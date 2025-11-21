ترامب يحدد 27 نوفمبر موعدا نهائيا لزيلينسكي لقبول خطة السلام في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: كل الأحداث تدل على فشل السياسة الغربية بإلحاق هزيمة استراتيجية عسكرية واقتصادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251121/ترامب-يحدد-27-نوفمبر-موعدا-نهائيا-لزيلينسكي-لقبول-خطة-السلام-في-أوكرانيا-1107382909.html
ترامب يحدد 27 نوفمبر موعدا نهائيا لزيلينسكي لقبول خطة السلام في أوكرانيا
ترامب يحدد 27 نوفمبر موعدا نهائيا لزيلينسكي لقبول خطة السلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه سيتعين على فلاديمير زيلينسكي الموافقة على خطة السلام الخاصة بأوكرانيا، معتبرا أن يوم الخميس المقبل، 27... 21.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-21T21:43+0000
2025-11-21T21:43+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
السلام
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg
وقال ترامب في البيت الأبيض عندما سئل عن رد الفعل على الخطة الأمريكية: "في مرحلة ما، سيتعين عليه (زيلينسكي) الموافقة على شيء ما"، منوها إلى أنه لفت انتباه زيلينسكي إلى افتقاره إلى النفوذ اللازم لمواصلة الصراع في أوكرانيا.ووفقا لترامب، فمن المؤكد أن "زيلينسكي سيحب الخطة الأمريكية، لأنه لا يملك أي أوراق رابحة في يده؛ وكان ينبغي إبرام الصفقة قبل عام أو عامين"، وقال ترامب للصحفيين "سيتعين عليه أن يقبل الأمر، وإذا لم يعجبه ذلك، فعليهم أن يستمروا في القتال".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، وخلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، بأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تشكل أساسا لتسوية نهائية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن أوكرانيا تفتقر إلى معلومات موضوعية حول الوضع الحقيقي في ساحة المعركة.ترامب: أوكرانيا ستخسر حتما الأجزاء المتبقية من دونباس
https://sarabic.ae/20251121/بوتين-خطة-ترامب-للسلام-في-أوكرانيا-تمت-مناقشتها-قبل-اجتماع-ألاسكا-1107378007.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_111:0:1883:1329_1920x0_80_0_0_84f290d8f6de14ae79e1a8034b511568.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, السلام
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, السلام

ترامب يحدد 27 نوفمبر موعدا نهائيا لزيلينسكي لقبول خطة السلام في أوكرانيا

21:43 GMT 21.11.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه سيتعين على فلاديمير زيلينسكي الموافقة على خطة السلام الخاصة بأوكرانيا، معتبرا أن يوم الخميس المقبل، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، هو "موعد نهائي مناسب" لكييف كي تقبل بشروط خطته للسلام.
وقال ترامب في البيت الأبيض عندما سئل عن رد الفعل على الخطة الأمريكية: "في مرحلة ما، سيتعين عليه (زيلينسكي) الموافقة على شيء ما"، منوها إلى أنه لفت انتباه زيلينسكي إلى افتقاره إلى النفوذ اللازم لمواصلة الصراع في أوكرانيا.
ووفقا لترامب، فمن المؤكد أن "زيلينسكي سيحب الخطة الأمريكية، لأنه لا يملك أي أوراق رابحة في يده؛ وكان ينبغي إبرام الصفقة قبل عام أو عامين"، وقال ترامب للصحفيين "سيتعين عليه أن يقبل الأمر، وإذا لم يعجبه ذلك، فعليهم أن يستمروا في القتال".
وصرح البيت الأبيض سابقا أن المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية جارية، بخطة أقرها الزعيم الأمريكي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: خطة ترامب للسلام في أوكرانيا تمت مناقشتها قبل اجتماع ألاسكا
17:29 GMT
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، وخلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، بأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تشكل أساسا لتسوية نهائية في أوكرانيا.
وأكد بوتين أن أوكرانيا تفتقر إلى معلومات موضوعية حول الوضع الحقيقي في ساحة المعركة.
ترامب: أوكرانيا ستخسر حتما الأجزاء المتبقية من دونباس
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала