "خلال الجولة، تم تحديد الموقع الدقيق لبئر "الكفل 2"، الذي حُفر عام 1961، بعد إزالة الرمال المتراكمة عليه، ما يسهل عمليات الاستخراج والإنتاج للشركة الصينية المستثمرة، ويضمن اندماجه ضمن شبكة الآبار التابعة لشركة نفط الوسط، مساهمًا في استدامة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني مستقبلا".
بعد أكثر من ستة عقود على اكتشاف أول بئر في حقل الكفل بمحافظة النجف، تعيد وزارة النفط العراقية إحياء المشروع بالتعاون مع شركة زونغمان الصينية (ZPEC) #العراق #النفط #البصرة #النجف #حقل_الكفل #نفط_الوسط #زونغمان #وزارة_النفط #الطاقة #الاقتصاد_العراقي #الفرات_الأوسط #الاستثمار pic.twitter.com/0gTBeRj8SW— إكسترا عراق - Extra Iraq (@ExtraaIraq) October 16, 2025
ويمثل حقل "الكفل" النفطي في العراق، "كنزا مهجورا" عمره 65 عاما، إذ اكتشف أول بئر فيه عام 1960، لكنه لم يدخل الإنتاج التجاري حتى الآن، رغم احتياطاته المقدرة بنحو نصف مليار برميل.
وأطلقت وزارة النفط العراقية جولات تراخيص عدة لاستقطاب الشركات العالمية، لكن حقل الكفل بقي بعيدا عن خطط الإنتاج الفعلي رغم موقعه الحيوي في محافظة النجف الأشرف.
أمس, 08:15 GMT
ويضم حقل "الكفل" 4 آبار نفطية، تم حفرها بين 1960 و1984، لكنه لم يشهد إنتاجا تجاريا حتى اليوم، فيما يقدر الاحتياطي الأولي للحقل بنحو 500 مليون برميل من نفط الزبير الثقيل.
وتسعى الحكومة العراقية عبر هذه التحركات لتوفير فرص عمل، ودعم البنية التحتية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الحقول، مع إشراك الشركات الصينية مثل "زونغمان"، لتطبيق أحدث تقنيات الاستكشاف والإنتاج.
ونجاح مشروع حقل "الكفل" مرهون بتجاوز التحديات اللوجستية والتقنية، وربط الآبار بشبكات الإنتاج والتصدير، مع إمكانية أن يصبح الحقل رافعة اقتصادية للمنطقة إذا تم استثماره بجدية.