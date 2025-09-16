https://sarabic.ae/20250916/تهريب-النفط-بين-بغداد-وأربيل-حقيقة-أم-ورقة-سياسية؟--1104837453.html

تهريب النفط بين بغداد وأربيل... حقيقة أم ورقة سياسية؟

تهريب النفط بين بغداد وأربيل... حقيقة أم ورقة سياسية؟

سبوتنيك عربي

تعد قضية تهريب النفط واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل في المشهد العراقي، إذ ارتبطت منذ سنوات بالخلافات المزمنة بين بغداد وأربيل حول إدارة الموارد الطبيعية... 16.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-16T11:00+0000

2025-09-16T11:00+0000

2025-09-16T11:00+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار العراق اليوم

العراق

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102428432_0:0:2872:1617_1920x0_80_0_0_f60633522b1d347f522bfd3a0617b9a1.jpg

وبينما تتردد اتهامات بوجود عمليات تهريب عبر إقليم كردستان، يؤكد مسؤولون وسياسيون أن النفط الخام يخضع لرقابة مشددة، وأن ما قد يهرّب في الغالب هو المشتقات النفطية. ومع غياب حلول نهائية، تحوّلت هذه القضية إلى ورقة ضغط متبادلة بين الطرفين، لتبقى تداعياتها الاقتصادية والسياسية تلقي بظلالها على العلاقة الشائكة بين المركز والإقليم. وقبل أشهر قليلة، قالت وزارة النفط العراقية إنها تحمّل حكومة إقليم كردستان المسؤولية القانونية عن استمرار تهريب النفط من الإقليم إلى خارج البلاد، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في هذا الصدد.ويتعرض العراق لضغوط متزايدة من منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" لخفض إنتاجه، تعويضاً عن تجاوزه في فترات سابقة للكميات المحددة ضمن حصته، وتشمل حسابات المنظمة تدفقات النفط الصادر من إقليم كردستان ضمن حصة العراق الإجمالية.وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أصدرت حكماً عام 2022، يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي ينظم قطاع الطاقة في إقليم كردستان، مطالبةً حكومة الإقليم بتسليم صادراتها من الخام إلى السلطات الاتحادية. رواتب المواطنين وراء أزمة النفط بين بغداد والإقليم ويقول السياسي والوزير العراقي السابق محمد توفيق علاوي، إن ملف رواتب المواطنين يعد قضية أساسية لا يجوز أن تكون جزءاً من الخلافات السياسية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، مشدداً على أن الدستور نص على أن النفط سلعة مركزية ويجب توزيع عائداته بشكل عادل ومنظم.ويشير إلى أن "الراتب بالنسبة للعائلات البسيطة هو مصدر العيش الوحيد، وحين يتوقف تصبح حياتهم مهددة"، مضيفاً أن "المركز ملزم بالإيفاء بالتزاماته تجاه الإقليم بما يضمن حقوق المواطنين". ويتابع علاوي، قائلاً إن "عمليات تهريب النفط تمثل خللاً كبيراً يضر بالاقتصاد العراقي ككل"، لافتاً إلى "أن الكميات المهرّبة تُحتسب ضمن حصة العراق في منظمة أوبك من دون أن تدخل عائداتها إلى خزينة الدولة، وهو ما يتسبب بخسائر مضاعفة للبلاد".الاستقرار في العراق مرتبط بالموافقة الأمريكيةويوضح الشابندر أن "واشنطن قد تلجأ إلى فرض عقوبات على العراق في بعض الملفات، إلا أن ذلك لن يغير من واقع استمرار عمليات تهريب النفط"، لافتاً إلى أن "هذه العمليات تتم عبر عصابات مسلحة وجماعات ودول داخل العراق، ما يجعل مواجهتها مسألة معقدة وصعبة". وبحسب تصريحات سابقة تم تداولها في وسائل إعلام عراقية، فإن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، فتحت حسابات مصرفية لواردات النفط بخمسة مصارف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، بينها في مصرف أبو ظبي الإسلامي. الخلافات بين بغداد وأربيل وراء الاتهامات ويضيف الجابري أن محافظة البصرة واجهت في السنوات الماضية اتهامات مماثلة، لافتاً إلى أن هذه القضايا تعكس عمق الخلافات السياسية والاقتصادية بين بغداد وأربيل. ووفقاً للجابري، فإن الخلافات المستمرة بين الحكومة الاتحادية والإقليم ما زالت دون حلول جذرية، وهو ما يجعل الاتهامات المتبادلة جزءاً من هذا الصراع الذي لم تنجح الأطراف في احتوائه حتى الآن. ورغم إعلان حكومة إقليم كردستان، في 23 شباط/فبراير 2025، التوصل إلى اتفاق مع وزارة النفط يقضي باستئناف تصدير نفط الإقليم عبر خط جيهان التركي، إلا أن عمليات التصدير لا تزال متوقفة منذ أكثر من عامين.ويتم ذلك من خلال بيع ما يزيد على 300 ألف برميل نفط يومياً إلى إيران وتركيا ودول أخرى، بأسعار تقل عن نصف السعر العالمي، في حين تتقاسم العائدات شركات نفط وأحزاب نافذة داخل الإقليم، دون أن تصل أي حصة منها إلى وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان.

https://sarabic.ae/20250817/العراق-القوات-الأمريكية-تستعد-للانسحاب-الكامل-من-بغداد-إلى-أربيل-1103840409.html

https://sarabic.ae/20250708/العراق-قتلى-وجرحى-باشتباكات-بين-البيشمركة-ومسلحين-تابعين-لأحدى-العشائر-في-أربيل-1102506655.html

https://sarabic.ae/20250718/بين-بغداد-وأربيل-أزمة-الرواتب-تضرب-موظفي-كردستان-العراق-1102787985.html

https://sarabic.ae/20250714/العراق-يعلن-تعرض-حقل-خورملة-النفطي-في-أربيل-إلى-استهداف-بطائرتين-مسيرتين-1102688620.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العراق اليوم, العراق, العالم العربي