تهريب النفط بين بغداد وأربيل... حقيقة أم ورقة سياسية؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250916/تهريب-النفط-بين-بغداد-وأربيل-حقيقة-أم-ورقة-سياسية؟--1104837453.html
تهريب النفط بين بغداد وأربيل... حقيقة أم ورقة سياسية؟
تهريب النفط بين بغداد وأربيل... حقيقة أم ورقة سياسية؟
سبوتنيك عربي
تعد قضية تهريب النفط واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل في المشهد العراقي، إذ ارتبطت منذ سنوات بالخلافات المزمنة بين بغداد وأربيل حول إدارة الموارد الطبيعية... 16.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-16T11:00+0000
2025-09-16T11:00+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار العراق اليوم
العراق
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102428432_0:0:2872:1617_1920x0_80_0_0_f60633522b1d347f522bfd3a0617b9a1.jpg
وبينما تتردد اتهامات بوجود عمليات تهريب عبر إقليم كردستان، يؤكد مسؤولون وسياسيون أن النفط الخام يخضع لرقابة مشددة، وأن ما قد يهرّب في الغالب هو المشتقات النفطية. ومع غياب حلول نهائية، تحوّلت هذه القضية إلى ورقة ضغط متبادلة بين الطرفين، لتبقى تداعياتها الاقتصادية والسياسية تلقي بظلالها على العلاقة الشائكة بين المركز والإقليم. وقبل أشهر قليلة، قالت وزارة النفط العراقية إنها تحمّل حكومة إقليم كردستان المسؤولية القانونية عن استمرار تهريب النفط من الإقليم إلى خارج البلاد، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في هذا الصدد.ويتعرض العراق لضغوط متزايدة من منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" لخفض إنتاجه، تعويضاً عن تجاوزه في فترات سابقة للكميات المحددة ضمن حصته، وتشمل حسابات المنظمة تدفقات النفط الصادر من إقليم كردستان ضمن حصة العراق الإجمالية.وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أصدرت حكماً عام 2022، يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي ينظم قطاع الطاقة في إقليم كردستان، مطالبةً حكومة الإقليم بتسليم صادراتها من الخام إلى السلطات الاتحادية. رواتب المواطنين وراء أزمة النفط بين بغداد والإقليم ويقول السياسي والوزير العراقي السابق محمد توفيق علاوي، إن ملف رواتب المواطنين يعد قضية أساسية لا يجوز أن تكون جزءاً من الخلافات السياسية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، مشدداً على أن الدستور نص على أن النفط سلعة مركزية ويجب توزيع عائداته بشكل عادل ومنظم.ويشير إلى أن "الراتب بالنسبة للعائلات البسيطة هو مصدر العيش الوحيد، وحين يتوقف تصبح حياتهم مهددة"، مضيفاً أن "المركز ملزم بالإيفاء بالتزاماته تجاه الإقليم بما يضمن حقوق المواطنين". ويتابع علاوي، قائلاً إن "عمليات تهريب النفط تمثل خللاً كبيراً يضر بالاقتصاد العراقي ككل"، لافتاً إلى "أن الكميات المهرّبة تُحتسب ضمن حصة العراق في منظمة أوبك من دون أن تدخل عائداتها إلى خزينة الدولة، وهو ما يتسبب بخسائر مضاعفة للبلاد".الاستقرار في العراق مرتبط بالموافقة الأمريكيةويوضح الشابندر أن "واشنطن قد تلجأ إلى فرض عقوبات على العراق في بعض الملفات، إلا أن ذلك لن يغير من واقع استمرار عمليات تهريب النفط"، لافتاً إلى أن "هذه العمليات تتم عبر عصابات مسلحة وجماعات ودول داخل العراق، ما يجعل مواجهتها مسألة معقدة وصعبة". وبحسب تصريحات سابقة تم تداولها في وسائل إعلام عراقية، فإن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، فتحت حسابات مصرفية لواردات النفط بخمسة مصارف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، بينها في مصرف أبو ظبي الإسلامي. الخلافات بين بغداد وأربيل وراء الاتهامات ويضيف الجابري أن محافظة البصرة واجهت في السنوات الماضية اتهامات مماثلة، لافتاً إلى أن هذه القضايا تعكس عمق الخلافات السياسية والاقتصادية بين بغداد وأربيل. ووفقاً للجابري، فإن الخلافات المستمرة بين الحكومة الاتحادية والإقليم ما زالت دون حلول جذرية، وهو ما يجعل الاتهامات المتبادلة جزءاً من هذا الصراع الذي لم تنجح الأطراف في احتوائه حتى الآن. ورغم إعلان حكومة إقليم كردستان، في 23 شباط/فبراير 2025، التوصل إلى اتفاق مع وزارة النفط يقضي باستئناف تصدير نفط الإقليم عبر خط جيهان التركي، إلا أن عمليات التصدير لا تزال متوقفة منذ أكثر من عامين.ويتم ذلك من خلال بيع ما يزيد على 300 ألف برميل نفط يومياً إلى إيران وتركيا ودول أخرى، بأسعار تقل عن نصف السعر العالمي، في حين تتقاسم العائدات شركات نفط وأحزاب نافذة داخل الإقليم، دون أن تصل أي حصة منها إلى وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان.
https://sarabic.ae/20250817/العراق-القوات-الأمريكية-تستعد-للانسحاب-الكامل-من-بغداد-إلى-أربيل-1103840409.html
https://sarabic.ae/20250708/العراق-قتلى-وجرحى-باشتباكات-بين-البيشمركة-ومسلحين-تابعين-لأحدى-العشائر-في-أربيل-1102506655.html
https://sarabic.ae/20250718/بين-بغداد-وأربيل-أزمة-الرواتب-تضرب-موظفي-كردستان-العراق-1102787985.html
https://sarabic.ae/20250714/العراق-يعلن-تعرض-حقل-خورملة-النفطي-في-أربيل-إلى-استهداف-بطائرتين-مسيرتين-1102688620.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102428432_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a7cf403800ca2ca46e99298d9cf57cd7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العراق اليوم, العراق, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العراق اليوم, العراق, العالم العربي

تهريب النفط بين بغداد وأربيل... حقيقة أم ورقة سياسية؟

11:00 GMT 16.09.2025
© AP Photoمنصة حفر للتنقيب عن النفط
منصة حفر للتنقيب عن النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
حصري
تعد قضية تهريب النفط واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل في المشهد العراقي، إذ ارتبطت منذ سنوات بالخلافات المزمنة بين بغداد وأربيل حول إدارة الموارد الطبيعية وتوزيع العائدات.
وبينما تتردد اتهامات بوجود عمليات تهريب عبر إقليم كردستان، يؤكد مسؤولون وسياسيون أن النفط الخام يخضع لرقابة مشددة، وأن ما قد يهرّب في الغالب هو المشتقات النفطية.
ومع غياب حلول نهائية، تحوّلت هذه القضية إلى ورقة ضغط متبادلة بين الطرفين، لتبقى تداعياتها الاقتصادية والسياسية تلقي بظلالها على العلاقة الشائكة بين المركز والإقليم.
وقبل أشهر قليلة، قالت وزارة النفط العراقية إنها تحمّل حكومة إقليم كردستان المسؤولية القانونية عن استمرار تهريب النفط من الإقليم إلى خارج البلاد، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في هذا الصدد.
ويتعرض العراق لضغوط متزايدة من منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" لخفض إنتاجه، تعويضاً عن تجاوزه في فترات سابقة للكميات المحددة ضمن حصته، وتشمل حسابات المنظمة تدفقات النفط الصادر من إقليم كردستان ضمن حصة العراق الإجمالية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أصدرت حكماً عام 2022، يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي ينظم قطاع الطاقة في إقليم كردستان، مطالبةً حكومة الإقليم بتسليم صادراتها من الخام إلى السلطات الاتحادية.

رواتب المواطنين وراء أزمة النفط بين بغداد والإقليم

القوات الأمريكية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
العراق.. القوات الأمريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد إلى أربيل
17 أغسطس, 08:20 GMT
ويقول السياسي والوزير العراقي السابق محمد توفيق علاوي، إن ملف رواتب المواطنين يعد قضية أساسية لا يجوز أن تكون جزءاً من الخلافات السياسية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، مشدداً على أن الدستور نص على أن النفط سلعة مركزية ويجب توزيع عائداته بشكل عادل ومنظم.

وفي حديث لـ "سبوتنيك"، يضيف علاوي: "قد أختلف مع الإقليم سياسياً في كثير من الملفات، لكن لا يمكن أن أعتبر نفسي رئيس وزراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وأتغاضى عن حقوق أي مواطن عراقي".

