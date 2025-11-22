https://sarabic.ae/20251122/إعلام-زيلينسكي-تحول-إلى-قط-خائف-1107391739.html
إعلام: زيلينسكي تحول إلى "قط خائف"
وصفت وسائل إعلام، فلاديمير زيلينسكي، بالهر الخائف، وقرنوا ذلك بملفات تفضح تورط زيلينسكي بقضية الفساد الشهيرة في أوكرانيا. 22.11.2025, سبوتنيك عربي
وكتب بركان توتار، كاتب عمود في صحيفة "صباح" التركية الموالية للحكومة، اليوم السبت: "لقد خسر فلاديمير زيلينسكي وحلفاؤه الغربيون جميع أوراقهم الرابحة وسط فضيحة الفساد في أوكرانيا، ما جعله خائفًا".وأضاف: "لقد حرمت شبكة الفساد التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، والتي يديرها فلاديمير زيلينسكي وحاشيته، كييف وحلفائها من جميع أوراقهم الرابحة".ووفقًا له، فإن أوروبا في حالة صدمة من الواقع هذا.وتابع الكاتب التركي: "هذا يُظهر لنا أن مشكلة أوروبا ليست أوكرانيا، يبدو أنهم قد شطبوا أوكرانيا منذ زمن طويل".وأفاد ياروسلاف جيليزنياك، عضو البرلمان الأوكراني، بأن المكتب يُجري عمليات تفتيش لمنازل وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي هيرمان غالوشينكو، بالإضافة إلى شركة "إنيرغزوأتوم"، ونقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" عن مصدر مطلع أن ضباط المكتب فتشوا أيضًا منزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، شريك فلاديمير زيلينسكي، والذي اتضح أنه فرّ من أوكرانيا.دي فانس: فكرة أن العقوبات أو الدعم العسكري ستنهي الصراع الأوكراني مجرد "وهم"الكرملين يكشف موقفه من "الخطة الأمريكية" للتسوية في أوكرانيا
وكتب بركان توتار، كاتب عمود في صحيفة "صباح" التركية الموالية للحكومة، اليوم السبت: "لقد خسر فلاديمير زيلينسكي وحلفاؤه الغربيون جميع أوراقهم الرابحة وسط فضيحة الفساد في أوكرانيا، ما جعله خائفًا".
وأضاف: "لقد حرمت شبكة الفساد التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، والتي يديرها فلاديمير زيلينسكي وحاشيته، كييف وحلفائها من جميع أوراقهم الرابحة".
وأردف: زيلينسكي، الذي عارض سابقًا حتى وقف إطلاق النار المؤقت، ناهيك عن السلام الدائم، أصبح الآن خائفًا للغاية. يبدو أنه بعد فضيحة الرشوة، التقى ممثلو البنتاغون بزيلينسكي في كييف، ووجهوا إليه جميع الإنذارات اللازمة. زيلينسكي الآن لا يختلف عن القط الذي سكب الحليب".
ووفقًا له، فإن أوروبا في حالة صدمة من الواقع هذا.
وتابع الكاتب التركي: "هذا يُظهر لنا أن مشكلة أوروبا ليست أوكرانيا، يبدو أنهم قد شطبوا أوكرانيا منذ زمن طويل".
وأعلن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عن تنفيذه عملية واسعة النطاق في قطاع الطاقة، ونشر صورة لأكياس مليئة بحزم من العملات الأجنبية عُثر عليها خلال العملية.
وأفاد ياروسلاف جيليزنياك، عضو البرلمان الأوكراني، بأن المكتب يُجري عمليات تفتيش لمنازل وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي هيرمان غالوشينكو، بالإضافة إلى شركة "إنيرغزوأتوم"، ونقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" عن مصدر مطلع أن ضباط المكتب فتشوا أيضًا منزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، شريك فلاديمير زيلينسكي، والذي اتضح أنه فرّ من أوكرانيا.