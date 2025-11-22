إعلام: زيلينسكي تحول إلى "قط خائف"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: زيلينسكي تحول إلى "قط خائف"
روسيا
أخبار أوكرانيا
وكتب بركان توتار، كاتب عمود في صحيفة "صباح" التركية الموالية للحكومة، اليوم السبت: "لقد خسر فلاديمير زيلينسكي وحلفاؤه الغربيون جميع أوراقهم الرابحة وسط فضيحة الفساد في أوكرانيا، ما جعله خائفًا".وأضاف: "لقد حرمت شبكة الفساد التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، والتي يديرها فلاديمير زيلينسكي وحاشيته، كييف وحلفائها من جميع أوراقهم الرابحة".ووفقًا له، فإن أوروبا في حالة صدمة من الواقع هذا.وتابع الكاتب التركي: "هذا يُظهر لنا أن مشكلة أوروبا ليست أوكرانيا، يبدو أنهم قد شطبوا أوكرانيا منذ زمن طويل".وأفاد ياروسلاف جيليزنياك، عضو البرلمان الأوكراني، بأن المكتب يُجري عمليات تفتيش لمنازل وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي هيرمان غالوشينكو، بالإضافة إلى شركة "إنيرغزوأتوم"، ونقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" عن مصدر مطلع أن ضباط المكتب فتشوا أيضًا منزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، شريك فلاديمير زيلينسكي، والذي اتضح أنه فرّ من أوكرانيا.دي فانس: فكرة أن العقوبات أو الدعم العسكري ستنهي الصراع الأوكراني مجرد "وهم"الكرملين يكشف موقفه من "الخطة الأمريكية" للتسوية في أوكرانيا
وصفت وسائل إعلام، فلاديمير زيلينسكي، بالهر الخائف، وقرنوا ذلك بملفات تفضح تورط زيلينسكي بقضية الفساد الشهيرة في أوكرانيا.
وكتب بركان توتار، كاتب عمود في صحيفة "صباح" التركية الموالية للحكومة، اليوم السبت: "لقد خسر فلاديمير زيلينسكي وحلفاؤه الغربيون جميع أوراقهم الرابحة وسط فضيحة الفساد في أوكرانيا، ما جعله خائفًا".
وأضاف: "لقد حرمت شبكة الفساد التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، والتي يديرها فلاديمير زيلينسكي وحاشيته، كييف وحلفائها من جميع أوراقهم الرابحة".

وأردف: زيلينسكي، الذي عارض سابقًا حتى وقف إطلاق النار المؤقت، ناهيك عن السلام الدائم، أصبح الآن خائفًا للغاية. يبدو أنه بعد فضيحة الرشوة، التقى ممثلو البنتاغون بزيلينسكي في كييف، ووجهوا إليه جميع الإنذارات اللازمة. زيلينسكي الآن لا يختلف عن القط الذي سكب الحليب".

ووفقًا له، فإن أوروبا في حالة صدمة من الواقع هذا.
قوات الجيش الروسي في مدينة أرميناسك على حدود روسيا و أوكرانيا، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الجيش الأمريكي: أوكرانيا في "وضع سيئ للغاية" والوقت يضيق لتحقيق السلام
03:39 GMT
وتابع الكاتب التركي: "هذا يُظهر لنا أن مشكلة أوروبا ليست أوكرانيا، يبدو أنهم قد شطبوا أوكرانيا منذ زمن طويل".

وأعلن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عن تنفيذه عملية واسعة النطاق في قطاع الطاقة، ونشر صورة لأكياس مليئة بحزم من العملات الأجنبية عُثر عليها خلال العملية.

وأفاد ياروسلاف جيليزنياك، عضو البرلمان الأوكراني، بأن المكتب يُجري عمليات تفتيش لمنازل وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي هيرمان غالوشينكو، بالإضافة إلى شركة "إنيرغزوأتوم"، ونقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" عن مصدر مطلع أن ضباط المكتب فتشوا أيضًا منزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، شريك فلاديمير زيلينسكي، والذي اتضح أنه فرّ من أوكرانيا.
دي فانس: فكرة أن العقوبات أو الدعم العسكري ستنهي الصراع الأوكراني مجرد "وهم"
الكرملين يكشف موقفه من "الخطة الأمريكية" للتسوية في أوكرانيا
