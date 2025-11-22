https://sarabic.ae/20251122/وزير-الجيش-الأمريكي-أوكرانيا-في-وضع-سيئ-للغاية-والوقت-يضيق-لتحقيق-السلام-1107385581.html
وزير الجيش الأمريكي: أوكرانيا في "وضع سيئ للغاية" والوقت يضيق لتحقيق السلام
وزير الجيش الأمريكي: أوكرانيا في “وضع سيئ للغاية” والوقت يضيق لتحقيق السلام
قال وزير جيش الولايات المتحدة دانييل دريسكوول إن التقييم العسكري الأمريكي يؤكد أن أوكرانيا تعيش "وضعاً سيئاً للغاية"، مشيراً إلى أن اللحظة الراهنة تُعد "الأنسب
وزير الجيش الأمريكي: أوكرانيا في “وضع سيئ للغاية” والوقت يضيق لتحقيق السلام
قال وزير جيش الولايات المتحدة دانييل دريسكوول إن التقييم العسكري الأمريكي يؤكد أن أوكرانيا تعيش “وضعاً سيئاً للغاية”، مشيراً إلى أن اللحظة الراهنة تُعد “الأنسب لتحقيق السلام”، وذلك وفق ما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن دريسكوول، خلال اجتماع عقده في كييف مع مسؤولين أوروبيين، قوله: “التقييم الصريح للجيش الأمريكي هو أن أوكرانيا في وضع سيئ جداً، والآن هو أفضل وقت للسلام”.
كما أفاد أحد المسؤولين الحاضرين بأن الوزير أشار إلى أن “الوقت المتاح لتحقيق السلام بات محدوداً”، لافتاً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد “السلام فوراً”.
وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد كشف الأربعاء أن واشنطن تجري مشاورات سرية مع موسكو في إطار صياغة مبادرة سلام جديدة، بينما ذكرت فاينانشال تايمز أن الخطة الأمريكية المكونة من 28 بندا تتضمن تقليص المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والاعتراف الرسمي بالكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية القانونية، ومنح اللغة الروسية صفة رسمية داخل البلاد، إضافة إلى تقليص حجم القوات المسلحة الأوكرانية، ومنع وجود قوات أجنبية أو أسلحة بعيدة المدى على الأراضي الأوكرانية.
وتشير التقارير إلى أن الخطة تفترض أيضا اعتراف الولايات المتحدة ودول أخرى بالقرم ودونباس كأراض روسية، وأن تكون مدتها الأولية عشر سنوات، على أن توقع من جانب أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وروسيا.
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، الجمعة، بأنه سيتعين على فلاديمير زيلينسكي الموافقة على خطة السلام
الخاصة بأوكرانيا، معتبرا أن يوم الخميس المقبل، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، هو "موعد نهائي مناسب" لكييف كي تقبل بشروط خطته للسلام.
فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تشكل أساسا لتسوية نهائية في أوكرانيا، لافتا إلى أن أوكرانيا تفتقر إلى معلومات موضوعية حول الوضع الحقيقي في ساحة المعركة.