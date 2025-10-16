https://sarabic.ae/20251016/الصين-تبدأ-بتطوير-حقل-نفط-ضخم-في-دولة-عربية-1106062054.html
الصين تبدأ بتطوير حقل نفط ضخم في دولة عربية
الصين تبدأ بتطوير حقل نفط ضخم في دولة عربية
شرعت شركة صينية في عمليات تطوير حقل نفط ضخم في دولة عربية بهدف مضاعفة إنتاجه الحالي، نظرا لاحتياطياته الهائلة التي تصل إلى 1.4 مليار برميل. 16.10.2025
وأفادت منصة "الطاقة"، اليوم الخميس، بأن شركة هندسة النفط البحرية الصينية (COOEC) قد بدأت العمل في عقد الهندسة والتوريد والبناء والتركيب لتطوير حقل "بو الحنين" قبالة سواحل قطر.ويقع مشروع تطوير الحقل النفطي البحري في الخليج على بعد نحو 120 كيلومترا شرق الساحل القطري، وهو مصمم لإطالة عمر الحقل من خلال مواجهة انخفاض إنتاجه ومضاعفة معدل إنتاجه الحالي من النفط.وأوضحت المنصة أن شركة هندسة النفط البحرية الصينية وصفت إطلاق عملية التطوير هذه بأنها أكبر مشروع دولي للنفط والغاز البحري تتعاقد عليه شركة صينية حتى الآن.ويعتبر مشروع تطوير حقل "بو الحنين" البحري عنصرا أساسيا في استراتيجية قطر الطويلة المدى لتعزيز الإنتاج من حقولها النفطية البحرية الرئيسة.حيث أعلنت الشركة الصينية، في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025، انعقاد اجتماعات إطلاق مشروع الهندسة والتوريد والتركيب والبناء لتطوير حقل بو الحنين البحري، في تيانجين وسنغافورة.يتميز المشروع الذي تطوره شركة قطر للطاقة أيضا بنطاقه غير المسبوق وتعقيده التقني، إلى جانب قيمته التعاقدية القياسية التي تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار.تشير التقديرات إلى أن احتياطيات حقل "بو الحنين" النفطي القطري تبلغ نحو 1.4 مليار برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى كميات غير محددة من الغاز المصاحب.ومع بداية الإنتاج التجاري، بلغ حجم إنتاج الحقل نحو 22 ألف برميل يوميا، قبل أن يرتفع في تسعينيات القرن الماضي إلى نحو 40 ألف برميل يوميا، وهو المستوى الذي ظل ثابتا حتى نهاية العقد الأول من الألفية الحالية.