ويشير إلى أن "الراتب بالنسبة للعائلات البسيطة هو مصدر العيش الوحيد، وحين يتوقف تصبح حياتهم مهددة"، مضيفاً أن "المركز ملزم بالإيفاء بالتزاماته تجاه الإقليم بما يضمن حقوق المواطنين".
قوات البيشمركة أثناء عملية تحرير الموصل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
العراق... قتلى وجرحى جراء اشتباكات بين "البيشمركة" ومسلحين تابعين لإحدى العشائر في أربيل
8 يوليو, 23:38 GMT
ويتابع علاوي، قائلاً إن "عمليات تهريب النفط تمثل خللاً كبيراً يضر بالاقتصاد العراقي ككل"، لافتاً إلى "أن الكميات المهرّبة تُحتسب ضمن حصة العراق في منظمة أوبك من دون أن تدخل عائداتها إلى خزينة الدولة، وهو ما يتسبب بخسائر مضاعفة للبلاد".

الاستقرار في العراق مرتبط بالموافقة الأمريكية

في المقابل، يقول المفكر والمحلل السياسي العراقي غالب الشابندر، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، إن الولايات المتحدة لا ترغب برؤية العراق في حالة اضطراب دائم، لأن مصالحها الأساسية مرتبطة باستقراره النسبي، مشيراً إلى أن بقاء النظام السياسي في البلاد يستند بدرجة كبيرة إلى الموافقة الأميركية.
ويوضح الشابندر أن "واشنطن قد تلجأ إلى فرض عقوبات على العراق في بعض الملفات، إلا أن ذلك لن يغير من واقع استمرار عمليات تهريب النفط"، لافتاً إلى أن "هذه العمليات تتم عبر عصابات مسلحة وجماعات ودول داخل العراق، ما يجعل مواجهتها مسألة معقدة وصعبة".
أزمة الرواتب تضرب موظفي كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
بين بغداد وأربيل... أزمة "الرواتب" تضرب موظفي كردستان العراق
18 يوليو, 10:26 GMT
وبحسب تصريحات سابقة تم تداولها في وسائل إعلام عراقية، فإن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، فتحت حسابات مصرفية لواردات النفط بخمسة مصارف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، بينها في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

الخلافات بين بغداد وأربيل وراء الاتهامات

إلى ذلك، يؤكد السياسي العراقي نديم الجابري، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، أن الادعاءات بشأن تهريب النفط الخام من إقليم كردستان غير صحيحة، مشيراً إلى أن النفط يخضع لرقابة وسيطرة دقيقة، إلا أن ما قد يحدث هو تهريب بعض المشتقات النفطية.
ويضيف الجابري أن محافظة البصرة واجهت في السنوات الماضية اتهامات مماثلة، لافتاً إلى أن هذه القضايا تعكس عمق الخلافات السياسية والاقتصادية بين بغداد وأربيل. ووفقاً للجابري، فإن الخلافات المستمرة بين الحكومة الاتحادية والإقليم ما زالت دون حلول جذرية، وهو ما يجعل الاتهامات المتبادلة جزءاً من هذا الصراع الذي لم تنجح الأطراف في احتوائه حتى الآن.
حقل نفط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2025
العراق يعلن تعرض حقل "خورملة" النفطي في أربيل إلى استهداف بطائرتين مسيرتين
14 يوليو, 20:19 GMT
ورغم إعلان حكومة إقليم كردستان، في 23 شباط/فبراير 2025، التوصل إلى اتفاق مع وزارة النفط يقضي باستئناف تصدير نفط الإقليم عبر خط جيهان التركي، إلا أن عمليات التصدير لا تزال متوقفة منذ أكثر من عامين.
وقد أدى استمرار التوقف وتعثر المفاوضات بشأن إعادة تشغيل الخط، إلى ازدهار ما يعرف بـ"التجارة السوداء"، حيث يكشف التحقيق الحالي عن تحقيق عائدات تتجاوز أربعة مليارات دولار سنويا.
ويتم ذلك من خلال بيع ما يزيد على 300 ألف برميل نفط يومياً إلى إيران وتركيا ودول أخرى، بأسعار تقل عن نصف السعر العالمي، في حين تتقاسم العائدات شركات نفط وأحزاب نافذة داخل الإقليم، دون أن تصل أي حصة منها إلى وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала