بوتين يصل إلى عشق آباد للمشاركة في منتدى السلام والثقة الدولي
بوتين يصل إلى عشق آباد للمشاركة في منتدى السلام والثقة الدولي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الجمعة، يوصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عاصمة تركمانستان، عشق آباد.
وهبطت طائرة الزعيم الروسي في صالة الرئاسة بمطار عشق آباد، المعروف باسم "الطائر الصغير"، حيث استقبله حرس الشرف المتراص في بزاتهم الخضراء الزاهية على طول سجادة بيج فاتح مزينة بالنقوش الوطنية التركمانية.واستقبل رئيس مجلس الشعب في جمهورية تركمانستان، قربانقولي بردي محمدوف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين داخل المبنى الرئاسي في مطار عشق آباد، حيث تبادل الجانبان مصافحة قوية.وخلال لقائه مع محمدوف، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لقد تم اعتماد نهج الحياد في وقت ما، وقد أثبت نفسه لأنه يتيح العمل بشكل جاد مع جميع الدول تقريبًا دون صراع".وأضاف بوتين: "وهذا ذو قيمة كبيرة بالنسبة لنا أيضًا؛ فهو يجلب الاستقرار إلى المنطقة".ويشارك الرئيس بوتين اليوم الجمعة في منتدى مخصص للسنة الدولية للسلام والثقة، واليوم الدولي للحياد، واحتفالًا بالذكرى الثلاثين للحياد الدائم لتركمانستان، كما سيعقد بوتين سلسلة لقاءات ثنائية.يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت خلال دورتها الثامنة والسبعين السنة الدولية للسلام والثقة بناءً على مبادرة تركمانستان، وقد أيدت القرار 86 دولة، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الأمم.وتعد تركمانستان دولة ذات وضع حيادي منصوص عليه في دستورها، واعترف بالمستوى الدولي للمرة الأولى في 1995. وفي 2017، بمبادرة من عشق آباد، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بإعلان 12 ديسمبر اليوم الدولي للحياد.
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الجمعة، يوصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عاصمة تركمانستان، عشق آباد.
وهبطت طائرة الزعيم الروسي في صالة الرئاسة بمطار عشق آباد، المعروف باسم "الطائر الصغير"، حيث استقبله حرس الشرف المتراص في بزاتهم الخضراء الزاهية على طول سجادة بيج فاتح مزينة بالنقوش الوطنية التركمانية.
واستقبل رئيس مجلس الشعب في جمهورية تركمانستان، قربانقولي بردي محمدوف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين داخل المبنى الرئاسي في مطار عشق آباد، حيث تبادل الجانبان مصافحة قوية.
وخلال لقائه مع محمدوف، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لقد تم اعتماد نهج الحياد في وقت ما، وقد أثبت نفسه لأنه يتيح العمل بشكل جاد مع جميع الدول تقريبًا دون صراع".
وأضاف بوتين: "وهذا ذو قيمة كبيرة بالنسبة لنا أيضًا؛ فهو يجلب الاستقرار إلى المنطقة".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن "العلاقات الاقتصادية بين موسكو وعشق آباد تتطور في العديد من المجالات، مع وجود آفاق جيدة"، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين ضروري أيضًا لمعالجة مشكلات منطقة بحر قزوين، بما في ذلك القضايا البيئية.
ويشارك الرئيس بوتين اليوم الجمعة في منتدى مخصص للسنة الدولية للسلام والثقة، واليوم الدولي للحياد، واحتفالًا بالذكرى الثلاثين للحياد الدائم لتركمانستان، كما سيعقد بوتين سلسلة لقاءات ثنائية.
يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت خلال دورتها الثامنة والسبعين السنة الدولية للسلام والثقة بناءً على مبادرة تركمانستان، وقد أيدت القرار 86 دولة، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الأمم.
وتعد تركمانستان دولة ذات وضع حيادي منصوص عليه في دستورها، واعترف بالمستوى الدولي للمرة الأولى في 1995. وفي 2017، بمبادرة من عشق آباد، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بإعلان 12 ديسمبر اليوم الدولي للحياد.
