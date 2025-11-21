https://sarabic.ae/20251121/ترامب-يحدد-27-نوفمبر-موعدا-نهائيا-لزيلينسكي-لقبول-خطة-السلام-في-أوكرانيا-1107382909.html
ترامب يحدد 27 نوفمبر موعدا نهائيا لزيلينسكي لقبول خطة السلام في أوكرانيا
ترامب يحدد 27 نوفمبر موعدا نهائيا لزيلينسكي لقبول خطة السلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه سيتعين على فلاديمير زيلينسكي الموافقة على خطة السلام الخاصة بأوكرانيا، معتبرا أن يوم الخميس المقبل، 27... 21.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-21T21:43+0000
2025-11-21T21:43+0000
2025-11-21T21:43+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
السلام
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg
وقال ترامب في البيت الأبيض عندما سئل عن رد الفعل على الخطة الأمريكية: "في مرحلة ما، سيتعين عليه (زيلينسكي) الموافقة على شيء ما"، منوها إلى أنه لفت انتباه زيلينسكي إلى افتقاره إلى النفوذ اللازم لمواصلة الصراع في أوكرانيا.ووفقا لترامب، فمن المؤكد أن "زيلينسكي سيحب الخطة الأمريكية، لأنه لا يملك أي أوراق رابحة في يده؛ وكان ينبغي إبرام الصفقة قبل عام أو عامين"، وقال ترامب للصحفيين "سيتعين عليه أن يقبل الأمر، وإذا لم يعجبه ذلك، فعليهم أن يستمروا في القتال".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، وخلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، بأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تشكل أساسا لتسوية نهائية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن أوكرانيا تفتقر إلى معلومات موضوعية حول الوضع الحقيقي في ساحة المعركة.ترامب: أوكرانيا ستخسر حتما الأجزاء المتبقية من دونباس
https://sarabic.ae/20251121/بوتين-خطة-ترامب-للسلام-في-أوكرانيا-تمت-مناقشتها-قبل-اجتماع-ألاسكا-1107378007.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_111:0:1883:1329_1920x0_80_0_0_84f290d8f6de14ae79e1a8034b511568.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, السلام
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, السلام
ترامب يحدد 27 نوفمبر موعدا نهائيا لزيلينسكي لقبول خطة السلام في أوكرانيا
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه سيتعين على فلاديمير زيلينسكي الموافقة على خطة السلام الخاصة بأوكرانيا، معتبرا أن يوم الخميس المقبل، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، هو "موعد نهائي مناسب" لكييف كي تقبل بشروط خطته للسلام.
وقال ترامب في البيت الأبيض عندما سئل عن رد الفعل على الخطة الأمريكية: "في مرحلة ما، سيتعين عليه (زيلينسكي) الموافقة على شيء ما"، منوها إلى أنه لفت انتباه زيلينسكي إلى افتقاره إلى النفوذ اللازم لمواصلة الصراع في أوكرانيا.
ووفقا لترامب، فمن المؤكد أن "زيلينسكي سيحب الخطة الأمريكية، لأنه لا يملك أي أوراق رابحة في يده؛ وكان ينبغي إبرام الصفقة قبل عام أو عامين"، وقال ترامب للصحفيين "سيتعين عليه أن يقبل الأمر، وإذا لم يعجبه ذلك، فعليهم أن يستمروا في القتال".
وصرح البيت الأبيض سابقا أن المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية جارية، بخطة أقرها الزعيم الأمريكي.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، وخلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، بأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تشكل أساسا لتسوية نهائية في أوكرانيا.
وأكد بوتين أن أوكرانيا تفتقر إلى معلومات موضوعية حول الوضع الحقيقي في ساحة المعركة.