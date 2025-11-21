https://sarabic.ae/20251121/بوتين-خطة-ترامب-للسلام-في-أوكرانيا-تمت-مناقشتها-قبل-اجتماع-ألاسكا-1107378007.html
بوتين: خطة ترامب للسلام في أوكرانيا تمت مناقشتها قبل اجتماع ألاسكا
بوتين: خطة ترامب للسلام في أوكرانيا تمت مناقشتها قبل اجتماع ألاسكا
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن خطة ترامب للسلام في أوكرانيا تمت مناقشتها قبل اجتماع ألاسكا. 21.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-21T17:29+0000
2025-11-21T17:29+0000
2025-11-21T18:02+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107249381_0:0:2918:1642_1920x0_80_0_0_413183f73167e084155a4f63a19c695c.jpg
وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، إن "الولايات المتحدة طلبت من روسيا خلال المناقشات بشأن التسوية في أوكرانيا تقديم بعض التنازلات".وأشار الرئيس الروسي إلى أنه "خلال الاجتماع في أنكوريج، أكدت روسيا أنه على الرغم من الصعوبات، فإنها توافق على مقترحات الجانب الأمريكي للتسوية".ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن "جميع شركاء روسيا أيدوا الاتفاقيات المحتملة قبل قمة ألاسكا".وتابع الرئيس الروسي: "بعد محادثات ألاسكا، كان هناك توقف من الجانب الأمريكي. ارتبط ذلك برفض أوكرانيا".ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطة ترامب المكونة من 28 نقطة بأنها "تحديث بعد ألاسكا".ويعتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "النسخة الجديدة من خطة ترامب للتسوية ظهرت بسبب توقف عملية التفاوض".وقال بوتين إن "الولايات المتحدة فشلت حتى الآن في ضمان موافقة أوكرانيا على خطة السلام".وأضاف الرئيس الروسي: "لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يتصورون أوهامًا حول إمكانية هزيمة روسيا الاستراتيجية".وأشار إلى انخفاض مستوى الكفاءة وغياب المعلومات الموضوعية في كييف بشأن الوضع في ساحة المعركة.وأشار بوتين إلى أنه "في الآونة الأخيرة زعموا في كييف أن هناك 60 عسكريا روسيا في كوبيانسك، ولكن في تلك اللحظة كانت المدينة قد تحررت عمليا من قبل القوات المسلحة الروسية".وأكد الرئيس الروسي أن "روسيا مستعدة لمحادثات السلام، لكنها راضية أيضًا عن الديناميكيات الحالية في بلدها، والتي تؤدي إلى تحقيق أهدافها بالوسائل العسكرية".وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن أوكرانيا تخسر الأراضي وأنه يسعى لإنهاء الصراع.واعتبر ترامب أن يوم الخميس المقبل، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، هو "موعد نهائي مناسب" لكييف كي تقبل بشروط خطته للسلام.وأكد البيت الأبيض، يوم الخميس الفائت، أن المحادثات بشأن الخطة الأمريكية لتسوية الأزمة في أوكرانيا لا تزال مستمرة، موضحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤيد الخطة الجديدة المكونة من 28 نقطة، والتي ستكون مرضية للطرفين.
https://sarabic.ae/20251121/ترامب-أوكرانيا-ستخسر-حتما-الأجزاء-المتبقية-من-دونباس-1107376517.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107249381_164:0:2796:1974_1920x0_80_0_0_d7b5fdfdac9708e60c58dddb38c3ba46.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بوتين: خطة ترامب للسلام في أوكرانيا تمت مناقشتها قبل اجتماع ألاسكا
17:29 GMT 21.11.2025 (تم التحديث: 18:02 GMT 21.11.2025)
ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن خطة ترامب للسلام في أوكرانيا تمت مناقشتها قبل اجتماع ألاسكا.
وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، إن "الولايات المتحدة طلبت من روسيا خلال المناقشات بشأن التسوية في أوكرانيا تقديم بعض التنازلات".
وأشار الرئيس الروسي إلى أنه "خلال الاجتماع في أنكوريج، أكدت روسيا أنه على الرغم من الصعوبات، فإنها توافق على مقترحات الجانب الأمريكي للتسوية".
ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن "جميع شركاء روسيا أيدوا الاتفاقيات المحتملة قبل قمة ألاسكا".
وتابع الرئيس الروسي: "بعد محادثات ألاسكا، كان هناك توقف من الجانب الأمريكي. ارتبط ذلك برفض أوكرانيا".
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطة ترامب المكونة من 28 نقطة بأنها "تحديث بعد ألاسكا".
ويعتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "النسخة الجديدة من خطة ترامب للتسوية ظهرت بسبب توقف عملية التفاوض".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "تلقينا المقترح عبر قنوات الاتصال القائمة مع الإدارة الأمريكية، وأعتقد أنه يمكن أن يُشكل أيضًا أساسًا لتسوية سلمية نهائية".
وقال بوتين إن "الولايات المتحدة فشلت حتى الآن في ضمان موافقة أوكرانيا على خطة السلام".
وأضاف الرئيس الروسي: "لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يتصورون أوهامًا حول إمكانية هزيمة روسيا الاستراتيجية".
وأشار إلى انخفاض مستوى الكفاءة وغياب المعلومات الموضوعية في كييف بشأن الوضع في ساحة المعركة.
وأشار الرئيس الروسي إلى أنه "إذا كانت كييف لا تريد مناقشة مقترحات ترامب، فعليها وعلى الأوروبيين أن يفهموا أن أحداثًا مثل حادثة كوبيانسك ستتكرر لا محالة".
وأشار بوتين إلى أنه "في الآونة الأخيرة زعموا في كييف أن هناك 60 عسكريا روسيا في كوبيانسك، ولكن في تلك اللحظة كانت المدينة قد تحررت عمليا من قبل القوات المسلحة الروسية".
وأكد الرئيس الروسي أن "روسيا مستعدة لمحادثات السلام، لكنها راضية أيضًا عن الديناميكيات الحالية في بلدها، والتي تؤدي إلى تحقيق أهدافها بالوسائل العسكرية".
وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن أوكرانيا تخسر الأراضي وأنه يسعى لإنهاء الصراع.
وقال ترامب في مقابلة مع الصحفي برايان كيلميد: "إنهم (في أوكرانيا) يخسرون الأراضي... نحن نشارك في هذه (عملية السلام) لسبب واحد، نريد أن يتوقف القتل".
واعتبر ترامب أن يوم الخميس المقبل، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، هو "موعد نهائي مناسب" لكييف كي تقبل بشروط خطته للسلام.
وأكد البيت الأبيض، يوم الخميس الفائت، أن المحادثات بشأن الخطة الأمريكية لتسوية الأزمة في أوكرانيا لا تزال مستمرة، موضحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤيد الخطة الجديدة المكونة من 28 نقطة، والتي ستكون مرضية للطرفين.