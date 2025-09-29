https://sarabic.ae/20250929/اتفاق-تاريخي-بين-بغداد-وأربيل-ينهي-عقدا-من-الخلافات-النفطية-1105293543.html

اتفاق تاريخي بين بغداد وأربيل ينهي عقدا من الخلافات النفطية

اتفاق تاريخي بين بغداد وأربيل ينهي عقدا من الخلافات النفطية

سبوتنيك عربي

بعد أكثر من عقد من الخلافات النفطية والمالية، شهدت الساحة العراقية انفراجة سياسية واقتصادية مهمة تمثلت في التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية في بغداد... 29.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-29T12:00+0000

2025-09-29T12:00+0000

2025-09-29T12:00+0000

العراق

أربيل

اقليم كردستان

سوق النفط

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1a/1105292599_12:0:1287:717_1920x0_80_0_0_e0e08899d091394b5931149b4dc73a8c.png

ويُنظر إلى هذا الاتفاق كخطوة استراتيجية من شأنها تعزيز موارد الدولة، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين بغداد وأربيل بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويوحد المواقف العراقية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.من جانبها، أوضحت وزارة النفط الاتحادية أن الاتفاق يفتح الطريق أمام استئناف تصدير نفط الإقليم عبر خط جيهان النفطي، وذلك بعد توقيع اتفاقية ثلاثية، الاثنين الماضي، بين وزارة الموارد الطبيعية في كردستان ووزارة النفط العراقية إلى جانب شركات النفط العاملة هناك.تعزيز موارد العراق السياديةيقول الخبير النفطي عبدالله الكناني، في حديث لـ "سبوتنيك": "الاتفاقية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، تمثل خطوة مهمة تصب في مصلحة العراق"، موضحا أنها "ستسهم في زيادة الموارد المالية للبلاد عبر تصدير النفط من الإقليم إلى الموانئ التركية، إضافة إلى عوائد المنافذ الحدودية والأجواء الجوية".ويضيف: "تشكل الاتفاقية دفعة جديدة للعلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية"، مشيرا إلى أن "صرف رواتب موظفي الإقليم مؤخرا خطوة إيجابية، لكنها تحتاج إلى استمرارية لضمان حقوق المواطنين العراقيين كافة دون تمييز".ويبين أن "بحث بدائل تصدير النفط عبر ميناء بانياس السوري على البحر الأبيض المتوسط، قد يشكل ورقة ضغط إضافية على تركيا، خاصة فيما يتعلق بملفات المياه المشتركة".ويختم الكناني: "الاتفاقية مع إقليم كردستان جيدة جدا من حيث الضمانات والحقوق المالية"، داعيا إلى أن "لا تؤثر أي تفاهمات مع تركيا على العلاقة بين المحافظات العراقية والحكومة الاتحادية"، مؤكدا أن "العراق يعتمد بشكل رئيسي على واردات النفط في ظل تراجع قطاعات الزراعة والصناعة".ومنذ ذلك الحين تعطلت شحنات تقدر بنحو 450 ألف برميل يوميا، بواقع 400 ألف برميل من الإقليم و50 ألفا من حقول كركوك الشمالية، وهو ما تسبب بخسائر مالية يومية فاقت 30 مليون دولار، بحسب تقديرات غير رسمية.حل أزمة استمرت أكثر من عقدفي المقابل، يرى المهندس مجيد نور علي الفيلي، أن "التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان يمثل انفراجة حقيقية لأزمة استمرت لما يقارب 11 عاما، تركزت حول الملفات النفطية والاقتصادية".ويشير إلى أن "الاتفاق يقضي بمرور أنبوب النفط عبر ميناء جيهان التركي، الأمر الذي سيدعم الاقتصاد الوطني عبر زيادة الصادرات النفطية، إضافة إلى تنظيم عمل المنافذ الحدودية بما يعزز موارد الدولة". كما لفت إلى أن ذلك "سيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا، ويؤدي إلى عقد اتفاقيات جديدة في مجالات الطاقة والمياه، ما يعد ضروريا في ظل التحديات المناخية والجفاف الذي يواجه البلاد".ويرى الفيلي أن الاتفاق "قد ينعكس أيضا على الجانب الأمني والسياسي، من خلال إدماج بعض القوى والأحزاب التي كانت تؤثر سلبا في التجارة بين الإقليم وتركيا ضمن العملية السياسية، بما يقلل من حدة الخلافات ويعزز الاستقرار الداخلي".وأكدت وزارة النفط العراقية، أن الاتفاق مع إقليم كردستان يتضمن آليات فنية وتنظيمية تضمن انسيابية تصدير النفط، مشيرة إلى أن الإنتاج باستثناء المخصص للاستهلاك المحلي سيسلم إلى شركة تسويق النفط (سومو) لتتولى تصديره عبر الأنبوب العراقي–التركي إلى ميناء جيهان.

https://sarabic.ae/20250916/تهريب-النفط-بين-بغداد-وأربيل-حقيقة-أم-ورقة-سياسية؟--1104837453.html

https://sarabic.ae/20250925/رئيس-الوزراء-العراقي-توصلنا-لاتفاق-تاريخي-تتسلم-بموجبه-بغداد-نفط-إقليم-كردستان-1105257667.html

https://sarabic.ae/20250723/تركيا-تغلق-صمام-النفط-العراقي-اتفاق-تاريخي-يعلق-والمليارات-على-المحك-1102903124.html

https://sarabic.ae/20250908/العراق-يفتح-بوابة-النفط-عبر-سلطنة-عمان-اتفاقيات-تعيد-رسم-خريطة-الخليج-1104631431.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أربيل, اقليم كردستان, سوق النفط, تقارير سبوتنيك, حصري