بين إيران وقطر... الغاز العراقي رهينة السياسة والعقوبات

عربي
هذا الاعتماد جرّ وراءه سلسلة من الأزمات من عقوبات أمريكية تضغط على طهران، إلى رسوم إضافية عند عبور الإمدادات، وصولًا إلى جدل داخلي حول بدائل ممكنة مثل قطر أو استثمار الحقول العراقية نفسها.وكان الاتفاق ينص على أن تقوم تركمانستان بتوريد الغاز إلى العراق عبر إيران، في إطار صفقة مبادلة غازية تستلم بموجبها طهران الغاز وتعيد ضخه إلى بغداد. غير أن هذا الترتيب اعتبرته واشنطن خرقًا للعقوبات المفروضة على إيران، ما استوجب موافقة أمريكية لم يحصل عليها العراق.وأشارت الوكالة إلى أن مساعي بغداد لتقليل أزماتها المزمنة في الكهرباء عبر هذا الاتفاق باءت بالفشل نتيجة الضغوط الأمريكية، وهو ما دفع الحكومة العراقية إلى البحث عن بدائل جديدة تضمن استمرار تزويد البلاد بالطاقة.ثروة غازية مهملةويقول المحلل الاقتصادي، جهاد الربيعي، في حديث لـ "سبوتنيك": "العراق بات بحاجة إلى جولة تراخيص جديدة في قطاع الغاز، وليست نفطية هذه المرة، نظرًا لامتلاكه واحدًا من أكبر الاحتياطات الغازية في العالم، وهو ما أثبتته الدراسات منذ عشرينيات القرن الماضي".وبحسب الربيعي، فإن "ملف استيراد الغاز يواجه تحديات سياسية وجغرافية، خاصة مع اعتماد العراق على مرور الإمدادات عبر إيران، وهو ما يفرض رسومًا وضغوطًا مرتبطة بالموقف الأميركي تجاه طهران"، مشيرًا إلى أن "وزارة النفط العراقية تدرس خيارات بديلة، من بينها استيراد الغاز من قطر باعتبارها الأقرب من الناحية العملية مقارنة بدول الخليج الأخرى".ويتابع الربيعي: "الاستثمار في الغاز يمثل "اللبنة الأساسية" للنهوض بالقطاع الصناعي وتشغيل المصانع العراقية"، مؤكدًا أن "العراق بحاجة إلى استراتيجية واضحة تضمن استيراد الغاز عبر مسارات آمنة ودول حليفة لتجنب أي خسائر سياسية أو اقتصادية مستقبلية".لكن الولايات المتحدة رفضت منح هذه الموافقة، في وقت واصلت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد سياسة "الضغط الأقصى" المفروضة على إيران.انتظار طويلمن جانبه، يقول الباحث في الشأن النفطي العراقي ماهر عبد جودة: "العراق تأخر طويلًا في الدخول إلى سوق الغاز العالمية مقارنة بقطر، التي أصبحت اليوم المنتج والمصدر الأول عالميًا".ويشير عبد جودة إلى أن "بغداد اتجهت مؤخرًا نحو تعزيز التعاون مع قطر، ليس فقط في مجال الغاز، بل أيضًا في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم"، لافتًا إلى أن "هناك سياسيين عراقيين يمتلكون علاقات وثيقة مع الدوحة، ما ساهم في توثيق الشراكات الاقتصادية بين البلدين".وبحسب عبد جودة، فإن "الإعلام القطري بدأ يسلّط الضوء إيجابيا على العراق، معتبرا ذلك مكسبا سياسيا وإعلاميا إلى جانب التعاون الاقتصادي يمهد لتعاون جديد بين البلدين".ويتابع الباحث العراقي: "استيراد الغاز من قطر فتح للعراق أبوابا جديدة للتعاون والاستثمار"، لكنه شدد في الوقت نفسه على "ضرورة استثمار الحقول الغازية المحلية، مثل حقول عكاشات شمال الأنبار، وحقول الغاز في كركوك والأرطاوي، التي تحتوي على كميات كبيرة قادرة على تلبية حاجة العراق الداخلية وتشغيل محطات الكهرباء".واعتمد العراق خلال العقد الماضي بشكل كبير على واردات الغاز من إيران، حيث يؤمن الغاز الإيراني نحو ثلث احتياجات البلاد من إنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن واردات العراق من الغاز الإيراني بلغت في عام 2024 نحو 9.5 مليار متر مكعب.
بين إيران وقطر... الغاز العراقي رهينة السياسة والعقوبات

26.09.2025
تحول ملف الغاز في العراق إلى واحد من أعقد الملفات الاقتصادية والسياسية خلال السنوات الأخيرة، بلد يجلس على ثروات هائلة تحت الأرض، لكنه ما يزال يستورد الغاز من إيران لتشغيل محطات الكهرباء.
هذا الاعتماد جرّ وراءه سلسلة من الأزمات من عقوبات أمريكية تضغط على طهران، إلى رسوم إضافية عند عبور الإمدادات، وصولًا إلى جدل داخلي حول بدائل ممكنة مثل قطر أو استثمار الحقول العراقية نفسها.
وقررت الحكومة العراقية تعليق العمل بعقد استيراد الغاز المبرم مع تركمانستان، بعد اعتراض الولايات المتحدة عليه لاحتوائه بندًا يتيح لإيران الحصول على ربع الكمية الموردة عبر أراضيها، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وكان الاتفاق ينص على أن تقوم تركمانستان بتوريد الغاز إلى العراق عبر إيران، في إطار صفقة مبادلة غازية تستلم بموجبها طهران الغاز وتعيد ضخه إلى بغداد. غير أن هذا الترتيب اعتبرته واشنطن خرقًا للعقوبات المفروضة على إيران، ما استوجب موافقة أمريكية لم يحصل عليها العراق.
وأشارت الوكالة إلى أن مساعي بغداد لتقليل أزماتها المزمنة في الكهرباء عبر هذا الاتفاق باءت بالفشل نتيجة الضغوط الأمريكية، وهو ما دفع الحكومة العراقية إلى البحث عن بدائل جديدة تضمن استمرار تزويد البلاد بالطاقة.
ثروة غازية مهملة

ويقول المحلل الاقتصادي، جهاد الربيعي، في حديث لـ "سبوتنيك": "العراق بات بحاجة إلى جولة تراخيص جديدة في قطاع الغاز، وليست نفطية هذه المرة، نظرًا لامتلاكه واحدًا من أكبر الاحتياطات الغازية في العالم، وهو ما أثبتته الدراسات منذ عشرينيات القرن الماضي".
ويضيف: "الغاز في العراق قريب من سطح الأرض، ما يجعل كلفة استخراجه أقل بكثير مقارنة بالدول الأخرى"، مبينًا أن "العراق يستهلك حاليًا ما يقارب 10 ملايين مقمق يوميًا من الغاز لتغطية احتياجاته المحلية، بينما لا يغطي الاستيراد الحالي سوى نحو 5 ملايين مقمق، ما يفرض الحاجة إلى مضاعفة الكميات لتشغيل محطات الكهرباء والمصانع".
وبحسب الربيعي، فإن "ملف استيراد الغاز يواجه تحديات سياسية وجغرافية، خاصة مع اعتماد العراق على مرور الإمدادات عبر إيران، وهو ما يفرض رسومًا وضغوطًا مرتبطة بالموقف الأميركي تجاه طهران"، مشيرًا إلى أن "وزارة النفط العراقية تدرس خيارات بديلة، من بينها استيراد الغاز من قطر باعتبارها الأقرب من الناحية العملية مقارنة بدول الخليج الأخرى".
ويتابع الربيعي: "الاستثمار في الغاز يمثل "اللبنة الأساسية" للنهوض بالقطاع الصناعي وتشغيل المصانع العراقية"، مؤكدًا أن "العراق بحاجة إلى استراتيجية واضحة تضمن استيراد الغاز عبر مسارات آمنة ودول حليفة لتجنب أي خسائر سياسية أو اقتصادية مستقبلية".

وفي عام 2023، طُرح مقترح يقضي بتوريد الغاز من تركمانستان إلى العراق عبر الأراضي الإيرانية، ووفقًا للاتفاق، تتولى إيران استلام الغاز ثم إعادة ضخه إلى العراق، غير أن هذا الترتيب يعد خرقًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، ما جعله مشروطًا بالحصول على موافقة واشنطن.

لكن الولايات المتحدة رفضت منح هذه الموافقة، في وقت واصلت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد سياسة "الضغط الأقصى" المفروضة على إيران.
انتظار طويل

من جانبه، يقول الباحث في الشأن النفطي العراقي ماهر عبد جودة: "العراق تأخر طويلًا في الدخول إلى سوق الغاز العالمية مقارنة بقطر، التي أصبحت اليوم المنتج والمصدر الأول عالميًا".
ويضيف عبد جودة في حديث لـ "سبوتنيك": "اعتماد العراق لسنوات على استيراد الغاز من إيران وضعه أمام إشكاليات سياسية واقتصادية مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل العقوبات المفروضة على طهران".
ويشير عبد جودة إلى أن "بغداد اتجهت مؤخرًا نحو تعزيز التعاون مع قطر، ليس فقط في مجال الغاز، بل أيضًا في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم"، لافتًا إلى أن "هناك سياسيين عراقيين يمتلكون علاقات وثيقة مع الدوحة، ما ساهم في توثيق الشراكات الاقتصادية بين البلدين".
وبحسب عبد جودة، فإن "الإعلام القطري بدأ يسلّط الضوء إيجابيا على العراق، معتبرا ذلك مكسبا سياسيا وإعلاميا إلى جانب التعاون الاقتصادي يمهد لتعاون جديد بين البلدين".
ويتابع الباحث العراقي: "استيراد الغاز من قطر فتح للعراق أبوابا جديدة للتعاون والاستثمار"، لكنه شدد في الوقت نفسه على "ضرورة استثمار الحقول الغازية المحلية، مثل حقول عكاشات شمال الأنبار، وحقول الغاز في كركوك والأرطاوي، التي تحتوي على كميات كبيرة قادرة على تلبية حاجة العراق الداخلية وتشغيل محطات الكهرباء".
وختم عبد جودة: "يمتلك العراق إمكانات واسعة في قطاع الطاقة، لكنه يفتقر إلى المصافي ومحطات المعالجة اللازمة لاستثمار هذه الثروة، ما يجعله يعتمد على الاستيراد الخارجي بدلًا من استغلال موارده الوطنية".
واعتمد العراق خلال العقد الماضي بشكل كبير على واردات الغاز من إيران، حيث يؤمن الغاز الإيراني نحو ثلث احتياجات البلاد من إنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن واردات العراق من الغاز الإيراني بلغت في عام 2024 نحو 9.5 مليار متر مكعب.
