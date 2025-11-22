https://sarabic.ae/20251122/وزير-الجيش-الأمريكي-أوكرانيا-في-وضع-سيئ-للغاية-والوقت-يضيق-لتحقيق-السلام-1107385581.html

وزير الجيش الأمريكي: أوكرانيا في “وضع سيئ للغاية” والوقت يضيق لتحقيق السلام

وزير الجيش الأمريكي: أوكرانيا في “وضع سيئ للغاية” والوقت يضيق لتحقيق السلام

سبوتنيك عربي

قال وزير جيش الولايات المتحدة دانييل دريسكوول إن التقييم العسكري الأمريكي يؤكد أن أوكرانيا تعيش “وضعاً سيئاً للغاية”، مشيراً إلى أن اللحظة الراهنة تُعد “الأنسب... 22.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-22T03:39+0000

2025-11-22T03:39+0000

2025-11-22T03:40+0000

أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059255932_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_52cbd7c56ab129413ef63dd525f536fa.jpg

ونقلت الصحيفة عن دريسكوول، خلال اجتماع عقده في كييف مع مسؤولين أوروبيين، قوله: “التقييم الصريح للجيش الأمريكي هو أن أوكرانيا في وضع سيئ جداً، والآن هو أفضل وقت للسلام”.كما أفاد أحد المسؤولين الحاضرين بأن الوزير أشار إلى أن “الوقت المتاح لتحقيق السلام بات محدوداً”، لافتاً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد “السلام فوراً”.وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد كشف الأربعاء أن واشنطن تجري مشاورات سرية مع موسكو في إطار صياغة مبادرة سلام جديدة، بينما ذكرت فاينانشال تايمز أن الخطة الأمريكية المكونة من 28 بندا تتضمن تقليص المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والاعتراف الرسمي بالكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية القانونية، ومنح اللغة الروسية صفة رسمية داخل البلاد، إضافة إلى تقليص حجم القوات المسلحة الأوكرانية، ومنع وجود قوات أجنبية أو أسلحة بعيدة المدى على الأراضي الأوكرانية.وتشير التقارير إلى أن الخطة تفترض أيضا اعتراف الولايات المتحدة ودول أخرى بالقرم ودونباس كأراض روسية، وأن تكون مدتها الأولية عشر سنوات، على أن توقع من جانب أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وروسيا.وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، الجمعة، بأنه سيتعين على فلاديمير زيلينسكي الموافقة على خطة السلام الخاصة بأوكرانيا، معتبرا أن يوم الخميس المقبل، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، هو "موعد نهائي مناسب" لكييف كي تقبل بشروط خطته للسلام.فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تشكل أساسا لتسوية نهائية في أوكرانيا، لافتا إلى أن أوكرانيا تفتقر إلى معلومات موضوعية حول الوضع الحقيقي في ساحة المعركة.

https://sarabic.ae/20251120/إعلام-ترامب-يوفد-وزير-الجيش-إلى-أوكرانيا-لعرض-خطة-السلام-الجديدة-على-كييف-1107315291.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم