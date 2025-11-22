عربي
خبراء لـ"سبوتنيك": زيلينسكي أمام خيارات محدودة والتفاوض مسألة حتمية
خبراء لـ"سبوتنيك": زيلينسكي أمام خيارات محدودة والتفاوض مسألة حتمية
سبوتنيك عربي
يأتي تعليق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مقترح السلام الذي تطرحه الولايات المتحدة الأمريكية لحل الأزمة الأوكرانية، ليكشف عن مرحلة جديدة في مسار الصراع، في... 22.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-22T12:29+0000
2025-11-22T12:29+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097820834_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_2478b18f250dea43035bb13bf5c2b44f.jpg
دي فانس: فكرة أن العقوبات أو الدعم العسكري ستنهي الصراع الأوكراني مجرد "وهم"
خبراء لـ"سبوتنيك": زيلينسكي أمام خيارات محدودة والتفاوض مسألة حتمية

12:29 GMT 22.11.2025
© AP Photo / Matthias Schraderفلاديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في فندق بايريشر هوف في ميونيخ بألمانيا
فلاديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في فندق بايريشر هوف في ميونيخ بألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
تابعنا عبر
يأتي تعليق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مقترح السلام الذي تطرحه الولايات المتحدة الأمريكية لحل الأزمة الأوكرانية، ليكشف عن مرحلة جديدة في مسار الصراع، في ظل تباين المواقف بين كييف وحلفائها الغربيين.
واعتبرت أستاذة العلوم السياسية والاستراتيجية في الجامعة اللبنانية الدكتورة لور أبي خليل، أن "الخطة الأمريكية المقترحة تشكل إدارة للخسائر بهدف منع التصعيد، وفق موازين القوى الحالية التي ترتكز على ثلاثة قواعد أساسية، الاعتراف بواقع ميداني جديد لا يمكن تجاوزه بالقوة، وتقديم أولويات الاستقرار الدولي الأوروبي على منطق المواجهة المفتوحة، وفصل المسار العسكري عن المسار السياسي في مقاربة الحل".
وأوضحت أبي خليل أن "روسيا حققت أهدافًا رئيسية عبر الترتيبات السياسية، التي يجري التوصل اليها، والقائمة على الاعتراف بالواقع القائم مقابل ضمانات أمنية دولية وغير عسكرية، مثل حظر نشر الصواريخ الاستراتيجية قرب الحدود الروسية وإنشاء مناطق عازلة منزوعة السلاح، مقابل الحياد الاستراتيجي لأوكرانيا، والتزامها الرسمي بعدم الانضمام إلى حلف الناتو، مع إقرار هذه البنود في الدستور الأوكراني".

ورأت أن "زيلينسكي استنفذ كل أوراق الضغط وهو ذاهب حتمًا إلى التفاوض"، وأن "الخطة الأمريكية تأتي بخطاب غربي جديد وتحوّل استراتيجي عميق في ميزان القوى، ينطوي على اعتراف غير مباشر بالهزيمة الأوكرانية والانتصار الروسي، مع انتقال روسيا إلى موقع الدولة المشاركة في صياغة الأمن الغربي".

فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
إعلام: زيلينسكي تحول إلى "قط خائف"
09:35 GMT
وتوقعت أبي خليل أن "المرحلة المقبلة تحمل انتصارا روسيًا جيواستراتيجيا وحماية مستمرة للأمن القومي الروسي"، وأن "العقوبات على روسيا ستُرفع تدريجيا، فيما ستشارك موسكو جزئيا في الصندوق الدولي لإعادة إعمار أوكرانيا، ما يُعد نصرًا روسيًا يعيد تثبيت دورها كفاعل دولي أساسي إلى جانب الصين وتركيا والأمم المتحدة، ويحوّل الاتفاق من مجرد تسوية سياسية إلى نظام أمني جديد قد تكون فيه روسيا شريكًا رئيسيًا"، معتبرة ذلك "انتصارًا كاملًا للفلسفة السياسية الروسية".

وأشارت إلى أن "أوروبا لن تعرقل التسوية، خصوصا في ظل تباينات داخل الاتحاد الأوروبي، حيث أن أدوات العرقلة الممكنة هي أدوات سياسية وليست عسكرية، في إطار محاولة الأوروبيين إعادة صياغة بعض شروط الخطة".

وتوقعت أبي خليل أن "كييف غير قادرة على تجاوز المهلة الأمريكية وستتجه إلى التفاوض على التفاصيل لتحقيق أقل قدر من الخسائر، مع محاولة تعديل بعض البنود، لأن التهديدات الأمريكية جدّية وتشكل حافزًا للذهاب نحو التسوية بعيدًا عن المناورات"، معتبرة أن تصريح زيلينسكي هو"محاولة لتهيئة الرأي العام لتقبل التراجع السياسي والتسوية، وتحميل جزء من المسؤولية للضغط الأمريكي، بالإضافة إلى ملفات الفساد التي غيّرت المزاج الأوروبي ودفعت واشنطن إلى التحضير لواقع جديد".

أستاذ في العلوم السياسية: الخطة قد تؤدي إلى تسوية مقبولة وعادلة للأزمة الأوكرانية

من جهته، علّق أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي في الجامعة اللبنانية الدكتور ناصر زيدان، على المهلة التي وضعتها الولايات المتحدة لزيلينسكي، لقبول خطة الحل، معتبرًا أن "الرئيس بوتين يتعاطى بجدية لافتة مع الطروحات التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أبدى تفاعلا إيجابيا مع المنطلقات التي طُرحت في قمة ألاسكا".
ورأى زيدان أن "الخطة قد تؤدي إلى تسوية مقبولة وعادلة للأزمة الأوكرانية، بعد التعنّت الأوكراني– الأوروبي، الذي بدأ يتراجع مع المستجدات السلبية على الأرض".

واعتبر أن "كلمة زيلينسكي الأخيرة للشعب الأوكراني شكّلت محاولة للتحريض على المبادرة الأمريكية وخلق أجواء تعبئة لرفضها، في سياق رفع المسؤولية عن نفسه وتحميلها للآخرين، خصوصًا أن المقترحات أصبحت جزءًا من الثوابت الجديدة لناحية الاعتراف الأمريكي بالتغييرات الجيوسياسية وبالحدود الجديدة، بما فيها السيادة الروسية على القرم".

وأشار زيدان إلى أن "زيلينسكي يواصل الرهان على تحريض الأوروبيين أو شريحة من الأوكرانيين لرفض المبادرة، غير أن هذه المحاولات لن تنجح في ظل التفوق الروسي الواضح ميدانيًا". وأضاف أن "الواقعية التي يتعاطى بها ترامب تتصل بالتحولات الأخيرة، ونشوء تكتلات دولية جديدة، والتفوق العسكري الروسي والصيني، ما يجعل خيار سباق التسلح خيارًا غير سهل".
وأكد أن "هناك إشارات أوروبية إيجابية باتجاه التسوية"، معتبرًا أن "المبادرة الأمريكية لم تنطلق من فراغ، وربما جاءت بعد تفاهمات تحت الطاولة مع الأوروبيين، الذين يظهر أنهم على اطلاع على عدد من جوانب المستجدات".
وختم بالقول: "أوروبا دفعت الثمن الأكبر، ومن مصلحتها العودة إلى طاولة البحث لإنهاء الأزمة الأوكرانية، انطلاقًا من حسابات واقعية وبعيدًا عن المكابرة".
دي فانس: فكرة أن العقوبات أو الدعم العسكري ستنهي الصراع الأوكراني مجرد "وهم"
