بوتين: خطة ترامب للسلام في أوكرانيا تمت مناقشتها قبل اجتماع ألاسكا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: كل الأحداث تدل على فشل السياسة الغربية بإلحاق هزيمة استراتيجية عسكرية واقتصادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251121/بوتين-خطة-ترامب-للسلام-في-أوكرانيا-تمت-مناقشتها-قبل-اجتماع-ألاسكا-1107378007.html
بوتين: خطة ترامب للسلام في أوكرانيا تمت مناقشتها قبل اجتماع ألاسكا
بوتين: خطة ترامب للسلام في أوكرانيا تمت مناقشتها قبل اجتماع ألاسكا
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن خطة ترامب للسلام في أوكرانيا تمت مناقشتها قبل اجتماع ألاسكا. 21.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-21T17:29+0000
2025-11-21T18:02+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107249381_0:0:2918:1642_1920x0_80_0_0_413183f73167e084155a4f63a19c695c.jpg
وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، إن "الولايات المتحدة طلبت من روسيا خلال المناقشات بشأن التسوية في أوكرانيا تقديم بعض التنازلات".وأشار الرئيس الروسي إلى أنه "خلال الاجتماع في أنكوريج، أكدت روسيا أنه على الرغم من الصعوبات، فإنها توافق على مقترحات الجانب الأمريكي للتسوية".ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن "جميع شركاء روسيا أيدوا الاتفاقيات المحتملة قبل قمة ألاسكا".وتابع الرئيس الروسي: "بعد محادثات ألاسكا، كان هناك توقف من الجانب الأمريكي. ارتبط ذلك برفض أوكرانيا".ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطة ترامب المكونة من 28 نقطة بأنها "تحديث بعد ألاسكا".ويعتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "النسخة الجديدة من خطة ترامب للتسوية ظهرت بسبب توقف عملية التفاوض".وقال بوتين إن "الولايات المتحدة فشلت حتى الآن في ضمان موافقة أوكرانيا على خطة السلام".وأضاف الرئيس الروسي: "لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يتصورون أوهامًا حول إمكانية هزيمة روسيا الاستراتيجية".وأشار إلى انخفاض مستوى الكفاءة وغياب المعلومات الموضوعية في كييف بشأن الوضع في ساحة المعركة.وأشار بوتين إلى أنه "في الآونة الأخيرة زعموا في كييف أن هناك 60 عسكريا روسيا في كوبيانسك، ولكن في تلك اللحظة كانت المدينة قد تحررت عمليا من قبل القوات المسلحة الروسية".وأكد الرئيس الروسي أن "روسيا مستعدة لمحادثات السلام، لكنها راضية أيضًا عن الديناميكيات الحالية في بلدها، والتي تؤدي إلى تحقيق أهدافها بالوسائل العسكرية".وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن أوكرانيا تخسر الأراضي وأنه يسعى لإنهاء الصراع.واعتبر ترامب أن يوم الخميس المقبل، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، هو "موعد نهائي مناسب" لكييف كي تقبل بشروط خطته للسلام.وأكد البيت الأبيض، يوم الخميس الفائت، أن المحادثات بشأن الخطة الأمريكية لتسوية الأزمة في أوكرانيا لا تزال مستمرة، موضحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤيد الخطة الجديدة المكونة من 28 نقطة، والتي ستكون مرضية للطرفين.
https://sarabic.ae/20251121/ترامب-أوكرانيا-ستخسر-حتما-الأجزاء-المتبقية-من-دونباس-1107376517.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107249381_164:0:2796:1974_1920x0_80_0_0_d7b5fdfdac9708e60c58dddb38c3ba46.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

بوتين: خطة ترامب للسلام في أوكرانيا تمت مناقشتها قبل اجتماع ألاسكا

17:29 GMT 21.11.2025 (تم التحديث: 18:02 GMT 21.11.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن خطة ترامب للسلام في أوكرانيا تمت مناقشتها قبل اجتماع ألاسكا.
وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، إن "الولايات المتحدة طلبت من روسيا خلال المناقشات بشأن التسوية في أوكرانيا تقديم بعض التنازلات".
وأشار الرئيس الروسي إلى أنه "خلال الاجتماع في أنكوريج، أكدت روسيا أنه على الرغم من الصعوبات، فإنها توافق على مقترحات الجانب الأمريكي للتسوية".
ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن "جميع شركاء روسيا أيدوا الاتفاقيات المحتملة قبل قمة ألاسكا".
وتابع الرئيس الروسي: "بعد محادثات ألاسكا، كان هناك توقف من الجانب الأمريكي. ارتبط ذلك برفض أوكرانيا".
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطة ترامب المكونة من 28 نقطة بأنها "تحديث بعد ألاسكا".
ويعتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "النسخة الجديدة من خطة ترامب للتسوية ظهرت بسبب توقف عملية التفاوض".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "تلقينا المقترح عبر قنوات الاتصال القائمة مع الإدارة الأمريكية، وأعتقد أنه يمكن أن يُشكل أيضًا أساسًا لتسوية سلمية نهائية".

وقال بوتين إن "الولايات المتحدة فشلت حتى الآن في ضمان موافقة أوكرانيا على خطة السلام".
وأضاف الرئيس الروسي: "لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يتصورون أوهامًا حول إمكانية هزيمة روسيا الاستراتيجية".
وأشار إلى انخفاض مستوى الكفاءة وغياب المعلومات الموضوعية في كييف بشأن الوضع في ساحة المعركة.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه "إذا كانت كييف لا تريد مناقشة مقترحات ترامب، فعليها وعلى الأوروبيين أن يفهموا أن أحداثًا مثل حادثة كوبيانسك ستتكرر لا محالة".

وأشار بوتين إلى أنه "في الآونة الأخيرة زعموا في كييف أن هناك 60 عسكريا روسيا في كوبيانسك، ولكن في تلك اللحظة كانت المدينة قد تحررت عمليا من قبل القوات المسلحة الروسية".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
ترامب: أوكرانيا ستخسر حتما الأجزاء المتبقية من دونباس
16:52 GMT
وأكد الرئيس الروسي أن "روسيا مستعدة لمحادثات السلام، لكنها راضية أيضًا عن الديناميكيات الحالية في بلدها، والتي تؤدي إلى تحقيق أهدافها بالوسائل العسكرية".
وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن أوكرانيا تخسر الأراضي وأنه يسعى لإنهاء الصراع.
وقال ترامب في مقابلة مع الصحفي برايان كيلميد: "إنهم (في أوكرانيا) يخسرون الأراضي... نحن نشارك في هذه (عملية السلام) لسبب واحد، نريد أن يتوقف القتل".
واعتبر ترامب أن يوم الخميس المقبل، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، هو "موعد نهائي مناسب" لكييف كي تقبل بشروط خطته للسلام.
وأكد البيت الأبيض، يوم الخميس الفائت، أن المحادثات بشأن الخطة الأمريكية لتسوية الأزمة في أوكرانيا لا تزال مستمرة، موضحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤيد الخطة الجديدة المكونة من 28 نقطة، والتي ستكون مرضية للطرفين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала