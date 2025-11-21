https://sarabic.ae/20251121/بوتين-خطة-ترامب-للسلام-في-أوكرانيا-تمت-مناقشتها-قبل-اجتماع-ألاسكا-1107378007.html

بوتين: خطة ترامب للسلام في أوكرانيا تمت مناقشتها قبل اجتماع ألاسكا

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن خطة ترامب للسلام في أوكرانيا تمت مناقشتها قبل اجتماع ألاسكا. 21.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، إن "الولايات المتحدة طلبت من روسيا خلال المناقشات بشأن التسوية في أوكرانيا تقديم بعض التنازلات".وأشار الرئيس الروسي إلى أنه "خلال الاجتماع في أنكوريج، أكدت روسيا أنه على الرغم من الصعوبات، فإنها توافق على مقترحات الجانب الأمريكي للتسوية".ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن "جميع شركاء روسيا أيدوا الاتفاقيات المحتملة قبل قمة ألاسكا".وتابع الرئيس الروسي: "بعد محادثات ألاسكا، كان هناك توقف من الجانب الأمريكي. ارتبط ذلك برفض أوكرانيا".ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطة ترامب المكونة من 28 نقطة بأنها "تحديث بعد ألاسكا".ويعتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "النسخة الجديدة من خطة ترامب للتسوية ظهرت بسبب توقف عملية التفاوض".وقال بوتين إن "الولايات المتحدة فشلت حتى الآن في ضمان موافقة أوكرانيا على خطة السلام".وأضاف الرئيس الروسي: "لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يتصورون أوهامًا حول إمكانية هزيمة روسيا الاستراتيجية".وأشار إلى انخفاض مستوى الكفاءة وغياب المعلومات الموضوعية في كييف بشأن الوضع في ساحة المعركة.وأشار بوتين إلى أنه "في الآونة الأخيرة زعموا في كييف أن هناك 60 عسكريا روسيا في كوبيانسك، ولكن في تلك اللحظة كانت المدينة قد تحررت عمليا من قبل القوات المسلحة الروسية".وأكد الرئيس الروسي أن "روسيا مستعدة لمحادثات السلام، لكنها راضية أيضًا عن الديناميكيات الحالية في بلدها، والتي تؤدي إلى تحقيق أهدافها بالوسائل العسكرية".وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن أوكرانيا تخسر الأراضي وأنه يسعى لإنهاء الصراع.واعتبر ترامب أن يوم الخميس المقبل، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، هو "موعد نهائي مناسب" لكييف كي تقبل بشروط خطته للسلام.وأكد البيت الأبيض، يوم الخميس الفائت، أن المحادثات بشأن الخطة الأمريكية لتسوية الأزمة في أوكرانيا لا تزال مستمرة، موضحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤيد الخطة الجديدة المكونة من 28 نقطة، والتي ستكون مرضية للطرفين.

